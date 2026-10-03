 Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună după despărțire. Cum s-au pozat: „El zice că e destinul”
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Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună după despărțire. Cum s-au pozat: „El zice că e destinul”

#Insula iubirii
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Bianca Dan și Marian Grozavu au format unul dintre cuplurile care au participat la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, pentru a-și testa relația. După experiența din Thailanda, cei doi au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, până când, în cele din urmă, au ales să meargă pe drumuri separate.

Bianca Dan și Marian Grozavu la Insula Iubirii
Bianca Dan și Marian Grozavu la Insula Iubirii Foto: Antena 1

Recent, însă, Bianca Dan a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini în care apare alături de fostul său iubit. Cei doi s-au întâlnit întâmplător, iar revederea a avut loc la un restaurant din Alba Iulia.

Bianca Dan și Marian Grozavu s-au întâlnit întâmplător

Deși au trecut câteva săptămâni de când și-au spus adio, Bianca Dan și Marian Grozavu au ajuns din nou față în față. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit pe rețelele de socializare că între ea și fostul partener este o situație pașnică și că întâlnirea le-a oferit ocazia să depene amintiri.

Bianca a explicat că mersese să mănânce la unul dintre restaurantele sale preferate din Alba Iulia, fără să știe că acolo îl va întâlni pe Marian. Fosta concurentă spune că nu a fost deranjată de această coincidență, în timp ce Marian a considerat că întâlnirea a fost mâna destinului.

„Mă așez și eu să mănânc și în fața mea apare Marian. El zice că e destinul. Și într-adevăr, destinul te aduce față în față cu oamenii cu care nu ți-ai incheiat anumite lucruri, dar e bine să ne revedem”, a declarat Bianca Dan pe Instagram. 

Bianca Dan și Marian Grozavu.
Bianca Dan și Marian Grozavu. Foto: Instagram

Ce s-a întâmplat între Bianca și Marian după „Insula Iubirii”

Marian Grozavu a acceptat să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Bianca Dan, despre perioada de după „Insula Iubirii” și despre despărțirea dintre ei.

Fostul concurent a povestit că, după întoarcerea din Thailanda și după difuzarea sezonului 9 al emisiunii, cei doi au ales să urmărească separat episoadele. Între ei au existat mai multe discuții și reproșuri, iar Marian a recunoscut că anumite momente din emisiune l-au deranjat.

„Când am început să vedem Insula, am avut un fel de șoc, am avut niște discuții, deoarece nu puteam să văd emisiunea împreună cu Bianca și am ales să stăm separați. Am preferat să discut unele lucruri la telefon, pentru că puteam să mă calmez. Au fost multe reproșuri. M-a deranjat „dezahardarea” asta, dar putea să se distreze în anumite limite”, a spus Marian pentru Cancan.ro

Marian Grozavu a mărturisit că, înainte ca lucrurile să se schimbe între ei, el avea impresia că formează un cuplu fericit. Potrivit declarațiilor sale, Bianca a ajuns, în timp, la concluzia că nu se mai simte împlinită în relația lor.

„Așa credeam eu, că suntem un cuplu fericit. În timp, ea și-a dat seama că nu se mai simte împlinită alături de mine.”

Marian Grozavu spune că a aflat din presă despre despărțire

Despărțirea celor doi a dat naștere mai multor speculații, însă Marian Grozavu susține că el însuși ar fi aflat din presă că Bianca nu mai își dorea să formeze un cuplu cu el.

„Îți dau cuvântul meu de onoare că eu am aflat de despărțire din presă.”

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