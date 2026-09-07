Detaliul neașteptat de la înmormântarea lui Costeluș de la Clejani. Obiectul fără de care familia nu vrea să-l înmormânteze

Costeluș de la Clejani urmează să fie condus pe ultimul drum, după ce s-a stins din viață în urma unor grave probleme de sănătate. Familia și apropiații săi se pregătesc pentru funeralii, iar printre detaliile stabilite pentru ziua înmormântării se află și unul cu totul neașteptat.

Obiectul cu care Costeluș de la Clejani va fi înmormântat Foto: Facebook

Un apropiat al tiktokerului a dezvăluit ce obiect va avea Costeluș de la Clejani asupra sa atunci când va fi așezat în sicriu. Alegerea ar avea o semnificație specială, având în vedere că era unul dintre accesoriile care îl reprezentau cel mai bine.

Mama lui Costeluș de la Clejani nu ar fi aflat încă vestea tragică

În aceste momente dificile, familia s-ar confrunta și cu o situație extrem de delicată. Mama lui Costeluș de la Clejani nu ar fi fost informată până în prezent despre moartea fiului său.

Potrivit informațiilor transmise de unul dintre apropiații acestuia, familia ar fi ales să nu îi spună femeii ce s-a întâmplat din cauza problemelor grave de sănătate cu care aceasta s-ar confrunta.

Cei din jurul ei se tem că vestea morții fiului său ar putea să îi afecteze grav starea, motiv pentru care încearcă să îi ascundă, cel puțin pentru moment, tragicul adevăr.

Totuși, având în vedere că funeraliile sunt în pregătire și Costeluș urmează să fie înmormântat în localitatea natală, situația ar putea deveni din ce în ce mai dificil de ținut ascunsă.

Un alt detaliu care a atras atenția este legat de modul în care familia a ales să îl conducă pe Costeluș de la Clejani pe ultimul drum.

Costeluș de la Clejani va fi înmormântat cu ochelari de soare

Tiktokerul va fi înmormântat purtând ochelari de soare, accesoriu care a făcut parte din imaginea sa și pe care, potrivit celor care l-au cunoscut, îl purta foarte des. Feraru a explicat că ochelarii erau nelipsiți din aparițiile lui Costeluș de la Clejani, astfel că familia a decis ca acesta să fie așezat în sicriu purtând accesoriul care îl caracteriza.

„Normal că îl pun în coșciug cu ochelari. Păi fără ochelari ne nenorocește, vine după noi. Numai cu ochelari a stat toată viața, era disperat după ochelari”, a transmis Feraru.

Cei care l-au cunoscut pe Costeluș de la Clejani spun că ochelarii de soare făceau parte din stilul său și îi purta indiferent de ocazie. Din acest motiv, familia a considerat că acest detaliu trebuie să îl însoțească și atunci când va fi condus pe ultimul drum, ca un ultim omagiu adus imaginii și personalității sale.