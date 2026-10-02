„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie

Connect-R, Minodora, Bianca Drăgușanu și Jador au avut o copilărie deloc ușoară, cu uriașe lipsuri financiare. Au reușit însă să răzbată în viață, să nu mai ducă grija zilei de mâine. Iată emoționantele lor povești, din perioada în care de-abia aveau ce pune pe masă. Exclusiv pentru Click!, Mihai Trăistariu ne-a povestit cât de greu a dus-o acasă, alături de numeroasa lui familie.

1/12 Ioana Ginghină, Minodora, Mihai Trăistariu și Bianca Drăgușanu au muncit mult ca să răzbată în viață Foto: foto: Facebook

Mihai Trăistariu: „Îmi luam ghetuțe din banii de colindat”

Mihai Trăistariu deține șase garsoniere, la malul mării, plus două apartamente. Are și o mașină de fițe, de peste 50.000 de euro. Dar, cu toate astea, nu uită anii grei ai copilăriei:

„Am fost un copil sărac, eram 6 persoane în casă, patru frați și părinții. N-am avut brad sau cadouri. Din ce mergeam eu, cu colindatul, și mai câștigam un ban, mai smulgeam ceva de la părinți, ca să-mi cumpăr niște ghetuțe.

Până la vârsta de 18 ani, la mine nu au venit Moș Nicolae și Moș Gerilă. Veneau la alți copii, iar ei îmi povesteau cum este. Dar, nu sufeream atât de mult, credeam că mulți copii sunt săraci. La școală știu că ne mai dădeau niște bomboane. Nu am suferit atunci, așa credeam că se întâmplă peste tot”, povestește Mihai Trăistariu, cu tristețe, exclusiv pentru Click!

Bianca Drăgușanu: „Cu pungi de plastic în bocanci”

A ajuns una dintre cele mai bogate vedete din lumea mondenă! Bianca Drăgușanu (44 de ani) a avut însă această ambiție, de a ajunge cineva, încă de când locuia într-o cămăruță, alături de tatăl ei:

„În copilărie, am simţit aceste lipsuri. În prima parte a copilăriei mele am fost săracă. Nu aveam casă şi locuiam într-o singură cameră, în incinta Stadionului Jiul Petroşani, cu tatăl meu. Mâncam ceea ce el îmi gătea pe reşou...

Aveam o singură pereche de bocanci, pe care i-am purtat mai multe ierni la rând şi care s-au dezlipit. Ca să nu mi se ude ciorapii, îmi punea pungă peste șosete. Am avut o copilărie foarte grea. Dormeam îmbrăcată pentru că era foarte frig. Îmi promiteam că, atunci când o să fiu mare, o să-mi ajut părinții și o să fiu împlinită, din punct de vedere financiar”, a dezvăluit ea, pentru ring.ro

Bianca Drăgușanu câștigă bani frumoși din atelierul de croitorie, dar și din reclame, având contul plin de bani, propriul apartament de lux, dar și o mașină de fițe.

Jador: „Am mâncat hârtie igienică de foame”

Și manelistul Jador (31 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viață, când familia sa avea posibilități financiare reduse, iar banii pe care îi primea în timpul liceului de-abia îi ajungeau pentru transport și pentru mâncare. Artistul a explicat că, din cei 40 de lei pe care îi primea, mulți se duceau pe transport. Pentru mâncare îi mai rămâneau doar câțiva lei. Un sandviș nu era suficient pentru a-și potoli foamea:

„În liceu am mâncat hârtie igienică de foame, că tata îmi dădea 40 de lei pe săptămână. Costa 9 lei autobuzul dus, 9 lei întors. Era 3 lei un sendviș, juma' de pâine cu parizer, ce-mi punea el acolo, așa, și cu două felii de cașcaval, bă, și nu mă săturam!”, a declarat Jador, într-un podcast.

Artistul spune că își dorește să îi ofere propriei familii lucrurile de care el nu a avut parte în copilărie. Este căsătorit cu Oana Ciocan și au un fiu, pe Avraam. Recent, Jador a cumpărat o vilă, de peste 250.000 de euro, dar deține și o mașină, de zeci de mii de euro.

Minodora: „Mâncam untură cu sare, le spuneam că e cu miere”

Nici solista de muzică de petrecere Minodora (48 de ani) nu a ascuns că a trecut prin situații grele:

„Mâncam pâine cu untură și cu sare. La școală eram întrebată ce am la pachet. Spuneam că am pâine cu miere de albine. Nu vedeam în niciun caz miere de albine, n-aveam. Atât s-a putut, atât a fost. Lipsa asta de alimente, de haine, îmi doream și eu lucruri cum au celelalte fete, să am să mă îmbrac.

Mama mergea la sârbi cu marfă de la noi și mai aducea de acolo chestii de mâncat, dar și unele hăinuțe. Mă bucura foarte tare. Câte o geacă. Se zbătea mama să avem așa ceva. Statul la coadă la lapte nu-l uităm. Abia așteptam să vină Crăciunul, ca să avem portocale în pungă. Abia așteptam punga aia. Mâncam rar portocale”, a menționat vedeta care locuiește într-o vilă superbă, lângă București, are mașină scumpă, dar și mulți bani: „Îmi permit orice acum”, a mai precizat ea.

Ioana Ginghină: „Pâine mucegăită cu margarină”

Actrița Ioana Ginghină (49 de ani) nu uită vremurile în care nu avea ce pune pe masă:

„Da, aveam probleme financiare, în sensul că nu aveam ce să mănânc și mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită. Dar ideea e că eu fiind la teatru puteam să merg la teatru gratis”, a povestit actrița, pentru impact.ro.

Ca să aibă bani de buzunar, Ioana Ginghină a împărțit pliante și periuțe de dinți și distra lumea la evenimente, îmbrăcată în clovn. Acum câștigă bani frumoși din meseria de actor, dar și din reclame și din conturile sociale. În prezent, locuiește într-o vilă superbă și se îmbracă în haine scumpe.

Connect-R: „Luam mâncare de la cantina socială”

Devenit celebru, cu piesa „Eu vara nu dorm”, solistul Connect-R (44 de ani) a fost nevoit, în copilărie, să mănânce la cantina socială:

„Noi luam mâncare de la cantină. Mult timp am luat mâncare de la cantina socială. Până la 15-16 ani. De la Grivița luam. M-am născut în Floreasca, dar ne-am mutat în Dristor, acolo am stat vreo 12 ani, apoi în Militari și în Piața Domenii.

Vreo 7-8 ani am luat mâncare de la Cantina Grivița. Din păcate, încă îmi amintesc gustul, pentru că mâncarea gătită, ciorbe, ghiveci de legume, erau aproape necomestibile, dar ne bucuram de salamuri, de pâine, de pui. Sunt sigur că până la sfârșitul vieții am bani să-mi fac măcar mâncare de cartofi. Am o casă mare, cu teren măricel. Acolo mi-am creat oaza mea de Rai. Am niște cireși, frăguțe, acolo îmi beau cafeaua”, a precizat el, într-un podcast.