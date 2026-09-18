 Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune
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Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune

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Cu doar câteva ore înainte de episodul violent în care generalul Dorin Ioniță ar fi agresat-o pe Alice Claudița Mandeș, între cei doi ar fi avut loc o serie de evenimente care ar putea explica escaladarea conflictului. Potrivit informațiilor obținute din apropierea familiei, scandalul nu ar fi izbucnit fără un context.

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Amanta l-ar fi somat pe general să divorțeze Foto: captură video

Înainte ca generalul să ajungă la blocul în care locuia Alice, aceasta ar fi sunat-o pe soția lui. Discuția dintre cele două femei nu ar fi fost una pașnică, iar Alice i-ar fi transmis un mesaj dur. Sursele cancan.ro susțin că Alice i-ar fi spus soției lui Dorin Ioniță: „Vă distrug! Va afla toată lumea!”.

Telefonul care ar fi înfuriat-o pe soția generalului

Generalul ar fi aflat ulterior despre conversația dintre cele două femei. Potrivit acelorași surse, telefonul ar fi reprezentat momentul în care tensiunile dintre cei doi ar fi ajuns la un nou nivel.

La scurt timp, Dorin Ioniță s-ar fi deplasat la blocul în care locuia Alice, iar acolo ar fi avut loc confruntarea care a degenerat violent.

În spatele conflictului ar exista însă o poveste care ar fi început cu mai mulți ani în urmă. Relația dintre Dorin Ioniță și Alice Claudița Mandeș ar fi durat aproximativ șapte ani, iar în ultima perioadă femeia nu ar mai fi acceptat, potrivit surselor citate, statutul de amantă.

Potrivit informațiilor obținute de cancan.ro, Alice i-ar fi cerut în repetate rânduri generalului să divorțeze și să își asume oficial relația cu ea.

Presiunile ar fi devenit tot mai mari, iar conflictul dintre cei doi ar fi depășit, în cele din urmă, limitele relației lor. Telefonul dat soției generalului ar fi fost unul dintre momentele care au dus la escaladarea situației.

Mesajul atribuit lui Alice, „Va afla toată lumea!”, ridică însă o întrebare: la ce anume s-ar fi referit femeia atunci când i-ar fi spus soției generalului că totul va deveni public?

Familia lui Alice Mandeș, legături comerciale cu structuri militare

În paralel cu povestea sentimentală, apar și informații despre activitatea comercială a familiei Mandeș. WERT SRL, societate asociată familiei Mandeș, ar fi apărut de-a lungul anilor în proceduri de achiziție și lucrări derulate pentru unități militare. Firma ar figura, printre altele, în relație cu UM 02542 Focșani, dar și în proiecte desfășurate în cazărmi din Constanța și Capu Midia.

Astfel, povestea dintre Alice Mandeș și Dorin Ioniță se suprapune, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, cu o serie de relații comerciale ale familiei femeii cu structuri din zona militară.

Succesiunea prezentată de sursele citate conturează un conflict care ar fi escaladat în timp: Alice i-ar fi cerut generalului să divorțeze, ulterior ar fi contactat-o pe soția acestuia și i-ar fi transmis mesajul că „va afla toată lumea”, iar Dorin Ioniță ar fi ajuns apoi la blocul în care locuia femeia.

Dincolo de episodul violent, rămâne neclar ce anume ar fi intenționat Alice să facă public atunci când i-ar fi transmis soției generalului mesajul respectiv. Până la clarificarea acestor aspecte, informațiile despre presupusele motive și despre ceea ce ar fi știut Alice rămân la nivelul afirmațiilor atribuite surselor citate.

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