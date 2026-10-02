Preparatul care i-a chinuit pe concurenții de la Asia Express. Alexuc: „Mi-au dat lacrimile”

De data aceasta, nu doar efortul fizic le-a pus probleme concurenților de la „Asia Express - Drumul Mătăsii”, ci și un preparat tradițional asiatic, renumit pentru mirosul său extrem de puternic. Participanții au fost nevoiți să îl mănânce, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Foto: Alin Alexuc și Gabi Torje / Antena 1

În ediția difuzată pe 1 octombrie 2026, trei echipe au ajuns în cursa pentru ultima șansă și au fost supuse mai multor probe dificile. Concurenții au trecut prin provocări la canionul Zhangjiajie, unde au avut de înfruntat inclusiv înălțimea.

Ce le-a pus capac concurenților

După probele care le-au testat curajul și condiția fizică, concurenții au ajuns la o provocare cu totul diferită. Pentru a descoperi una dintre cifrele de care aveau nevoie pentru deschiderea unui seif, aceștia au trebuit să găsească anumite persoane pe baza indiciilor primite.

Numai că obținerea informației nu a fost deloc simplă. Participanții au fost puși să mănânce o porție generoasă de stinky tofu, un preparat cunoscut tocmai pentru mirosul său foarte puternic.

Deși experiența nu a fost deloc una plăcută, concurenții știau că fiecare secundă conta și au încercat să termine porțiile cât mai repede.

Alin Alexuc a fost unul dintre cei care au resimțit din plin experiența. În timp ce încerca să mănânce bucățile de tofu, sportivul a avut o reacție care a spus totul despre dificultatea probei.

„Mi-au dat lacrimile”, a zis Alin Alexuc.

Printre concurenții surprinși în timpul provocării s-au numărat și Gabi Torje, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

Ce este, de fapt, stinky tofu

Stinky tofu este o specialitate pe bază de tofu fermentat, întâlnită în special în China, Taiwan și în alte zone din Asia de Est. Preparatul este celebru pentru mirosul său extrem de intens, rezultat în urma procesului de fermentare.

În funcție de modul în care este pregătit, tofu poate fi prăjit și servit alături de diferite sosuri sau garnituri. Deși mirosul poate reprezenta o adevărată provocare pentru cei care îl încearcă pentru prima dată, stinky tofu este un preparat popular în bucătăria stradală asiatică.

Pentru concurenții de la „Asia Express”, însă, degustarea nu a fost una făcută din curiozitate, ci o etapă pe care trebuiau să o depășească pentru a putea continua cursa.