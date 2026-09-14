 Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat în timpul căutării unei cazări
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VideoMaurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat în timpul căutării unei cazări

#Asia Express
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Ediția difuzată pe 14 septembrie 2026 din „Asia Express – Drumul Mătăsii” le-a adus concurenților noi provocări. În episodul 6 al sezonului 9, vedetele au fost nevoite să își găsească un loc unde să înnopteze, însă pentru Maurice Munteanu și Connie Preda misiunea a luat o turnură neașteptată.

De ce au ajuns Maurice Munteanu și Connie Preda în fața poliţiei
De ce au ajuns Maurice Munteanu și Connie Preda în fața poliţiei Foto: Instagram

Cei doi au ajuns la o locuință care părea primitoare, însă la scurt timp poliția a intervenit. Familia s-ar fi speriat de insistența concurenților, iar situația a devenit rapid una neobișnuită pentru cei doi.

Maurice Munteanu a povestit cum s-au desfășurat lucrurile după ce el și Connie Preda au ajuns la casa respectivă. Concurentul a mărturisit că nu și-a imaginat că vor ajunge în situația de a avea poliția la fața locului.

„Am ajuns la o casă ce părea primitoare. Se întâmplă că, la nici două minute, să vină miliția. Nu știam ce casă să alegem mai întâi”, a spus Maurice Munteanu.

Poliția a ajuns la locuință

Cei doi au fost luați prin surprindere de reacția familiei, mai ales că încercau doar să găsească un loc în care să petreacă noaptea. Insistența lor pentru a obține cazare a fost însă interpretată diferit de oamenii din locuință, care au apelat la autorități.

Intervenția poliției a fost una dintre situațiile neașteptate cu care Maurice Munteanu și Connie Preda s-au confruntat în timpul cursei. Familia s-a speriat de insistența celor doi concurenți, motiv pentru care a solicitat ajutorul poliției.

Momentul a arătat cât de imprevizibil poate deveni Drumul Mătăsii pentru concurenți, mai ales atunci când sunt nevoiți să apeleze la localnici pentru hrană și cazare.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, emoționate până la lacrimi

În timp ce Maurice Munteanu și Connie Preda au trecut printr-un moment tensionat, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă experiența de pe traseu a avut o cu totul altă încărcătură.

Cele două concurente au ajuns în casa unei familii numeroase, iar întâlnirea cu oamenii pe care i-au găsit acolo le-a emoționat profund. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă nu și-au putut stăpâni lacrimile în timpul momentului.

Episodul 6 din „Asia Express” a pus concurenții în fața unor experiențe complet diferite, de la dificultățile întâmpinate în găsirea unui loc de cazare și intervenția poliției până la întâlniri care le-au trezit emoții puternice.

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