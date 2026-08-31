 Irina Fodor, filmare cu peripeții pe „Drumul Mătăsii”, în Uzbekistan: „Fugeam din cadru”
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Irina Fodor, filmare cu peripeții pe „Drumul Mătăsii”, în Uzbekistan: „Fugeam din cadru”

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„Drumul Mătăsii” la Asia Express e plin de provocări, însă nu doar pentru concurenți. Aflată în Uzbekistan, prezentatoarea Irina Fodor a descoperit că uneori, chiar și câteva secunde de intro, pot deveni o adevărată aventură. Ce s-a întâmplat?

Irina Fodor, în Uzbekistan
Irina Fodor, în Uzbekistan Foto: Antena 1

Irina Fodor a avut parte de peripeții în Uzbekistan. La filmarea unui intro, o cămilă i-a dat mari bătăi de cap, căci animalul nu a părut deloc impresionat de rigorile unei filmări TV.

Îmbrăcată într-un costum tradițional uzbec și pregătită să-și spună textul, Irina a fost avertizată de stăpânul animalului că ar trebui să profite de momentele în care este „safe” (n.r: sigur) să filmeze. Motivul? Cămila avea obiceiul să scuipe, iar între două asemenea momente echipa avea doar câteva secunde pentru a trage cadrul.

„Trebuia să fac un intro. Lângă mine era o cămilă și alături de ea, stăpânul ei, care mă anunța când e safe să filmez, ca ea să nu mă scuipe. Se pare că asta fac cămilele: își umflă fălcile, colectează un ghem de... chestii, își iau avânt și apoi te scuipă. 

Practic, eu aveam câteva secunde între aceste răbufniri în care puteam să filmez. Lucrurile s-au desfășurat așa: câteva secunde ziceam textul, scuipa cămila, iar ziceam textul, iar scuipa cămila și eu fugeam din cadru... și tot așa. Ne-a ieșit până la urmă. Ah, și mai eram îmbrăcată și cu un costum tradițional din Uzbekistan. A fost interesant, ce să zic”, a povestit amuzată Irina Fodor.

Asia Express începe duminică

Momentul este doar una dintre întâmplările neașteptate ale noului sezon de la Asia Express, în care Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți prin două lumi complet diferite, Uzbekistan și China, și va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită până acum la Asia Express. 

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, What’s Up și Miky sunt cele nouă echipe care pornesc fără telefoane și fără bani într-o cursă marcată de misiuni surprinzătoare, bariere lingvistice, diferențe culturale uriașe și o competiție dusă la un alt nivel.

Asia Express – Drumul Mătăsii începe în forță duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00 şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. 

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