Diana Lupescu, dezvăluiri despre nunta fulger cu Mircea Diaconu: „Eram doi provinciali care credeau în familie”

Diana Lupescu a povestit cum a început căsnicia sa de lungă durată cu marele actor Mircea Diaconu. Invitată în emisiunea Corneliei Ionescu, actrița a rememorat refuzul primei invitații la cafea, întâlnirea decisivă de la Costinești și cererea spontană în căsătorie venită la foarte scurt timp.

Diana Lupescu face mărturisi despre povestea de iubire pe care a trăit-o cu Mircea Diaconu Foto: arhivă

Povestea de dragoste dintre Diana Lupescu și Mircea Diaconu pare desprinsă dintr-un scenariu clasic de cinematograf. Doi artiști plecați din provincie, cu aceleași principii solide de viață și cu un respect profund pentru noțiunea de familie, și-au unit destinele într-o perioadă în care lumea teatrului lega prietenii trainice.

De la un prim refuz la Teatrul Bulandra

Invitată în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, îndrăgita actriță a dezvăluit cum a debutat legătura cu bărbatul care avea să-i fie partener de viață.

Pe vremea când actorii din provincie mergeau la marile teatre bucureștene pentru schimburi de experiență, Diana Lupescu asista la repetițiile din Capitală. La Teatrul Bulandra, Mircea Diaconu a făcut primul pas și a invitat-o la o cafea, însă a fost refuzat politicos, actrița având un program extrem de încărcat.

„Într-una din acele veniri la Teatrul Bulandra, el m-a invitat dacă vreau să merg la o cafea. Eu cum eram... am zis nu, mulțumesc, am alte treburi. Și chiar aveam, că stăteam puțin în București și voiam să fac tot felul de lucruri."

Cererea în căsătorie și cununia civilă din Piața Amzei

În timpul unei seri petrecute la Costinești, cei doi au rămas mai mult timp de vorbă, iar discuția a ajuns dincolo de zona profesională. Au descoperit că împărtășesc aceleași valori și un mod de gândire asemănător, lucru care i-a surprins pe amândoi.

„Ne-am dat seama că eram doi provinciali care credeau în toate valorile astea românești vechi, cu familie, cu profesie, dar familia pe primul loc, interesul pentru valorile morale. Ne-am dat seama că suntem apropiați ca mod de gândire. Am zis că o să ne mai vedem.”

Revederea a avut loc în toamna aceluiași an, când Mircea Diaconu a sunat-o anunțând că are drum spre nordul țării și a propus o oprire pentru o cafea. Acea întâlnire a fost momentul de cotitură:

„A venit, am băut o cafea, am mai vorbit, iar ne-am apreciat reciproc și am zis că am vrea o familie. În aceeași zi. Până la sfârșitul zilei m-a întrebat: ce ai zice dacă te-aș cere de soție? Și i-am zis: dacă m-ai cere de soție, mai în glumă, mai în serios, că nu ne așteptam totuși, aș zice da”.

Lucrurile au evoluat într-un ritm amețitor pentru standardele de astăzi. După depunerea actelor, la doar două luni distanță, cei doi actori au spus un „Da” hotărât în fața ofițerului de la Starea Civilă din Piața Amzei.

Relația s-a bucurat din prima clipă și de susținerea necondiționată a familiei actriței. Mama Dianei Lupescu, o mare iubitoare de literatură care organiza cenacluri și cercuri de lectură, l-a îndrăgit nespus pe ginerele său, apreciindu-i în mod deosebit talentul scriitoricesc și cărțile publicate.

Ana și Victor, copiii Dianei Lupescu și ai lui Mircea Diaconu, și-au ales singuri drumul în viață

Diana Lupescu a vorbit despre cei doi copii pe care i-a avut alături de regretatul Mircea Diaconu și despre felul în care au ales să îi crească. Actrița spune că Ana și Victor au avut libertatea de a-și decide singuri viitorul, fără ca părinții să le impună o anumită profesie.

Deși au crescut într-o familie în care teatrul și filmul ocupau un loc important, niciunul dintre cei doi nu a ales să urmeze cariera părinților.

Ana, născută în 1981, a crescut în perioada în care părinții săi aveau un program foarte aglomerat, cu spectacole, deplasări și turnee. Zece ani mai târziu, în familie a venit Victor, după ce Ana își dorea foarte mult un frate și se temea că, într-o zi, va rămâne singură.

Diana Lupescu își amintește cu emoție de legătura dintre cei doi și de momentele în care Ana avea grijă de fratele ei.

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