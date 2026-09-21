 Cele mai bune brânzeturi pentru slăbit. Ce sortimente poți include în dietă
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Cele mai bune brânzeturi pentru slăbit. Ce sortimente poți include în dietă

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Încerci să scapi de kilogramele în plus? Dacă îţi place brânza, ai un avantaj. Află care sunt cele mai bune brânzeturi pe care le poți pune în meniu în timp ce ții o dietă de slăbit!

branzeturi, foto shutterstock jpg
branzeturi, foto shutterstock jpg

O altă recomandare a nutriționiștilor este brânza de capră. Ajută la controlul porțiilor și este perfectă în salatele de legume. Unele persoane consideră că este mai ușor s-o digere spre deosebire de brânza din lapte de vacă.

Potrivit dieteticianului sportiv Tara Collingwood, brânza poate fi încorporată în regimul de slăbit. Brânzeturile care reprezintă surse importante de proteine sunt ușor de porționat, mențin senzația de sațietate și întrețin musculatura, acestea fiind atuuri importante în procesul de ardere a grăsimilor.

Brânză de vaci

Dintre toate tipurile de brânzeturi, brânza de vaci este una dintre cele mai bune surse de proteine, ceea ce ajută la susținerea dezvoltării musculare. Menținerea în formă bună a mușchilor este importantă pentru metabolism, mai ales atunci când încerci să scapi de grăsimea acumulată în zona abdomenului.

Feta

Brânză grecească feta este, de asemenea, o alegere bună când ești la dietă. Feta are o aromă puternică, așa că este indicat s-o consumi în cantitate mai mică. Acest aspect te ajută și să controlezi porțiile, în timp ce te poți bucura de gustul deosebit care aduce satisfacție în timpul meselor. Este o brânză care se potrivește de minune la salate sau alături de legume coapte.

Ricotta

Când ești la dietă și nu numai, n-ar fi rău să fii fan al brânzei ricotta. Oferă un plus de proteine și calciu. Mai mult, se potrivește bine atât în mâncărurile dulci, cât și în cele sărate. Încearc-o cu fructe de pădure sau legume!

Mozzarella și parmezan

Mozzarella este relativ săracă în calorii și oferă proteine și calciu, substanțe nutritive care te mențin în formă, atunci când le incluzi într-o dietă echilibrată. Și parmezanul este o brânză pe care o poți alege în timp ce urmezi o dietă de slăbit. Brânzeturile tari, cum este parmezanul, sunt aromate și dense în proteine, ceea ce înseamnă că poți folosi cantități mici. Chiar și numai o lingură poate da o aromă deosebită, fără a crește aportul caloric.

Brânză de capră

O altă recomandare a nutriționiștilor este brânza de capră. Ajută la controlul porțiilor și este perfectă în salatele de legume. Unele persoane consideră că este mai ușor de digerat față de brânza din lapte de vacă.

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