 Ce nu știai despre Înregistrările Akasice pe care marii mistici le-au folosit pentru a citi karma și viitorul
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Ce nu știai despre Înregistrările Akasice pe care marii mistici le-au folosit pentru a citi karma și viitorul

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În lumea spiritualității, Înregistrările Akashice reprezintă un concept fascinant, descris adesea ca o bibliotecă uriașă cosmică în care se păstrează fiecare gând, cuvânt și faptă din toate timpurile. Această arhivă energetică conține povestea fiecărui suflet, înregistrând detaliat parcursul din trecut, experiențele din prezent și potențialul viitorului. Spre deosebire de o instanță de judecată, marea arhivă nu aplică pedepse, ci funcționează ca o oglindă neutră a evoluției personale.

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Foto: Imagine creată cu AI

Această bază de date spirituală îți oferă răspunsuri clare la întrebări legate de blocajele emoționale, relațiile karmice și lecțiile de viață pe care trebuie să le depășești. Înțelegerea acestui concept îți permite să îți privești existența dintr-o perspectivă mult mai amplă și să faci alegeri mai conștiente în viața de zi cu zi.

Cine a descoperit al cincilea element și legătura cu Cartea Vieții

Conceptul a fost popularizat în Occident la sfârșitul secolului al XIX-lea de către Helena Blavatsky, fondatoarea Societății Teosofice. Ea a preluat ideea din tradițiile orientale, unde termenul sanscrit „Akasha” desemnează eterul sau al cincilea element al spațiului, adică țesătura subtilă din care se naște întreaga materie. Mai târziu, filosoful și metafizicianul Rudolf Steiner a susținut că fiecare acțiune umană lasă o amprentă indestructibilă în acest tărâm eteric.

Echivalentul acestor înregistrări apare și în tradițiile religioase sub denumirea de „Cartea Vieții”, menționată încă din Vechiul Testament. În plus, fizicianul contemporan Ervin Laszlo a analizat conceptul din perspectivă științifică, explicând că câmpul Akashei păstrează matricea informațională a întregului Univers. Unul dintre cei mai cunoscuți cititori ai acestei arhive a fost misticul american Edgar Cayce, care accesa informațiile în stare de transă profundă pentru a oferi soluții neașteptate celor aflați în suferință.

Așa te pregătești pentru accesarea arhivei spirituale

Ca să accesezi Înregistrările Akashice nu ai nevoie de capacități paranormale deosebite, ci de o intenție clară, răbdare și o stare de relaxare profundă. Procesul seamănă cu o meditație ghidată în care îți liniștești mintea și îți deschizi intuiția către mesaje subtile. Unele persoane primesc răspunsuri din prima încercare, în timp ce altele au nevoie de exercițiu repetat timp de câteva săptămâni.

Porniți prin definirea unei întrebări clare și specifice, cum ar fi identificarea cauzei unei frici inexplicabile sau înțelegerea unei relații dificile. Poți nota această intenție pe o hârtie pentru a-ți fixa mai bine atenția. Când ești pregătită, rostește întrebarea în gând și cere permisiunea de a primi îndrumare de la ghizii tăi spirituali.

Cum poți citi informațiile despre sufletul tău

Găsește un loc liniștit și folosește o tehnică de respirație lentă până când corpul tău se relaxează complet. Vizualizează cum te detașezi de zgomotul exterior și cere acces la informațiile legate de întrebarea ta. Rămâi complet receptivă la orice imagine, cuvânt, senzație fizică sau stare emoțională care apare în minte fără să judeci ceea ce simți.

În timpul acestei stări de conectare, poți percepe mesaje sub formă de simboluri, secvențe vizuale sau călăuziri din partea unor entități de lumină. Dacă simți o prezență subtilă, cere-i numele și confirmă că dorești informații strict legate de intenția ta inițială. La final, mulțumește pentru răspunsurile primite și notează într-un jurnal tot ce ai experimentat pentru a putea analiza ulterior mesajele primite.

Editor: Raluca Toma

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