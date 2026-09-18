 Ce trebuie să știți despre Mânăstirea Dragomirna, locul unde Nicușor Dan s-a dus după desemnarea noului premier
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce trebuie să știți despre Mânăstirea Dragomirna, locul unde Nicușor Dan s-a dus după desemnarea noului premier

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mânăstirea Dragomirna („locul iubit”), este locul surprinzător unde președintele Nicușor Dan a ajuns după anunțarea noului premier. Aici, nr 1 din statul român a avut mai multe întâlniri și s-a spus că o să și înnopteze. Când a aflat că lăcașul de cult nu cazează pelerini și s-ar fi făcut o excepție pentru președinte, Nicușor Dan a decis să doarmă la un hotel din Suceava, unde a ajuns la ora 22.30.

Nicușor Dan la mânăstirea Dragomirna
Nicușor Dan a ajuns după desemnarea premierului la Mânăstirea Dragomirna Foto: aktual24.ro

De ce s-a oprit președintele la Mânăstirea Dragomirna 

Nicușor Dan a surprins pe toată lumea după ce a anunțat joi seară, pe o rețea de socializare, că pe drumul spre Ucraina s-a oprit la Suceava, mai exact la Mânăstirea Dragomirna. Potrivit unor surse, locul a fost ales de arhiepiscopul Calinic, al Sucevei și Rădăuților. El a ajuns cu clasicul avion militar Spartan pe aeroportul din Suceava după care a mers direct la lăcașul de cult.

Președintele a vrut să afle de la autoritățile locale din zonă despre problemele aduse de războiul dintre Rusia și Ucraina. Printre cei cu care s-a văzut s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava și primarul municipiului Rădăuți dar și diverși activiști civici. El a plecat cu un tren special spre Ucraina, pus ca de obicei la dispoziție de gazde.

Mânăstirea Dragomirna
Mânăstirea Dragomirna este o mânăstire reparată și de comuniști și de capitaliști Foto: hecross.net

Mânăstirea Dragomirna a fost reparată pe vremea comuniștilor

Mânăstirea de maici Dragomirna se află în nordul Moldovei, la 15 kilometri de Suceava. Conform legendei locului, lăcașul de cult „este rodul dragostei de Dumnezeu a unui domn martir, Miron Barnovschi, a unui mitropolit învăţat, Anastasie Crimca şi a unui boier smerit, Luca Stroici”. Au fost efectuate de două ori ample lucrări de reparații: o parte în perioada 1961-1976 și ultimele între 2010-2012.

Biserica cea veche a fost construită în perioada 1602-1609 în satul Mitocu Dragomirnei și are hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Această mânăstire a căpătat aspectul unei fortăreţe, datorită zidurilor de apărare pe care le-a construit domnitorul Miron Barnovschi în anul 1627. Mânăstirea deține un muzeu iar în atelierul din incintă sunt realizate produse naturale foarte căutate, cele mai cunoscute fiind cremele, suplimentele și siropurile. De asemenea, mierea de Dragomirna este celebră în toată Europa.

Conform adevarul.ro, în interiorul Mănăstirii Dragomirna din judeţul Suceava se află Biserica Pogorârea Sfântului Duh, considerată ca fiind cea mai înaltă şi cea mai strâmtă biserică ridicată vreodată. Lăcaşul de cult este construit în formă de navă şi are o lungime de 35 de metri, o lăţime de circa 9,5 metri şi o înălţime de aproape 42 de metri.

Mânăstirea are un celebru centru 

Cele 20 de „îndemnuri” de la Mânăstirea Dragomirna

-Străduieşte-te să ţii cât mai mult tăcerea; 

-Străduieşte-te să dobândeşti în toate şi oricând blândeţea; 

 -Străduieşte-te mai ales să ai o ascultare cât se poate de sinceră, completă, adevărată; 

 -Străduieşte-te să omori din mintea şi inima ta toate gândurile de mândrie; 

 -Caută să fii smerit, nu la arătare, în afară, ci în inima ta smereşte-te;

-Fugi cu totul de urâta mânie; 

 -Caută ca în toată viaţa ta să nu judeci pe nimeni; 

 -Dobândeşte-ţi multă răbdare, căci multe necazuri vei avea în viaţă; 

-Ca să poţi să te întăreşti în sfânta ascultare, în răbdare, în iubire, trebuie să te rogi lui Dumnezeu neîncetat; 

 -Fugi ca de foc de lenevie. Leapădă lenea, plictiseala, trândăvia, urâtul, nesimţirea sufletului; 

 -Caută ca să mulţumeşti pe Domnul pentru tot ce-ţi dă, bun sau rău; 

 -Nu te mulţumi cu ce faci niciodată; 

 -Iartă toate tuturor şi iertat vei fi şi tu;  

-Caută pacea tuturor şi parte de ea vei avea; 

 -Caută întâi binele şi folosul aproapelui; 

 -Caută mângâiere numai în rugăciune; 

 -Caută pe Domnul în necazuri; 

 -Ascunde-te în chilia inimii tale; 

 -Şi mai ales, stând în chilie sau oriunde vei fi, ca o rugăciune neîncetată să ai cugetarea morţii tale; 

 -Cere stăruitor în rugăciunile tale, zi şi noapte cere cu mare durere, smerenie şi tânguire darul lacrimilor. 

Ghid de cumpărături

generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
image
PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan. Grindeanu îl indică pe Fritz drept autorul replicii „România e problema ta” adevarul.ro
image
Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA adevarul.ro

Parteneri

image
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima zi: „A semnat cu mine încă un an” www.fanatik.ro
image
A renunțat la jobul din UK pentru a lucra pe un vas de croazieră, 7 zile din 7. Câţi bani câștiga într-o lună observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026 playtech.ro
image
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean www.fanatik.ro
image
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
crosetat istock jpg
Hobby-ul surprinzător care poate susține sănătatea creierului. Medicii îl recomandă oricui Fapt divers
somon peste dieta masa istock jpg
5 gustări delicioase care au puține calorii. Le poți mânca fără să-ți dai dieta peste cap Fapt divers
mucegai istock jpg
Planta pe care trebuie să o ai în dormitor toamna. Ține mucegaiul la distanță și reduce umezeala Fapt divers
Durres Albania FOTO Shutterstock jpg
Țara din apropiere de România unde se mută tot mai mulți pensionari: „Îmi pot permite servicii medicale private de o calitate excelentă” Internațional
generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
Tunelul Holdea a fost străpuns Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță (50) jpg
Cel mai lung tunel rutier din România a fost străpuns. Recordul Transfăgărășanului, doborât după zeci de ani Național
Design fără titlu (5) png
Doliu în lumea influencerilor. „Duda Alves” a murit la doar 22 de ani Internațional
românul care a evadat dintr o închisoare din Italia jpg
Un român a evadat dintr-o închisoare din Italia în timpul dezinsecției împotriva ploșnițelor. Fugarul este căutat de autoritățile italiene Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net