 Cristina Cioran, dezvăluire neașteptată despre plecarea din România: „Mă abțin! Nu cred în limite”
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VideoCristina Cioran, dezvăluire neașteptată despre plecarea din România: „Mă abțin! Nu cred în limite”

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Cristina Cioran, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a oferit publicului care o urmărește noi informații din viața sa. Vedeta a vorbit deschis despre perioada în care a locuit pentru scurt timp la Londra, despre posibilitatea de a se muta într-o altă țară, dar și despre felul în care a fost pentru ea vara care abia s-a încheiat.

Cristina Cioran.
Cristina Cioran. Foto: Facebook

Puțini dintre cei care o urmăresc pe Cristina Cioran știu că vedeta a avut ocazia să locuiască pentru o perioadă la Londra, acolo unde sora sa și-a construit o viață. Cristina nu s-a mutat însă definitiv în Anglia, ci a ajuns acolo în cadrul unui proiect în care a fost implicată și pentru care a rămas aproximativ o lună și jumătate. Prezentatoarea TV a povestit despre această experiență în cadrul emisiunii culinare online FitFriends by Cristian Naca.

„Am fost într-o călătorie, ca să zic așa. Sora mea stă în Anglia, dar eu am fost într-un proiect și am stat acolo vreo lună jumate.”

Ce spune despre ideea de a se muta într-o altă țară 

Experiența de la Londra pare să-i fi oferit Cristinei Cioran și ocazia de a se gândi la posibilitatea de a locui, la un moment dat, în afara României. Întrebată de moderatorul emisiunii dacă s-ar vedea stabilită într-o altă țară, vedeta a mărturisit că, pentru ea, cel mai important lucru nu este neapărat locul în care trăiește, ci omul alături de care își construiește viața.

„Dragă, atâta timp cât ești cu persoana potrivită, poți locui oriunde. Absolut oriunde. Eu nu am, nu am... Nu că nu am pretenții, nu am opreliști.”

În ce țără s-ar muta vedeta? Ce a răspuns când a fost întrebată

Întrebată apoi, într-o manieră amuzantă, dacă are anumite preferințe în ceea ce privește țara în care s-ar vedea locuind, Cristina Cioran a avut un răspuns spontan și sincer. Vedeta a recunoscut că ar putea lua în calcul foarte multe variante, însă există și câteva destinații pe care le-ar exclude.

„Mă abțin. Ăă, da. M-aș vedea. (...) Da. Nu știu ce să zic, mă văd în orice țară. Mai puțin... Mă văd în orice țară, mai puțin America, Franța, Anglia. Deci, mai bine le leg pe alea în care m-aș vedea.”

„Ar trebui să renunți la celebritate”

Discuția a ajuns și la statutul pe care l-ar avea dacă ar decide să lase România în urmă. Cristina Cioran a fost întrebată dacă o eventuală plecare din țară nu ar însemna și renunțarea la statutul de vedetă, însă prezentatoarea nu consideră că distanța reprezintă un impediment în acest sens. Pentru ea, mediul online poate face legătura cu publicul indiferent de locul în care s-ar afla.

„Doar că atunci ar trebui să renunți la celebritate. Ai fi din nou o fată simplă, nu?”

„Nu-i adevărat. Online-ul e de oriunde. Nu cred în limite, ți-am zis. The sky is the limit.”

Cristina Cioran: „Am învățat să tac, că e mai sănătos”

În continuare, vedeta a vorbit cu sinceritate și despre perioada prin care a trecut în această vară și despre cât de importantă a devenit liniștea pentru ea. După o perioadă în care a avut parte de agitație și de numeroase proiecte, Cristina Cioran spune că a simțit nevoia să se retragă puțin, să fie mai discretă și să se concentreze asupra lucrurilor care contează pentru ea.

„Sunt foarte liniștită, a fost o vară liniștită și apreciez liniștea. Să știi că am învățat să tac, că e mai sănătos. Mă ajută liniștea să mă concentrez la proiectele mele. Am fost într-un silentio stampa vara asta și mi-a prins foarte bine.”

Cristina Cioran, despre provocările vieții de mamă singură 

Cristina Cioran a traversat o perioadă zbuciumată în ultimii ani, pe fondul neînțelegerilor pe care le-a avut cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor săi. În ciuda tuturor dificultăților prin care a trecut, vedeta a încercat să se bucure de lucrurile care îi aduc liniște și împlinire, iar cei doi copii ai săi au rămas în centrul vieții sale.

Prezentatoarea TV este mama a doi copii, Ema și Max, pe care îi crește singură. Tatăl lor, Alex Dobrescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri, iar Cristina a fost nevoită să facă față provocărilor de zi cu zi în calitate de mamă singură.

Într-un interviu mai vechi, prezentatoarea TV a vorbit cu sinceritate despre provocările pe care le întâmpină în viața de mamă, dar și despre legătura extrem de puternică pe care o are cu cei doi copii ai săi. 

Câteodată stau și îi sorb din priviri pe copiii mei. Îmi place să-i văd, să-i simt, să-i miros. Îmi place să mă uit la ei când dorm, să stăm îmbrățișați fără să vorbim, să ne învățăm microexpresiile și să ne ținem minute în șir în brațe, încărcându-ne cu energie și dragoste”, a spus vedeta pentru viva.ro

„Mă simt vinovată când plec mai multe ore de lângă ei”

Pentru Cristina, timpul petrecut departe de copii vine însă și cu un sentiment de vinovăție. Vedeta a recunoscut că, atunci când este nevoită să lipsească mai multe ore de acasă, are senzația că pierde momente importante din copilăria celor mici.

„Mă simt vinovată când plec mai multe ore de lângă ei. Parcă ratez momente importante.”

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