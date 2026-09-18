Ce trebuie să știți despre Mânăstirea Dragomirna, locul unde Nicușor Dan s-a dus după desemnarea noului premier

Mânăstirea Dragomirna („locul iubit”), este locul surprinzător unde președintele Nicușor Dan a ajuns după anunțarea noului premier. Aici, nr 1 din statul român a avut mai multe întâlniri și s-a spus că o să și înnopteze. Când a aflat că lăcașul de cult nu cazează pelerini și s-ar fi făcut o excepție pentru președinte, Nicușor Dan a decis să doarmă la un hotel din Suceava, unde a ajuns la ora 22.30.

Nicușor Dan a ajuns după desemnarea premierului la Mânăstirea Dragomirna Foto: aktual24.ro

De ce s-a oprit președintele la Mânăstirea Dragomirna

Nicușor Dan a surprins pe toată lumea după ce a anunțat joi seară, pe o rețea de socializare, că pe drumul spre Ucraina s-a oprit la Suceava, mai exact la Mânăstirea Dragomirna. Potrivit unor surse, locul a fost ales de arhiepiscopul Calinic, al Sucevei și Rădăuților. El a ajuns cu clasicul avion militar Spartan pe aeroportul din Suceava după care a mers direct la lăcașul de cult.

Președintele a vrut să afle de la autoritățile locale din zonă despre problemele aduse de războiul dintre Rusia și Ucraina. Printre cei cu care s-a văzut s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava și primarul municipiului Rădăuți dar și diverși activiști civici. El a plecat cu un tren special spre Ucraina, pus ca de obicei la dispoziție de gazde.

Mânăstirea Dragomirna este o mânăstire reparată și de comuniști și de capitaliști Foto: hecross.net

Mânăstirea Dragomirna a fost reparată pe vremea comuniștilor

Mânăstirea de maici Dragomirna se află în nordul Moldovei, la 15 kilometri de Suceava. Conform legendei locului, lăcașul de cult „este rodul dragostei de Dumnezeu a unui domn martir, Miron Barnovschi, a unui mitropolit învăţat, Anastasie Crimca şi a unui boier smerit, Luca Stroici”. Au fost efectuate de două ori ample lucrări de reparații: o parte în perioada 1961-1976 și ultimele între 2010-2012.

Biserica cea veche a fost construită în perioada 1602-1609 în satul Mitocu Dragomirnei și are hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Această mânăstire a căpătat aspectul unei fortăreţe, datorită zidurilor de apărare pe care le-a construit domnitorul Miron Barnovschi în anul 1627. Mânăstirea deține un muzeu iar în atelierul din incintă sunt realizate produse naturale foarte căutate, cele mai cunoscute fiind cremele, suplimentele și siropurile. De asemenea, mierea de Dragomirna este celebră în toată Europa.

Conform adevarul.ro, în interiorul Mănăstirii Dragomirna din judeţul Suceava se află Biserica Pogorârea Sfântului Duh, considerată ca fiind cea mai înaltă şi cea mai strâmtă biserică ridicată vreodată. Lăcaşul de cult este construit în formă de navă şi are o lungime de 35 de metri, o lăţime de circa 9,5 metri şi o înălţime de aproape 42 de metri.

Mânăstirea are un celebru centru

Cele 20 de „îndemnuri” de la Mânăstirea Dragomirna

-Străduieşte-te să ţii cât mai mult tăcerea;

-Străduieşte-te să dobândeşti în toate şi oricând blândeţea;

-Străduieşte-te mai ales să ai o ascultare cât se poate de sinceră, completă, adevărată;

-Străduieşte-te să omori din mintea şi inima ta toate gândurile de mândrie;

-Caută să fii smerit, nu la arătare, în afară, ci în inima ta smereşte-te;

-Fugi cu totul de urâta mânie;

-Caută ca în toată viaţa ta să nu judeci pe nimeni;

-Dobândeşte-ţi multă răbdare, căci multe necazuri vei avea în viaţă;

-Ca să poţi să te întăreşti în sfânta ascultare, în răbdare, în iubire, trebuie să te rogi lui Dumnezeu neîncetat;

-Fugi ca de foc de lenevie. Leapădă lenea, plictiseala, trândăvia, urâtul, nesimţirea sufletului;

-Caută ca să mulţumeşti pe Domnul pentru tot ce-ţi dă, bun sau rău;

-Nu te mulţumi cu ce faci niciodată;

-Iartă toate tuturor şi iertat vei fi şi tu;

-Caută pacea tuturor şi parte de ea vei avea;

-Caută întâi binele şi folosul aproapelui;

-Caută mângâiere numai în rugăciune;

-Caută pe Domnul în necazuri;

-Ascunde-te în chilia inimii tale;

-Şi mai ales, stând în chilie sau oriunde vei fi, ca o rugăciune neîncetată să ai cugetarea morţii tale;

-Cere stăruitor în rugăciunile tale, zi şi noapte cere cu mare durere, smerenie şi tânguire darul lacrimilor.