Răsturnare spectaculoasă la „Asia Express”! Au ajuns primii la Irina Fodor, dar Jokerul a schimbat tot clasamentul. Cine a câștigat imunitatea mare

Prima etapă de la „Asia Express - Drumul Mătăsii” s-a încheiat cu o răsturnare de situație neașteptată! După o zi plină de misiuni dificile, în care cele nouă echipe au fost puse la grea încercare, un detaliu a schimbat complet clasamentul chiar înainte de anunțarea câștigătorilor.

Cine a câștigat imunitatea mare din prima etapă Foto: Facebook

În ediția din 7 septembrie 2026, concurenții au avut nevoie de viteză, memorie, forță și multă putere de convingere pentru a ajunge cât mai repede la punctul final. Însă, deși o echipă a ajuns prima la Irina Fodor, imunitatea mare a luat, în cele din urmă, o cu totul altă direcție.

Dans tradițional, autostop și o noapte plină de provocări

Prima misiune a etapei i-a pus pe concurenți în situația de a observa cu atenție un dans tradițional uzbec și de a-l reproduce alături de un turist pe care trebuiau să îl convingă să li se alăture.

După ce și-au luat costumele necesare pentru provocare, echipele au pornit în căutarea unor turiști dispuși să danseze alături de ei. Odată ce au trecut de această misiune și au primit următorul plic, concurenții au plecat spre noua destinație indicată de Irina Fodor.

Surpriza a venit însă la scurt timp după ce echipele au început autostopul. Stațiile au sunat, iar concurenții au fost obligați să coboare din mașini și să își găsească singuri un loc unde să doarmă, dar și ceva de mâncare.

În timp ce unii au avut noroc și au reușit să își găsească rapid cazare, pentru alții noaptea s-a transformat într-o adevărată provocare.

Maurice Munteanu a ajuns primul și a avut un avantaj important

A doua zi, concurenții au fost treziți încă de la primele ore ale dimineții, când stațiile au început din nou să sune. Echipele au pornit rapid spre o fabrică de cărămizi, iar Maurice Munteanu a fost primul care a ajuns la destinație.

Pentru că a ocupat prima poziție, acesta a primit un avantaj important: a avut posibilitatea să își aleagă propria misiune, dar și să decidă ce provocări vor primi celelalte echipe.

După această etapă a urmat din nou autostopul, iar concurenții au primit apoi una dintre cele mai inedite misiuni ale zilei.

Echipele au avut sarcina de a găsi, la propriu, un „zâmbet de aur”. Plimbându-se prin bazar, concurenții au trebuit să descopere localnici care aveau dinți de aur, să facă un selfie alături de aceștia și să îi trimită fotografia Irinei Fodor.

Nici următoarea provocare nu a fost mai simplă. Concurenții au primit o listă cu mai multe rechizite pe care trebuiau să le procure, fără să depășească bugetul primit.

Au negociat, au încercat să convingă oamenii și și-au pus la bătaie toate abilitățile pentru a obține obiectele necesare și pentru a se încadra în suma alocată.

Ultima probă le-a testat memoria la maximum

După aventura din bazar, echipele au ajuns la o școală, unde au avut parte de ultima misiune a zilei. Concurenții au trebuit să se joace alături de elevi pentru a memora o listă formată din 20 de cuvinte care denumeau animale în limba uzbekă. Proba nu a fost deloc ușoară, iar fiecare minut conta.

În „Asia Express”, o diferență de câteva minute poate decide întregul clasament, lucru care s-a văzut din plin și la finalul acestei etape. La careu, primii care au ajuns au fost Connie Preda și Maurice Munteanu. Totuși, momentul decisiv avea să schimbe complet situația.

Alin Alexuc și Gabi Torje au folosit Jokerul, iar avantajul obținut astfel i-a propulsat direct pe prima poziție.

Astfel, deși Connie Preda și Maurice Munteanu au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, clasamentul final a fost răsturnat. Alin Alexuc și Gabi Torje au devenit oficial câștigătorii imunității mari din prima etapă a sezonului 9 „Asia Express - Drumul Mătăsii”, în ediția difuzată pe 7 septembrie 2026.