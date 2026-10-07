Mario Fresh, probleme de sănătate în timpul vacanței la Paris. Artistul a anunțat că merge la spital când se întoarce în România

Mario Fresh se află la Paris alături de iubita sa, Miruna, unde cei doi se pregătesc să participe la concertul susținut de Celine Dion. Călătoria nu a fost însă lipsită de neplăceri pentru artist, care le-a povestit urmăritorilor din mediul online că se confruntă de mai multe zile cu probleme digestive.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mario Fresh Foto: Instagram

Cântărețul spune că nu se simte bine de aproximativ 11 zile și că starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit. Înainte de concert, Mario Fresh și iubita lui au mers la un restaurant, unde artistul le-a arătat fanilor ce a ales să mănânce și a vorbit despre problemele cu care se confruntă.

Mario Fresh, probleme digestive de aproape două săptămâni

Artistul susține că de 11 zile se confruntă cu o problemă despre care spune că ar fi enterocolită sau indigestie. În această perioadă, alimentația sa a fost una destul de restrictivă, bazată în principal pe alimente ușoare.

În timpul ieșirii la restaurant, Mario Fresh a recunoscut că a făcut însă o excepție și a băut o bere, deși știa că nu este într-o stare bună din punct de vedere digestiv. Cântărețul a mărturisit că intenționează să meargă direct la spital după ce va reveni în România, pentru a afla ce se întâmplă și pentru a primi tratamentul necesar.

„Suntem în Paris, urmează să o vede pe scenă pe Celine Dion, cea mai frumoasă voce de pe pământul ăsta. De 11 zile trec printr-o enterocolită, indigestie, nu sunt deloc bine cu stomacul (...) Iubita mea se simte foarte bine, mănâncă somon și pâine prăjită, ceea ce de 11 zile bag, dar azi am cedat și am băut o bere.

Oare ce se poate întâmpla dacă beau și eu o bere pe enterocolita asta? Ce pățesc? Că oricum sunt rău. Când ajung acasă vineri, direct la spital mă duc, să stau acolo până mă fac ăia bine, că nu mai pot”, a spus Mario Fresh, îăntr-un video publicat la InstaStory.

Mario Fresh și Miruna, poveste de iubire de aproape doi ani

În timp ce artistul se confruntă cu probleme de sănătate, iubita sa pare să se bucure din plin de călătoria la Paris. Cei doi formează un cuplu de aproape doi ani și au povestit în trecut cum a început relația lor.

Mario Fresh și Miruna s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, care i-a adus în același loc. Tânăra a povestit că lucrurile au evoluat rapid între ei și că încă de la prima întâlnire au simțit că se cunosc de mult timp.

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea ne-a adus cumva în același loc. Ne-am mișcat destul de repede. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. Totul a fost natural”, a declarat iubita lui Mario Fresh, în emisiunea „Furnicuțele”.

Miruna a studiat Medicina, iar în prezent este medic stomatolog generalist. Cei doi au devenit tot mai prezenți împreună în mediul online și își împărtășesc cu urmăritorii momente din relația lor.