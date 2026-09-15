Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale

Bianca Drăgușanu a ajuns la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol, pentru a-și lua rămas-bun de la prietena sa. Vedeta a fost profund afectată de vestea morții acesteia, mai ales că cele două aveau o relație apropiată de mai mulți ani.

Înmormântarea Mădălinei Apostol este programată pentru joi Foto: Facebook

Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani, lăsând în urmă familia și trei copii. Marți, 15 septembrie, trupul acesteia a fost depus la capelă, iar cei care au cunoscut-o au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Bianca Drăgușanu a venit să-și ia rămas-bun

Bianca Drăgușanu s-a numărat printre persoanele care au reacționat după apariția veștii tragice. Moartea Mădălinei Apostol a luat-o prin surprindere, iar vedeta i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Acum, Bianca a mers personal la capelă pentru a fi alături de familia și apropiații Mădălinei în aceste momente extrem de dificile. Atmosfera de la capelă este una apăsătoare, iar cei care au cunoscut-o pe Mădălina au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Printre cei prezenți s-au aflat și copiii Mădălinei Apostol, care au venit să își vadă mama pentru ultima dată.

Vedeta a anunțat și detaliile funeraliilor

1/2 Bianca Drăgușanu a ajuns la capela unde este depusa Madalina Apostol Foto: A1

Bianca Drăgușanu s-a implicat și în transmiterea informațiilor referitoare la funeraliile prietenei sale. Programul anunțat inițial a suferit modificări, iar ulterior vedeta a precizat că trupul Mădălinei Apostol va fi depus la capelă pe 15 septembrie.

Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, când familia și apropiații o vor conduce pe Mădălina pe ultimul drum.

După moartea prietenei sale, Bianca a transmis un mesaj prin care și-a exprimat durerea și neîncrederea în fața tragediei.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”, a fost mesajul transmis de Bianca după moartea prietenei sale.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii

Mădălina Apostol era cunoscută în lumea mondenă și prin relația pe care a avut-o cu Nick Rădoi. Dispariția sa la doar 40 de ani a provocat numeroase reacții în rândul celor care au cunoscut-o.

În urma sa au rămas trei copii, care au fost prezenți la capelă pentru a-și lua rămas-bun de la mama lor. Familia se pregătește acum pentru ceremonia de înmormântare, care va avea loc joi, 17 septembrie.