Cafea sau ceai verde? Află ce trebuie să bei dacă vrei să slăbești sănătos: „Nu sunt o soluție magică”

Cafeaua și ceaiul verde apar constant în topul listelor cu „cele mai bune băuturi pentru slăbit”. Ambele sunt sărace în calorii, accesibile și susținute de studii care le leagă de gestionarea greutății. Dar care dintre ele are, de fapt, un avantaj?

Cafea sau ceai verde? Foto: Shutterstock

Cum influențează cafeaua pierderea în greutate

Efectele cafelei asupra greutății sunt în mare parte legate de cofeină, dar nu se rezumă la ea. Cafeaua conține și acid clorogenic, un polifenol care poate influența metabolismul și reglarea glicemiei. Cercetările arată că cofeina poate contribui la scăderi modeste ale greutății corporale, ale indicelui BMI și ale procentului de grăsime.

Un studiu a observat că trecerea de la un consum redus de cafea la unul moderat -între una și șapte cești pe săptămână - a fost asociată cu reducerea grăsimii totale, a grăsimii abdominale și a celei viscerale.

Consumul mai mare de atât nu a adus beneficii suplimentare, iar cafeaua decofeinizată nu a fost asociată cu nicio schimbare, sugerând că cofeina este un element important, potrivit Eating Well.

„Cafeaua nu este o soluție magică pentru slăbit, dar poate fi benefică, spune Rachael Ajmera, dietician. Totuși, ține cont că ceea ce pui în cafea poate avea un impact major asupra potențialelor beneficii pentru slăbit. Deși cafeaua neagră simplă are puține calorii, adăugarea unor cantități mari de zahăr, siropuri aromate și creme poate crește rapid aportul caloric și poate anula orice beneficiu posibil”.

Nutriționiștii atrag însă atenția că efectele depind mult de ceea ce adaugi în ceașcă. Cafeaua simplă are foarte puține calorii, dar zahărul, siropurile aromate și frișca pot transforma rapid o băutură benefică într-una hipercalorică.

Cum influențează ceaiul verde pierderea în greutate

Ceaiul verde vine cu propriile compuși activi: catechinele, în special EGCG, plus cofeină. Acestea pot crește ușor consumul de energie și oxidarea grăsimilor. Studiile sugerează că ceaiul verde poate reduce apetitul, poate limita absorbția grăsimilor și poate stimula arderea caloriilor.

Există și dovezi că ceaiul verde poate favoriza transformarea grăsimii albe în grăsime brună, mai activă metabolic. Totuși, aceste efecte apar în general după un consum constant - trei până la patru cești puternice pe zi, timp de cel puțin opt săptămâni.

Ceaiul verde este și o alternativă inteligentă pentru cei care consumă băuturi îndulcite: înlocuirea unei băuturi cu zahăr cu ceai verde neîndulcit reduce aportul caloric fără a simți restricție.

„Ceaiul verde conține catechine, în special EGCG, precum și cofeină, iar acești compuși pot influența într-o măsură modestă consumul energetic și oxidarea grăsimilor”, afirmă experții.

Cafea vs. ceai verde: cine câștigă?

În comparație directă, cafeaua pare să aibă un mic avantaj, în principal datorită conținutului mai ridicat de cofeină. Studiile arată că un consum moderat de cafea neîndulcită este asociat cu o creștere mai mică în greutate pe termen lung. Totuși, diferența față de ceaiul verde este modestă.

Ceaiul verde rămâne o opțiune excelentă, mai ales dacă înlocuiește băuturile zaharoase. Ambele sunt băuturi cu puține calorii, iar efectele lor sunt mici, dar pozitive.

Concluzia: alegerea între cafea și ceai verde nu va schimba radical procesul de slăbit. Mult mai importante sunt obiceiurile generale - alimentația, mișcarea, somnul și gestionarea stresului.

Obiceiuri care susțin slăbitul pe termen lung

Băuturile sunt doar o mică parte din procesul gestionării greutății. Cele mai eficiente schimbări sunt cele integrate în rutina zilnică. Specialiștii recomandă monitorizarea obiceiurilor, stabilirea unor obiective mici și concrete, alegerea unor forme de mișcare plăcute, construirea unui sistem de sprijin și prioritizarea somnului și a gestionării stresului.

Toate acestea influențează hormonii foamei, energia și motivația - elemente esențiale pentru rezultate durabile.