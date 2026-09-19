 Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Dezvăluirea actorului a stârnit controverse
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Brad Pitt a început din nou să consume alcool, după 7 ani de abstinență. Dezvăluirea actorului a stârnit controverse

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După șapte ani de abstinență, Brad Pitt a recunoscut că a început să consume din nou alcool, dar într-un mod mai cumpătat. În trecut, actorul a consumat băuturi alcoolice în exces, iar dezvăluirea pe care a făcut-o a stârnit reacții puternice în mediul online.

Studiile medicale despre dependența de alcool evoluează constant
Studiile medicale despre dependența de alcool evoluează constant Foto: Profimedia

Controversa care s-a iscat în mediul online deja a depășit cazul lui Brad Pitt și a ajuns să se refere la o idee mult mai largă. Mai precis, este vorba despre contestarea ideii deja atât de bine împământenite potrivit căreia o persoană care s-a confruntat în trecut cu probleme legate de consumul de alcool nu mai poate bea niciodată în mod normal. Potrivit acestei idei, recuperarea este definită exclusiv prin abstinență.

Studiile medicale recente au adus în prim-plan ideea unui spectru al recuperării, care include atât abstinența, cât și opțiunile care nu presupun abstinență, cum ar fi consumul moderat de alcool.

Cu toate acestea, unii medici, cât și organizații care sprijină abstinența și chiar și pacienții cu probleme legate de consumul de alcool nu țin cont de evoluția cunoștințelor medicale și chiar se opun acestora.

Studiile medicale schimbă percepția asupra acestui subiect

Practic, declarația lui Pitt este perfect conformă cu ideea pe care medicii din zilele noastre o au despre recuperarea din probleme precum consumul excesiv de alcool.

Un studiu din luna februarie a acestui an a analizat modul în care consumul de alcool în cantități mici până la moderate poate face parte, pentru unele persoane, dintr-un proces de recuperare de succes.

Comparativ cu grupul care a ales abstinența, participanții care au continuat să consume alcool au declarat că se simt mai încrezători că își pot limita consumul. De asemenea, participanții care consumau alcool au considerat că schimbările pozitive din viața lor și relațiile cu cei din jur le-au susținut eforturile de a-și menține recuperarea.

Într-un alt studiu din 2025 despre recuperarea fără abstinență, aproximativ 1.900 de participanți au declarat că au consumat alcool în ultima lună, iar starea lor de sănătate și nivelul de funcționare erau similare cu cele ale participanților abstinenți, deși aceștia erau puțin mai predispuși să se confrunte cu stres psihologic.

În trecut, deși unele studii analizaseră recuperarea fără abstinență în diverse moduri, nu exista o definiție precisă care să îi ajute pe cercetători să descrie și să studieze mai bine procesul de recuperare.

Subiectul a stârnit controverse în mediul online

O mare parte a publicului larg, însă, nu a ținut pasul cu rezultatele noilor studii. Din acest motiv, mulți oameni continuă să critice aspru persoanele care continuă să consume alcool după ce au avut probleme legate de consumul acestuia.

„Dependența nu este, în mod universal, o stare neurologică fixă și neschimbătoare”, spune doctorița Smita Das, conform CNN.

Cum clasifică medicii dependența de alcool

Dependența de alcool sau alcoolismul, este cunoscut oficial în literatura de specialitate sub denumirea de tulburare de consum de alcool, sau AUD, încă din anul 2013. Practic, această afecțiune este definită de „Manualul de diagnostic și statistică al tulburărilor mintale” drept „consumul frecvent sau excesiv de alcool, care devine dificil de controlat și duce la probleme în relații, la locul de muncă, la școală, în familie sau în alte domenii ale vieții”.

O persoană poate avea AUD în formă ușoară, moderată sau severă, în funcție de numărul criteriilor pe care le-a întrunit pe parcursul ultimului an. Această definiție a reprezentat o schimbare mai amplă față de percepțiile anterioare, care foloseau diagnostice binare pentru abuzul de alcool și dependența de alcool.

Practic, diagnosticul de „abuz” presupunea ca pacientul să se confrunte cu consecințe grave sau periculoase, precum probleme juridice asociate consumului de alcool sau neîndeplinirea unor obligații importante.

În același timp, diagnosticul de „dependență” se referea la probleme serioase, dar mai puțin severe, precum renunțarea la activități de interes și încercările repetate, dar eșuate, de a renunța la consumul de alcool.

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