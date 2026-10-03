Șerban Huidu, reacție după incidentul vulgar de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane”

Scandalul declanșat de mesajul obscen proiectat pe ecrane la petrecerea Antena Group capătă noi ecouri în lumea media. Șerban Huidu, realizatorul de la Prima TV, a taxat dur gafa tehnică a rivalilor din Băneasa.

Șerban Huidu, atac la adresa Antena 1 Foto: arhivă

Acesta ironizează atât derapajul suburban de la Domeniul Știrbey, cât și politica de resurse umane a postului.

Șerban Huidu, ironii la adresa trustului: „Antena pentru noi e un fel de Pro TV 2”

Comentând incidentul de la Buftea, unde fotografia directorului general Sorin Alexandrescu a fost alăturată unei jigniri fără perdea la adresa Pro TV, Șerban Huidu a intervenit public cu o replică acidă.

Omul de televiziune a subliniat că postul rival nu are motive de aroganță, amintind numărul mare de profesioniști plecați din Pache Protopopescu către Antena 1 de-a lungul anilor.

„Cei de la Antene ar trebui să înceapă b*****a între ei. Că la câți foști angajați Pro TV au, Antena pentru noi e un fel de Pro TV 2”, a transmis Șerban Huidu.

În plus, acesta a comparat atmosfera cu cea de la evenimentul propriului său post: „Am avut și noi petrecerea Prima TV. Dar la noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane. Deh… ne arată Dezbrăcatu’ cum a fost la Prima Fest 2026”.

Conducerea Antenei dă vina pe o glumă a unui tehnician sancționat

Reacțiile critice au explodat după ce participanții la petrecerea din 1 octombrie au filmat ecranul gigant și au distribuit imaginile în industrie. În fața valului de acuzații, conducerea Antenei TV Group a precizat că textul nu a fost o strategie a postului, ci o scăpare individuală.

Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group, a punctat că momentul i-a luat pe toți prin surprindere și că angajatul din echipa tehnică responsabil de incident a fost deja sancționat, catalogând gestul drept „o glumă foarte neinspirată”.

„Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv. E o imagine făcută folosind inteligența artificială.

Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a spus Liana Sanda.