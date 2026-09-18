 Trei bărbați au murit electrocutați în timp ce reparau o cabană. Un localnic dezvăluie filmul tragediei: „Am văzut o flacără lângă schelă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Trei bărbați au murit electrocutați în timp ce reparau o cabană. Un localnic dezvăluie filmul tragediei: „Am văzut o flacără lângă schelă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un accident teribil a avut loc în Munții Apuseni, unde trei bărbați și-au pierdut viața în timp ce lucrau la o cabană. Incidentul s-a produs în satul Velea Verde din județul Alba, iar victimele aveau 35, 37 și 54 de ani. Autoritățile deja au deschis o anchetă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Cei trei muncitori și-au pierdut viața
Cei trei muncitori și-au pierdut viața Foto: Shutterstock

Cei trei bărbați care și-au pierdut viața în urma accidentului din județul Alba erau originari din Sălaj, iar în ciuda intervenției rapide a autorităților, nu s-a mai putut face nimic pentru a le salva viața. Accidentul s-a produs în timp ce cei trei voluntari lucrau la pereții exteriori ai unei cabane. Ei s-au electrocutat și au căzut la pământ în stare de inconștiență.

Victimele ar fi atins fire de înaltă tensiune cu o schelă în timp ce munceau, iar în urma accidentului, toți trei au intrat în stop cardio-respirator. Potrivit PRO TV, un martor a văzut cum unul dintre muncitori a fost aruncat la pământ de forța șocului electric.

Trei muncitori și-au pierdut viața în județul Alba

Accidentul s-a produs în comuna Sohodol, iar un localnic a povestit ce s-a întâmplat atunci când cei trei muncitori au fost electrocutați.

„Am văzut o flacără lângă schelă, unul a căzut jos, a încercat să se ridice, și, în timp ce se ridica, iarăși cădea, nu putea sta, și între timp am sunat la 112 să vină, eu nu m-am băgat acolo că era tensiune mare”, a spus un localnic, conform sursei citate.

Edilul comunei a vorbit despre tragedie

La fața locului au ajuns rapid două echipaje de la ISU, două ambulanțe și chiar și un elicopter SMURD. Din păcate, a fost prea târziu pentru a mai salva viața celor trei muncitori.

„Schela fiind foarte aproape de sârme, când a început să plouă a făcut arc electric și i-a izbit de pământ, i-a curentat efectiv”, a spus edilul din Sohodol, Sorin Corcheș.

Mai mult decât atât, despre această tragedie a vorbit și un inginer electrician, care a explicat la ce distanță trebuie ridicate schelele față de firele de înaltă tensiune.

„Distanța minimă este de 24 de metri, 12 metri în stânga, 12 metri în dreapta față de axul stâlpului. În cazul de față, liniile electrice aeriene de la fața locului sunt de medie tensiune, cu conductoare neizolate, deci linia este de 20 de kW”, a spus inginerul electrician Cristian Frahler.

Ghid de cumpărături

generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
image
PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan. Grindeanu îl indică pe Fritz drept autorul replicii „România e problema ta” adevarul.ro
image
Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Șucu, alături de Jean Valvis la meciul Rapid – FC Argeș: noul sponsor oficial al giuleștenilor www.fanatik.ro
image
O parcare din Bucureşti e mină de aur: e 60 de lei ora, dar mereu e cel puţin 50% plină observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Ce trebuie să conțină dosarul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei playtech.ro
image
Ianis Hagi, doar 102 minute în SuperLig: cifrele care l-au convins pe Gică Hagi să-l convoace la națională www.fanatik.ro
image
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
britanic png
Și-a dat demisia din UK pentru un job pe vas de croazieră. Muncește 7 zile din 7: „Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată”. Ce salariu are Internațional
crosetat istock jpg
Hobby-ul surprinzător care poate susține sănătatea creierului. Medicii îl recomandă oricui Fapt divers
somon peste dieta masa istock jpg
5 gustări delicioase care au puține calorii. Le poți mânca fără să-ți dai dieta peste cap Fapt divers
64 990x554 jpg
Ce trebuie să știți despre Mânăstirea Dragomirna, locul unde Nicușor Dan s-a dus după desemnarea noului premier Național
mucegai istock jpg
Planta pe care trebuie să o ai în dormitor toamna. Ține mucegaiul la distanță și reduce umezeala Fapt divers
Durres Albania FOTO Shutterstock jpg
Țara din apropiere de România unde se mută tot mai mulți pensionari: „Îmi pot permite servicii medicale private de o calitate excelentă” Internațional
generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
Tunelul Holdea a fost străpuns Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță (50) jpg
Cel mai lung tunel rutier din România a fost străpuns. Recordul Transfăgărășanului, doborât după zeci de ani Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net