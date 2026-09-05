Costeluș de la Clejani a murit după două operații. Familia: „Nu ne-a anunțat nimeni”

Moartea lui Costeluș de la Clejani a lăsat în urmă o familie devastată, dar și numeroase întrebări legate de ultimele ore din viața tânărului. Rudele acestuia susțin că nu ar fi fost informate corespunzător despre evoluția stării sale și că au întâmpinat dificultăți atunci când au încercat să afle informații de la medici.

Costeluș de la Clejani Foto: Captură video

Familia a povestit pentru CANCAN.RO cum s-ar fi desfășurat perioada în care Costeluș a fost internat și susține că, după două intervenții chirurgicale, starea lui s-a deteriorat rapid. Rudele afirmă că au încercat în repetate rânduri să primească informații și să îl vadă, însă spun că nu li s-a permis accesul la el în momentele pe care le considerau critice.

Familia spune că nu a fost informată despre starea lui

Potrivit rudelor, Costeluș ar fi ajuns la spital în urmă cu câteva zile și ar fi fost dus direct în sala de operație. Familia susține că, după intervenție, a încercat să discute cu un medic pentru a afla care este situația.

„Nu ne-a anunțat nimeni, noi dormeam de 2 zile aici și nu ne spunea nimeni nimic. Am ajuns la el abia după ce am sunat și am insistat că nu știm absolut nimic de el, am dat buzna, pentru că nu știam dacă și când îl operează”, au povestit rudele.

Acestea susțin că, după prima intervenție, li s-ar fi spus că situația fusese gravă, însă că piciorul tânărului nu fusese amputat deoarece venele și artera principală erau, potrivit medicului, în stare bună.

Familia afirmă că ar fi acceptat inclusiv amputarea, dacă aceasta ar fi reprezentat o șansă pentru ca tânărul să supraviețuiască.

După prima operație, starea lui s-ar fi agravat

Rudele povestesc că, după prima intervenție chirurgicală, Costeluș ar fi cerut în mod repetat apă. Familia spune că nu i s-ar fi permis nici măcar să îi umezească buzele.

„După prima operație, ne-a cerut apă, săracul, continuu, nu ne-a lăsat nimeni măcar să-i umezim buzele”, au declarat apropiații tânărului.

Familia susține că, inițial, a avut impresia că operația avusese un rezultat bun, după ce medicul le-ar fi transmis că situația nu era atât de gravă pe cât se aștepta.

Ulterior, potrivit relatării rudelor, starea lui Costeluș s-ar fi deteriorat din nou, iar medicii ar fi decis să îl opereze pentru a doua oară.

În acele momente, familia spune că tânărul își suna fratele, Cristi, și încerca să îi transmită cât de mult îl iubește.

„Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi, voia să-i spună că îl iubește mult”, au mai povestit rudele.

A doua intervenție și orele de incertitudine

După cea de-a doua operație, familia susține că rudele au fost trimise acasă. Îngrijorați de situație, aceștia spun că au continuat să sune la spital pentru a afla cum se simte Costeluș.

Potrivit familiei, timp de aproximativ două ore au încercat să obțină informații, însă li s-ar fi spus că nu exista niciun medic de la Terapie Intensivă care să le poată oferi detalii.

Rudele afirmă că au simțit că situația este mult mai gravă decât li se comunicase și au decis să se întoarcă la spital.

„După două ore în care am tot sunat să cerem informații despre starea lui, mi s-a zis că nu e niciun medic la Terapie Intensivă care să ne ofere informații, simțeam că ceva nu e bine, și am plecat iar la spital”, au relatat acestea.

Familia spune că nu a fost lăsată să îl vadă

Ajunși din nou la unitatea medicală, apropiații susțin că au aflat că starea lui Costeluș devenise critică.

„Acolo ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine”, au declarat rudele.

Familia afirmă că, deși aștepta în apropierea secției, nu i s-ar fi permis să intre pentru a-l vedea pe tânăr.

Potrivit relatării acestora, Costeluș ar fi intrat ulterior în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale ar fi încercat să îl resusciteze. Rudele susțin însă că nu ar fi fost informate imediat despre ceea ce se întâmpla.

„La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic”, au povestit membrii familiei.

Aceștia afirmă că vestea decesului ar fi fost transmisă ulterior prin telefon unei persoane de acasă.

„L-au lăsat să moară ca un câine”

Familia lui Costeluș este profund afectată de moartea tânărului și susține că acesta ar fi murit fără ca cei dragi să poată fi alături de el în ultimele clipe.

Rudele pun sub semnul întrebării modul în care a fost evaluată starea lui după prima operație și vor să afle de ce situația s-ar fi agravat atât de repede.

„A fost un băiat tânăr și l-au lăsat să moară ca un câine, fără familia care aștepta la ușă să-l vadă pentru ultima dată. Cum poți să spui că e bine după o operație și apoi să moară? De ce nu ai văzut din prima cât era de grav? Suntem terminați, îl plângem o familie întreagă”, au transmis apropiații lui Costeluș de la Clejani pentru CANCAN.RO

Comunitatea TikTok a aflat despre moartea lui Costeluș chiar de la nepoata acestuia, care a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Tânăra a transmis un mesaj emoționant și dureros după pierderea suferită.

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a fost mesajul transmis de nepoata acestuia.