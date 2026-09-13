 Când va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol. „S-a modificat ziua”
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Când va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol. „S-a modificat ziua”

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Bianca Drăgușanu a anunțat, pe pagina ei de Instagram, modificările în ceea ce privește ziua în care va fi adusă Mădălina Apostol la capelă și ulterior înmormântată.

Când va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol
Când va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol Foto: Facebook

Detalii despre înmormântarea Mădălinei Apostol

Potrivit postării făcute de Bianca Drăgușanu, Mădălina Apostol urmează să fie adusă la capelă pe 15 septembrie, urmând ca pe 17 septembrie să fie înmormântată. Orele urmează să fie anunțate ulterior, iar adresa nu s-a schimbat.

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Foto: Instagram

Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj după moartea Mădălinei Apostol 

Partenera de viață a lui Nick Rădoi a lăsat în urmă o familie îndurerată și numeroși prieteni care încearcă să proceseze pierderea. Bianca Drăgușanu a mărturisit că vestea morții Mădălinei a luat-o prin surprindere și că îi este dificil să vorbească despre dispariția acesteia.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.ro

Ulterior, vedeta a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat regretul profund și a transmis un ultim gând pentru Mădălina.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Nick Rădoi: „Eu sunt distrus”

Mădălina Apostol s-a stins din viață la 41 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:00, potrivit informațiilor confirmate de Nick Rădoi.   

Vestea morții partenerei sale l-a afectat profund pe Nick Rădoi, care se pregătește să revină în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol. Milionarul a făcut aceste declarații într-un interviu exclusiv pentru Click!, în cadrul căruia a confirmat și faptul că partenera sa și-ar fi pus capăt zilelor.

„Eu sunt distrus. Ajung luni și eu”, a spus omul de afaceri.

Mădălina Apostol era mama a trei copii, doi băieți, în vârstă de 22 și 19 ani, și o fată de 10 ani. De mai mulți ani, aceasta forma un cuplu cu milionarul Nick Rădoi, relația lor fiind marcată de-a lungul timpului de mai multe despărțiri și împăcări.

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