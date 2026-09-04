 Lansare în forță la Asia Express! Imagini de senzație cu Cheloo la frământat cococi și Loredana Chivu, pe ventuze
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Lansare în forță la Asia Express! Imagini de senzație cu Cheloo la frământat cococi și Loredana Chivu, pe ventuze

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Asia Express revine la Antena 1 în forță cu un sezon mare cât China! Duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Concurenții si prezentatoarea Irina Fodor se adună, în seara aceasta, la un party spectaculos de lansare la Palatul Stirbey. Click! vă va prezenta atmosfera de la fața locului si imagini exclusive cu concurenții noului sezon. 

Imagini de senzație din noul sezon Asia Express
1/10
Imagini de senzație din noul sezon Asia Express Foto: Antena 1

Sezonul cu numărul 9 la Asia Express readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiențan Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Chello e priceput la frămantat
Chello e priceput la frămantat Foto: Antena 1

De la Uzbekistanul tradițiilor străvechi, la China viitorului

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. 

Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. 

Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. 

Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. 

Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia E press
Irina Fodor, prezentatoarea Asia E press Foto: Antena 1

Jocuri mai mari, mize pe măsură! Irina Fodor: „Toți vor să fie Alpha”

Și jocurile acestui sezon vor fi aparte. Multe dintre ele se vor desfășura pe suprafețe impresionante, iar dimensiunea spațiilor va transforma fiecare luptă pentru amuletă într-o provocare în sine. Efortul fizic, viteza, orientarea și strategia vor cântări mai mult ca niciodată, într-un sezon în care fiecare avantaj poate schimba cursul competiției.

Iar dacă traseul este mare cât China, nici orgoliile nu sunt mai mici.

 „Toți vor să fie Alpha”, spune Irina Fodor despre concurenții acestui sezon. 

Competiția este dusă la un alt nivel, vorbele se ascut foarte repede, strategiile încep să se contureze, dar aparențele sunt păstrate cu măiestrie, iar cursa își continuă drumul. Sub presiunea oboselii, a foamei și a luptei pentru primul loc, fiecare echipă va arăta, mai devreme sau mai târziu, cât de departe este dispusă să meargă.

Loredana Chivu, pe ventuze
Loredana Chivu, pe ventuze Foto: Antena 1

18 concurenți, nouă echipe și un mix de senzație 

Sezonul 9 aduce la start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată. 

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la orgolii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai puternică decât oricând.

Show-ul Asia Express de va difuza, în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Ghid de cumpărături

maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
Cadou bebeto majorat
VideoCadouri de sute de mii de euro pentru Laurențiu Reghecampf Jr. de la Anamaria Prodan, la majorat: „Este prințul meu!” Vedete românești
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Teodora Bănică a fost cerută în căsătorie! Fosta concurentă de la „Casa iubirii” a fost profund emoționată: „Un DA spus din toată inima” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi playtech.ro
image
Tavi Popescu, pulverizat înainte de Dinamo – FCSB: „Să plece! El îl ceartă pe Pădurariu în vestiar. E caz pierdut” www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
radu valcan si gabriella barbu
A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Este însărcinată Adelina Pestrițu? „Zeni vrea un frățior” PrimeTime
nattasha black si lorenzo
#Insula iubirii
FotoCine este Nattasha Black, noua concurentă de la Insula Iubirii 2026. Are o meserie atipică și apariții care atrag toate privirile PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Scandal în lumea reality-show-urilor! Cum au ajuns un concurent de la „Burlacii” și o ispită de la „Insula Iubirii” să-și împartă pumni în ring PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Mircea Bravo, primele declarații despre noua lui comedie: „Eu nu am câștigat la loto niciodată” PrimeTime
ana maria mocanu si loredana chivu
#Asia Express
Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, față în față cu un exorcist la Asia Express. Ce s-a întâmplat în casa bărbatului le-a marcat PrimeTime
codruta si valentin
Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a ajuns Pepe de Antena 1 la Kanal D: „Schimbi locul, schimbi norocul” PrimeTime
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net