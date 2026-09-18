Ideea simplă de afacere care îi aduce 140.000 de euro pe an unei tinere: „Am câștigat suficient încât să pot plăti avansul pentru prima mea casă”

În vârstă de 28 de ani, Becky Chorlton a reușit să pună pe picioare o afacere spectaculoasă, pornind de la o idee simplă care este la îndemâna tuturor. Acum, tânăra din Marea Britanie câștigă undeva în jur de 120.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul a 140.000 de euro.

Tânăra câștigă 140.000 de euro pe an Foto: Instagram

Becky Chorlton reușește să câștige anual aproximativ 120.000 de lire sterline, cu ajutorul unei idei simple, care este la îndemâna tuturor. Practic, tânăra britanică cumpără obiecte ieftine de la târguri, iar apoi le vinde online la prețuri mai mari.

„Prima mea vânzare de haine second-hand a fost un hanorac vintage galben Nike, pe care îl cumpărasem cu cinci lire. Am obținut 70 de lire pentru el pe un site de revânzare, ceea ce pare mult, însă s-a vândut în doar câteva secunde. În mod evident, prețul pe care îl cerusem fusese prea mic. Am aflat ulterior că bluza era foarte rară și valora cel puțin 150 de lire”, a povestit Becky, potrivit Daily Mail.

Câștigă 140.000 de euro pe an

Acum, tânăra își vinde produsele pe platforme precum Vinted, eBay și Depop. Numai în Marea Britanie, piața de revânzare este de șapte miliarde de lire.

„Șase ani mai târziu, am transformat vânzarea hainelor second-hand, pe care le găsesc peste tot, de la propriul dulap până la târguri auto, într-o afacere de succes, cu o cifră de afaceri de șase cifre. Am câștigat suficient încât să pot plăti avansul pentru prima mea casă. Și am doar 28 de ani”, a mai spus tânăra.

Afacerea i-a schimbat complet viața

În primul an de afaceri, tânăra a câștigat 20.000 de lire. Acum, șase ani mai târziu, compania tinerei, Becky’s Bazaar, are o cifră de afaceri de 120.000 de lire. O mare parte din profit este reinvestit în afacere.

Tânăra avea un job part-time într-un magazin de încălțăminte, unde câștiga aproximativ 30-40 de lire pe săptămână. Însă, cum avea nevoie de bani în plus pentru master, tânăra a început să-și vândă hainele pe care nu le purta.

„În scurt timp, am ajuns să câștig aproximativ 100 de lire pe săptămână, semnificativ mai mult decât câștigam din jobul part-time”, a povestit ea.