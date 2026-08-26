 Cine este Connie Preda de la „Asia Express”. Partenera lui Maurice Munteanu este organizator de evenimente
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Cine este Connie Preda de la „Asia Express”. Partenera lui Maurice Munteanu este organizator de evenimente

#Asia Express
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Connie Preda este una dintre concurentele noului sezon „Asia Express”, unde face echipă cu Maurice Munteanu. Cei doi se cunosc de mai bine de 15 ani, iar relația lor de prietenie a stat la baza formării echipei pentru aventura de pe Drumul Mătăsii. Spre deosebire de partenerul ei de competiție, Connie Preda nu este o apariție obișnuită în televiziune, însă are un parcurs profesional legat de modă, artă și evenimente culturale.

Cine este Connie Preda de la „Asia Express”
Cine este Connie Preda de la „Asia Express” Foto: Instagram

Connie Preda este fondatoarea și directorul creativ al Rosumovi, un proiect lansat în 2017, prin intermediul căruia a organizat evenimente dedicate artei și culturii. Platforma a găzduit, printre altele, spectacole de balet și concerte de muzică clasică și a urmărit să creeze legături între artiști și public.

Biografia lui Connie Preda. Cine este partenera lui Maurice Munteanu

Connie Preda activează în zona creativă și culturală, fiind prezentată drept designer, fondatoare și director creativ al Rosumovi. Proiectul său a fost construit în jurul artei contemporane, al evenimentelor și al întâlnirilor dintre oameni din domenii creative.

În primii ani ai proiectului, Connie a organizat în mod constant evenimente în palate și spații neconvenționale. Ea și Maurice Munteanu au o prietenie veche, de peste 15 ani. Tocmai această relație apropiată l-a determinat pe stilist să o aleagă drept parteneră pentru „Asia Express”. 

Cei doi au vorbit și despre provocarea de a participa împreună la competiție. În cadrul unui interviu pentru ELLE, au povestit despre experiența de pe Drumul Mătăsii și despre modul în care s-au pregătit pentru aventura din Asia.

Cum a ajuns Connie Preda la „Asia Express”

Connie Preda a acceptat propunerea lui Maurice Munteanu de a merge împreună la „Asia Express”, iar cei doi au pornit în aventura sezonului 9. Noul sezon al emisiunii are traseul pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China.

„Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul. Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică”, a spus Maurice într-un interviu pentru A1.

Pentru Connie, participarea la „Asia Express” reprezintă și prima experiență de acest gen în televiziune. Ea nu este cunoscută publicului prin apariții constante în emisiuni TV, motiv pentru care prezența sa în noul sezon a fost una dintre surprizele anunțate de producători.

Antena 1 a prezentat-o drept prietena apropiată a lui Maurice Munteanu și designer, iar cei doi au fost deja surprinși în timpul probelor din Uzbekistan și China. Primele imagini publicate de postul de televiziune au arătat că aventura nu este deloc una ușoară pentru echipa lor.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” va avea premiera pe 6 septembrie 2026, iar Maurice Munteanu și Connie Preda se numără printre cele nouă echipe care vor porni în competiție.

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