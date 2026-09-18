Trei bărbați au murit electrocutați în timp ce reparau o cabană. Un localnic dezvăluie filmul tragediei: „Am văzut o flacără lângă schelă”

Un accident teribil a avut loc în Munții Apuseni, unde trei bărbați și-au pierdut viața în timp ce lucrau la o cabană. Incidentul s-a produs în satul Velea Verde din județul Alba, iar victimele aveau 35, 37 și 54 de ani. Autoritățile deja au deschis o anchetă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Cei trei muncitori și-au pierdut viața Foto: Shutterstock

Cei trei bărbați care și-au pierdut viața în urma accidentului din județul Alba erau originari din Sălaj, iar în ciuda intervenției rapide a autorităților, nu s-a mai putut face nimic pentru a le salva viața. Accidentul s-a produs în timp ce cei trei voluntari lucrau la pereții exteriori ai unei cabane. Ei s-au electrocutat și au căzut la pământ în stare de inconștiență.

Victimele ar fi atins fire de înaltă tensiune cu o schelă în timp ce munceau, iar în urma accidentului, toți trei au intrat în stop cardio-respirator. Potrivit PRO TV, un martor a văzut cum unul dintre muncitori a fost aruncat la pământ de forța șocului electric.

Trei muncitori și-au pierdut viața în județul Alba

Accidentul s-a produs în comuna Sohodol, iar un localnic a povestit ce s-a întâmplat atunci când cei trei muncitori au fost electrocutați.

„Am văzut o flacără lângă schelă, unul a căzut jos, a încercat să se ridice, și, în timp ce se ridica, iarăși cădea, nu putea sta, și între timp am sunat la 112 să vină, eu nu m-am băgat acolo că era tensiune mare”, a spus un localnic, conform sursei citate.

Edilul comunei a vorbit despre tragedie

La fața locului au ajuns rapid două echipaje de la ISU, două ambulanțe și chiar și un elicopter SMURD. Din păcate, a fost prea târziu pentru a mai salva viața celor trei muncitori.

„Schela fiind foarte aproape de sârme, când a început să plouă a făcut arc electric și i-a izbit de pământ, i-a curentat efectiv”, a spus edilul din Sohodol, Sorin Corcheș.

Mai mult decât atât, despre această tragedie a vorbit și un inginer electrician, care a explicat la ce distanță trebuie ridicate schelele față de firele de înaltă tensiune.

„Distanța minimă este de 24 de metri, 12 metri în stânga, 12 metri în dreapta față de axul stâlpului. În cazul de față, liniile electrice aeriene de la fața locului sunt de medie tensiune, cu conductoare neizolate, deci linia este de 20 de kW”, a spus inginerul electrician Cristian Frahler.