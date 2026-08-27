 Ce delicii au avut invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 ani de căsnicie: „Cel mai mâncat produs a fost parizerul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce delicii au avut invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 ani de căsnicie: „Cel mai mâncat produs a fost parizerul”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cașul Tom și Jerry, parizerul bun de casă după o rețetă străveche făcute special la ferma Regelui grătarelor, Chef Marius Gălan, au făcut deliciul invitaților la petrecerea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 de căsnicie

Ce specialități au mâncat invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 de căsnicie
1/10
Ce specialități au mâncat invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 de căsnicie Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Marius Gălan le bucură toate vedetele autohtone cu produsele lui naturale, românești, provenite direct de la ferma sa din Bistrița și a fost invitat să facă o adevărată “paradă” cu mâncare, una, tradițională, românească, proaspătă și extrem de gustoasă la petrecerea dată în cinstea Andrei Măruță. 

Celebra artistă a împlinit pe 23 august 40 de ani de viață. Și tot atunci, într-o așa zi specială pentru familia vedetei, Andra și Cătălin Măruță au împlinit 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie, bun prilej de a-și reînnoi și jurămintele la dascălul lor și preotul care le- a botezat copiii, pe Eva și David.

Cu această ocazie, în familia Măruță a avut loc o mare petrecere la care au participat familia, prietenii apropiați și multe vedete. Atmosfera a fost super încinsă, au cântat Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori, Mario Fresh, sărbătorită împreună cu ei și toată lumea s-a distrat pe cinste. Și mâncare a fost din belșug. Cunoscutul Marius Gălan s-a ocupat de preparate și aperitive și a organizat un festin pe cinste pentru Andra și Cătălin Măruță la petrecerea lor. 

„Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine”

Click! l-a contactat pe specialistul în zona de food din Bistrița și am aflat direct de la Marius Gălan ce au mâncat și au adorat cel mai tare invitații celor două vedete la petrecerea lor aniversară. Se pare că s-au ospătat cu toții din plin iar Cătălin Măruță și Andra au fost mulțumiți peste măsură, pe lângă invitații lor de la dublul eveniment.

Sunt momente în viață care rămân în suflet. Pentru mine și pentru întreaga mea echipă, a fost o mare bucurie și, în același timp, o responsabilitate să fim din nou aleși de Andra și Cătălin Măruță pentru a avea grijă de partea culinară a unui eveniment atât de important pentru familia lor: 40 de ani de viață și 18 ani de căsătorie, sărbătoriți alături de familie și de oamenii dragi.

Faptul că ne-au acordat încrederea lor în urmă cu trei ani, iar acum ne-au ales din nou, înseamnă enorm pentru mine. Este cea mai frumoasă confirmare că munca făcută cu suflet, seriozitatea și respectul pentru oameni sunt apreciate. Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine: produse de calitate, mâncare pregătită cu pasiune și mult suflet, alături de o echipă care a dat tot ce a avut mai bun pentru că fiecare detaliu să fie la înălțimea acestui moment. Andra și Cătălin, vă mulțumesc din suflet pentru încredere!

Pentru mine, Marius Gălan, și pentru întreaga mea echipă a fost o onoare să fim parte din povestea voastră și dintr-o zi atât de specială. La mulți ani și la cât mai mulți ani frumoși împreună!”, a spus Marius Gălan după ce s-a terminat marea petrecere mulțumindu-le Andrei și lui Cătălin Măruță pentru invitație.

Pastramă de berbecuț, slănină “rază de soare”, fructe exotice și multe alte bunătăți speciale

Preparatele vedetă aduse „cu dedicație” de la Bistrița de Marius Gălan pentru fastuoasa petrecere aniversară a Andrei organizată în cel mai mic detaliu de soțul ei atent, celebru și grijuliu, Cătălin Măruță, au fost din plin și au făcut deliciul invitaților pentru că sunt cu adevărat naturale și gustoase.

Cel mai râvnit, mai pregătit, mai frumos și mai mâncat produs la petrecerea Andrei și a lui Cătălin Măruță a fost parizerul (făcut după o rețetă familiară, rețeta noastră specială pentru evenimentele noastre speciale și frumoase, o rețetă de parizer de porc cu vită, extraordinar de bine și îngrijită) și cașul Tom și Jerry, dar foarte-foarte aproape de aceste două produse a fost și slăninuța “rază de soare” cu ouă de casă de la Ferma Gălan.

Pe lângă acestea au mai fost și multe alte produse gustoase precum salată de boeuf, de vinete, pastramă de berbecuț cu cotlet de berbecuț ceafă și cotlet de porc dar și multe produse uscate. Am mai avut în meniu salam, cârnăciori, fructe exotice, legume la grătar, toate produsele tradiționale facute de noi la ferma noastră din  Bistrița-Năsăud”, ne-a declarat special pentru Click! Marius Gălan care face senzație cu mâncarea lui printre toate vedetele de la noi care îi cunosc deja produsele proaspete și bune.

Ghid de cumpărături

rebecca lazarescu jpg
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat” Actualitate
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
image
„Au luat-o de aripi și au cărat-o pe plajă”. Două turiste au mutat drona cu explozibil descoperită miercuri în Olimp, înainte să ajungă geniștii adevarul.ro
image
Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Cum au fost prinși adevarul.ro

Parteneri

image
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte observatornews.ro
image
10.000 de monede, îndesate în crăpăturile coloanelor de la Barajul Uriașului, au fost scoase una câte una pentru a proteja situl UNESCO www.antena3.ro
image
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Serialul turcesc “Inimă de mamă”, o poveste tulburătoare despre cea mai pură formă de iubire, din 17 septembrie, la Kanal D! www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cât te costă să mergi cu 140 km/h în loc de 110 km/h. Minutele câștigate și banii pierduți la un drum de 300 km playtech.ro
image
Sfatul primit de Sorana Cîrstea de la jucătoarea pe care Ilie Năstase a făcut-o să plângă pe teren: „Sfârșitul e aproape” www.fanatik.ro
image
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
Valentin Sanfira și Codruța Filip nu au putut fi contactați deocamdată pentru mai multe detalii
Codruța Filip, dezvăluiri după divorțul de Valentin Sanfira. Ce sfat a primit de la părinți: „Am înțeles ce era de înțeles” Vedete românești
Cum se simte acum Laurette! Sexy mulatra nu își poate duce fetița în vacanță!
#Exclusiv Click!
Laurette, o nouă operație. „Sexy mulatra”, îngrijorată pentru viața ei: „Cel mai greu pentru mine este gândul la fetița mea” Vedete românești
andreea banica instagram jpg
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o noapte la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Tariful pentru luna septembrie 2026 Vedete românești
gabriela cristea jpg
Cât a plătit Gabriela Cristea ca să slăbească 35 de kilograme. Suma uriașă cheltuită într-un singur an Vedete românești
oana roman jpg
Oana Roman a ajuns de urgență la spital. „Sperăm să nu mai recidiveze” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Cristian Faur a slăbit 72 de kilograme și vrea să mai dea jos încă 28! „Mă simt din nou tânăr” Vedete românești
Banner Monica Tatoiu
#Exclusiv Click!
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
VideoGigi Becali, viral pe TikTok călare pe măgar! A plătit 1.000 de euro ca să ajungă primul la Muntele Athos Vedete românești
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net