 Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
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Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”

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Solistul de top Mihai Trăistariu (49 de ani) a muncit din greu, vara asta. Câștigurile, din muzică și din închirierea celor șase garsoniere, s-au ridicat însă la amețitoarea sumă de 60.000 de euro. Pentru a se reface, după epuizantul maraton de 144 de spectacole, artistul a trecut la post negru, numai cu apă. Iată ce spune, exclusiv pentru Click!, despre această experiență.

Mihai Trăistariu nu a mâncat nimic timp de trei zile. Și-a păcălit foamea cu multă apă
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Mihai Trăistariu nu a mâncat nimic timp de trei zile. Și-a păcălit foamea cu multă apă Foto: foto: Facebook

Mihai Trăistariu: „Medicii îl recomandă, mai ales în America”

Artistul Mihai Trăistariu ține post negru, numai cu apă, de mai multe ori pe an. Susține că, după aceste perioade, în care se ferește total de mâncare, se simte cu mult mai bine, mai înviorat: 

„Am tot citit despre postul cu apă, am văzut și pe la Mihai Onilă, și unii medici îl recomandă, mai ales în America. M-am documentat și eu, pe Internet, și am aflat că e benefic. Prima oară l-am ținut anul trecut, în decembrie, eram cam grăsan după atâtea sarmale și cozonac. Am rezistat timp de trei zile, deși alții pot mai mult, și câte 7. Recunosc, în acele trei zile, am luat magneziu, ca să nu te doară capul, și sare celtică, pentru electroliți.

„Cea mai grea e a treia zi fără mâncare”

Cei care promovează acest fasting îl recomandă de două ori pe an, eu l-am făcut și câte trei luni la rând, în iarnă. Voi păstra, și pe viitor, acest obicei. Părinții mei au murit de cancer, așa că e important să am un stil de viață sănătos.

Cu acest post negru, cu apă, se spune că celulele cancerigene sunt omorâte și că brusc crește imunitatea. Cea mai grea zi e a treia. Vara nu-l țin, am concerte foarte multe, trebuie să stai mai mult în casă, ești mai slăbit”, a precizat el, exclusiv pentru Click!

„Organismul se reface, am pielea ca de bebeluș”

Ce îmbunătățiri susține artistul că a simțit în organism, după acest fasting?

„Organismul se reface, se cunoaște și pe față, pe piele, dispar coșurile, din a treia zi am pielea ca de bebeluș. Eu am mai renunțat la sucuri, la prăjeli, la dulciuri, mănânc multe fructe, legume. Foamea o stăpâneam greu, nu e ușor.

Mă îmbuibam cu apă, umpleam așa stomacul, iar la prânz mă culcam, ca să mai treacă timpul, mă mai uitam la câte un film, aveam ocupație mereu, să-mi distrag atenția de la mâncare”. 

Ce greșeli grave a făcut în a treia zi de post: „Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin”

La ultimul fasting a făcut însă și o mare boacănă, despre care ne-a povestit, exclusiv pentru Click!:

„În a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă, văd marea pe geam și mi-era dor să stau la soare. Însă a fost mult prea cald. După cele două ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin.

M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, ca să iau un pic de aer, apoi m-am întins pe canapea. Eu tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte, că-mi va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat. Nu recomand acest post negru, trebuie făcut cu acordul medicului și să locuiești totuși cu cineva în casă”.

Atenție! Siguranța este prioritatea principală

Specialiștii în nutriție susțin că postul negru fără supraveghere medicală poate fi periculos, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni cronice sau pentru vârste extreme. Nu începe un post de peste 24 de ore fără consult medical și, dacă este posibil, efectuează-l sub supraveghere specializată! 

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