Ce parfum durează mai mult?

Nu orice parfum este persistent. Unele arome, precum parfumurile citrice sau cele florale ușoare, tind să se disipeze mai repede decât parfumurile cu note profunde, precum lemn de santal. Concentrația uleiurilor de parfum joacă un rol important, dar nu este singurul aspect de luat în seamă.

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Anumite calități vor face ca un parfum să persiste: compoziția, procentul de ulei parfumat, ratele de evaporare. Multe se reduc, de fapt, la gustul personal al celui care îl poartă.

Merită să știi care ar putea fi cel mai bun parfum care durează cu adevărat. L-ai putea aplica dimineața și ai continua să te bucuri de el toată ziua. Nu ar trebui să cari după tine, în geantă, un recipient greoi. În plus, poți evita să fii acea persoană care umple un spațiu public închis cu un parfum proaspăt pulverizat foarte intens.

Cum să alegi aroma potrivită

Ca în majoritatea deciziilor legate de îngrijire personală, cel mai bine este să testezi parfumuri sau să cumperi variante în flacoane de mici dimensiuni. Află mai multe despre note, stiluri și tipuri de parfumuri, apoi selectează parfumul persistent la care visezi.

Concentrația parfumului este secretul persistenței

În cazul în care dorești să cumperi un parfum dintr-un magazin online, este foarte important să-i cunoști concentrația. Tocmai aceste concentrații diferite fac ca un parfum să dureze mai mult timp sau o perioadă scurtă de la momentul pulverizării. Un alt detaliu de reținut este că majoritatea parfumurilor rezistă mai mult pe haine decât pe piele.

Dintre tipurile de parfum existente, apa de colonie are o bază de citrice și ierburi și între 3-5% ulei parfumat. Apa de toaletă este, de asemenea, o variantă proaspătă, cu un conținut cuprins între 8-15% ulei parfumat. Apa de parfum are o concentrație mai mare de ulei parfumat, între 12% și 20%, iar parfumul pur are, de obicei, între 20-30% ulei parfumat.

Produsele etichetate ca parfum, extrait și absolue vor dura de obicei mai mult datorită concentrațiilor mai mari decât cele găsite în spray-urile de corp sau apa de toaletă. Cu cât parfumul conține mai mult ulei, cu atât acesta durează mai mult, fără a necesita repetarea pulverizării. Datorită acestei potențe, parfumurile extrait și absolue tind să fie mai scumpe.

Trucuri să-l faci să reziste mai mult

Pe lângă parfumul în sine, este esențial să te asiguri că pielea ta este hidratată corespunzător. Unele persoane obsedate de parfumuri preferă să aplice un strat generos de loțiune de corp, fără parfum, pentru a menține mai mult timp parfumul pe piele, sau folosesc gelul de duș și loțiunea de corp parfumate care însoțesc produsul pentru un efect stratificat. Spray-urile de păr au devenit, de asemenea, populare ca o modalitate de a adăuga un parfum suplimentar rutinei de îngrijire.