 A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”
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A strâns toată vara ca furnica! Suma uriașă câștigată de Mihai Trăistariu din cântat și din închiriat: „Am avut 144 de concerte!”

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Solistul Mihai Trăistariu (49 de ani) a muncit, zi de zi, în acest sezon estival, însă și rezultatele sunt pe măsura efortului depus. Exclusiv pentru Click!, solistul ne-a dezvăluit suma uriașă câștigată din recitalurile susținute la terasele de la malul mării, dar și din închirierea celor șase garsoniere, pe care le deține în Mamaia Nord. Este bun și ca solist, dar și ca afacerist!

Mihai Trăistariu a câștigat zeci de mii de euro din închirierea garsonierelor și din concerte
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Mihai Trăistariu a câștigat zeci de mii de euro din închirierea garsonierelor și din concerte Foto: foto: arhiva personala

„N-am dormit nopți la rând, banii nu se câștigă ușor!”

În timp ce alți artiști au bifat, vara asta, vacanțe exotice, Mihai Trăistariu a tras din greu, ca să strângă bani din muzică și din turism. Iată cât a reușit să câștige, în acest sezon estival. I-a mers din plin, conform rezultatelor: 

„Din muzică și din turism am câștigat, în acest sezon estival, în jur de 60.000 de euro, vreo 35.000 de euro din închiriat, am 6 garsoniere, de trei stele, dar și un apartament de 4 stele, și din cântat, am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit.

„Am și o școală de muzică în Constanța!”

Sunt hărnicuț, am cântat, seară de seară, la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral, am avut și nunți și botezuri, prin țară, m-am ocupat la modul cel mai serios și de închirierea garsonierelor din Mamaia Nord, de cazare, de plăți. În plus, umblu toată ziua prin oraș, ca să rezolv treburile cu firmele, am și o școală de muzică, în Constanța.

Muncă multă a fost, n-am stat o clipă. N-am dormit nopți la rând, banii nu se câștigă ușor. Eu m-am ocupat și de promovarea, pe conturile sociale, a garsonierelor mele”, ne-a menționat Mihai Trăistariu, exclusiv pentru Click!

Ce decizie a luat, după acest sezon estival, ca să mai câștige un ban în plus

Artistul de top Mihai Trăistariu speră însă să câștige bani din turism pe tot parcursul anului:

„La mine vă puteți caza oricând, în orice anotimp, la mare e frumos și toamna și primăvara și vara, chiar și iarna, aici, la malul mării, iernile sunt blânde. Dacă în iulie și în august închiriez garsonierele cu 350 de lei, în restul anului sunt cu 250 de lei. Nu am majorat prețurile de câțiva ani. La mine tot anul este „Litoralul pentru toți”!

Românii preferă un loc unde să-și poată prepara o ciorbă, să nu mai cheltuiască bani pe la localuri. Garsonierele mele au și bucătărie și oale și aragaz, aveți totul la dispoziție. Am și pat mare și o canapea extensibilă, pot dormi familii numeroase, au stat și câte 9.  N-am zis nimic, le-am mai dat niște saltele gonflabile, pături”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Cât a plătit, vara asta, factura la curent?

Am aflat și câți bani a plătit Mihai Trăistariu la curent, cât i-a venit factura vara asta:

„Cunosc oameni care fac economie drastică, mai ales bătrânii. Închid becurile la ora 20.00, se culcă odată cu găinile și se spală rar, numai ca să facă economie la apă și la curent. De ce acum ni se cere să facem tot noi, cetățenii, economie? Oricum, nimeni nu mai face risipă, ca să plătească mult.

Eu nu le-am impus turiștilor să facă economie. La ce să facă, să stea în beznă și să nu-și facă duș? Dar nu am plătit mult, în jur de 200 de lei, pentru fiecare garsonieră. Nu mi s-a părut mult. Și eu când merg la un hotel țin becul aprins și aerul condiționat. E nevoie totuși de un minim de confort, de aceea plătești!”, a mai precizat Mihai Trăistariu exclusiv pentru Click!

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