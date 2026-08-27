Ce delicii au avut invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 ani de căsnicie: „Cel mai mâncat produs a fost parizerul”

Cașul Tom și Jerry, parizerul bun de casă după o rețetă străveche făcute special la ferma Regelui grătarelor, Chef Marius Gălan, au făcut deliciul invitaților la petrecerea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 de căsnicie.

1/10 Ce specialități au mâncat invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 de căsnicie Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Marius Gălan le bucură toate vedetele autohtone cu produsele lui naturale, românești, provenite direct de la ferma sa din Bistrița și a fost invitat să facă o adevărată “paradă” cu mâncare, una, tradițională, românească, proaspătă și extrem de gustoasă la petrecerea dată în cinstea Andrei Măruță.

Celebra artistă a împlinit pe 23 august 40 de ani de viață. Și tot atunci, într-o așa zi specială pentru familia vedetei, Andra și Cătălin Măruță au împlinit 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie, bun prilej de a-și reînnoi și jurămintele la dascălul lor și preotul care le- a botezat copiii, pe Eva și David.

Cu această ocazie, în familia Măruță a avut loc o mare petrecere la care au participat familia, prietenii apropiați și multe vedete. Atmosfera a fost super încinsă, au cântat Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori, Mario Fresh, sărbătorită împreună cu ei și toată lumea s-a distrat pe cinste. Și mâncare a fost din belșug. Cunoscutul Marius Gălan s-a ocupat de preparate și aperitive și a organizat un festin pe cinste pentru Andra și Cătălin Măruță la petrecerea lor.

„Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine”

Click! l-a contactat pe specialistul în zona de food din Bistrița și am aflat direct de la Marius Gălan ce au mâncat și au adorat cel mai tare invitații celor două vedete la petrecerea lor aniversară. Se pare că s-au ospătat cu toții din plin iar Cătălin Măruță și Andra au fost mulțumiți peste măsură, pe lângă invitații lor de la dublul eveniment.

„Sunt momente în viață care rămân în suflet. Pentru mine și pentru întreaga mea echipă, a fost o mare bucurie și, în același timp, o responsabilitate să fim din nou aleși de Andra și Cătălin Măruță pentru a avea grijă de partea culinară a unui eveniment atât de important pentru familia lor: 40 de ani de viață și 18 ani de căsătorie, sărbătoriți alături de familie și de oamenii dragi.

Faptul că ne-au acordat încrederea lor în urmă cu trei ani, iar acum ne-au ales din nou, înseamnă enorm pentru mine. Este cea mai frumoasă confirmare că munca făcută cu suflet, seriozitatea și respectul pentru oameni sunt apreciate. Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine: produse de calitate, mâncare pregătită cu pasiune și mult suflet, alături de o echipă care a dat tot ce a avut mai bun pentru că fiecare detaliu să fie la înălțimea acestui moment. Andra și Cătălin, vă mulțumesc din suflet pentru încredere!

Pentru mine, Marius Gălan, și pentru întreaga mea echipă a fost o onoare să fim parte din povestea voastră și dintr-o zi atât de specială. La mulți ani și la cât mai mulți ani frumoși împreună!”, a spus Marius Gălan după ce s-a terminat marea petrecere mulțumindu-le Andrei și lui Cătălin Măruță pentru invitație.

Pastramă de berbecuț, slănină “rază de soare”, fructe exotice și multe alte bunătăți speciale

Preparatele vedetă aduse „cu dedicație” de la Bistrița de Marius Gălan pentru fastuoasa petrecere aniversară a Andrei organizată în cel mai mic detaliu de soțul ei atent, celebru și grijuliu, Cătălin Măruță, au fost din plin și au făcut deliciul invitaților pentru că sunt cu adevărat naturale și gustoase.

„Cel mai râvnit, mai pregătit, mai frumos și mai mâncat produs la petrecerea Andrei și a lui Cătălin Măruță a fost parizerul (făcut după o rețetă familiară, rețeta noastră specială pentru evenimentele noastre speciale și frumoase, o rețetă de parizer de porc cu vită, extraordinar de bine și îngrijită) și cașul Tom și Jerry, dar foarte-foarte aproape de aceste două produse a fost și slăninuța “rază de soare” cu ouă de casă de la Ferma Gălan.

Pe lângă acestea au mai fost și multe alte produse gustoase precum salată de boeuf, de vinete, pastramă de berbecuț cu cotlet de berbecuț ceafă și cotlet de porc dar și multe produse uscate. Am mai avut în meniu salam, cârnăciori, fructe exotice, legume la grătar, toate produsele tradiționale facute de noi la ferma noastră din Bistrița-Năsăud”, ne-a declarat special pentru Click! Marius Gălan care face senzație cu mâncarea lui printre toate vedetele de la noi care îi cunosc deja produsele proaspete și bune.