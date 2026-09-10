Câte calorii are, de fapt, o lingură de parmezan ras. Care este porția recomandată de Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a explicat în mediul online cum ar trebui consumat parmezanul și de ce această brânză este privită mai degrabă ca un condiment. Nutriționista a vorbit despre proprietățile produsului, nutrienții pe care îi conține și, mai ales, despre numărul de calorii dintr-o porție.

Câte calorii are o lingură de parmezan ras, de fapt Foto: Facebook

Potrivit Mihaelei Bilic, parmezanul este un produs extrem de concentrat, atât din punct de vedere al gustului, cât și al valorilor sale nutritive. Pentru obținerea unei roți de parmezan este nevoie de o cantitate impresionantă de lapte, iar brânza trece ulterior printr-un proces îndelungat de maturare.

Tocmai aroma sa intensă face ca parmezanul să fie folosit în cantități mici, asemenea unui condiment. Poate fi adăugat peste numeroase preparate, de la paste și pizza până la orez, legume, salate sau carne.

„Cine crede că parmezanul e doar o brânză uscată, se înșală. Parmezanul e mai mult decât o brânză, e un fel de esență de brânză sau un super produs din lapte.

De vreme ce o roată de parmezan se obține din jumătate de tonă de lapte și stă la maturat minimum un an. Parmezanul nu e un aliment, nu-l mâncăm cu suta de grame, ci un condiment. Are umami în mod natural și dă gust la orice mâncare. De la paste, pizza și orez, la legume, salate și carne”, susține Mihaela Bilic într-un video publicat pe Facebook.

Câte calorii are o lingură cu vârf de parmezan

Pe lângă gustul puternic, parmezanul se remarcă și prin concentrația de grăsimi, proteine, sare și calciu. Mihaela Bilic atrage atenția că, deși este un aliment concentrat, nu este nevoie să fie exclus din meniul zilnic.

Dimpotrivă, poate fi folosit pentru a completa diverse preparate, însă cantitatea este importantă. Potrivit nutriționistei, o porție de 15 grame, echivalentul unei linguri cu vârf, are aproximativ 50 de calorii și oferă o cantitate importantă de calciu.

„Parmezanul e concentrat nu doar în gust, dar și în grăsime, proteine, sare și calciu. O lingură de parmezan ras acoperă necesarul de un gram de calciu pe zi. Indiferent că îl cumpărați ca bucată întreagă sau deja ras, parmezanul este condimentul cu sare și calciu care nu trebuie să vă lipsească din meniu.

Și nu vă faceți griji pentru calorii. Porția corectă are 15 grame, adică o lingură cu vârf și doar 50 de calorii”, a conchis Mihaela Bilic.

Parmezanul, sursă importantă de proteine și calciu

Parmezanul este cunoscut pentru conținutul ridicat de proteine și calciu, fiind o brânză maturată și foarte concentrată. Din acest motiv, nu este necesară o cantitate mare pentru a obține aroma specifică.

Totuși, consumul trebuie făcut cu măsură, mai ales în cazul persoanelor care trebuie să fie atente la aportul de sare. Parmezanul are un conținut ridicat de sodiu, astfel că excesul nu este recomandat.

Deși parmezanul este nelipsit din numeroase rețete italiene, există și preparate peste care italienii nu obișnuiesc să îl adauge. Printre acestea se numără pastele pregătite cu pește sau fructe de mare.

Motivul ține în primul rând de gust. Aroma puternică a parmezanului poate acoperi aromele delicate ale peștelui și fructelor de mare, iar bucătarii italieni consideră că astfel se pierde echilibrul pe care îl are preparatul. Chiar dacă parmezanul poate fi cerut separat, recomandarea tradițională este ca gustul ingredientului principal să rămână în centrul preparatului.