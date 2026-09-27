 Ce diferențe colosale sunt la prețurile pentru curent și gaze între furnizori. Cum să ai facturi lunare mai mici cu câteva sute de lei
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Ce diferențe colosale sunt la prețurile pentru curent și gaze între furnizori. Cum să ai facturi lunare mai mici cu câteva sute de lei

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Prețurile ofertelor de energie diferă considerabil de la un furnizor la altul. Datele din comparatorul oficial POSF, consultate la 27 septembrie 2026 de Adevărul pentru un client casnic din București, arată că diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte ajunge la 90,19 lei pe lună la energia electrică și la aproape 380 de lei în cazul gazelor naturale, pentru consumurile de referință analizate.

Diferențele enorme între furnizorii de curent și gaze. Cum să economisești.
Diferențele enorme între furnizorii de curent și gaze. Cum să economisești. Foto: Shutterstock.

Diferențele apar chiar și atunci când este luat în calcul același consum. În cazul energiei electrice, comparația a fost făcută pentru un consum de 100 kWh pe lună, iar la gaze pentru 1.000 kWh lunar.

Valorile prezentate în comparator trebuie însă analizate împreună cu condițiile fiecărei oferte, perioada pentru care este valabil prețul și caracteristicile contractului.

Cât costă energia electrică pentru 100 kWh

Pentru energia electrică, ofertele disponibile în POSF au fost comparate pentru un client casnic din București, racordat la joasă tensiune, cu un consum lunar de 100 kWh.

Una dintre cele mai mici valori afișate este cea pentru oferta „HE Viitor Hidro - Muntenia Sud_JT”, furnizată de Hidroelectrica. Valoarea estimată a facturii este de 111,12 lei, ceea ce înseamnă un cost mediu de 1,11 lei/kWh pentru consumul de referință.

Oferta „PE REZIDENTIAL ONLINE PROMO”, a Premier Energy Furnizare, are o valoare estimată de 128,23 lei, respectiv 1,28 lei/kWh.

Hidroelectrica apare și cu oferta de serviciu universal pentru zona Muntenia Sud, cu o factură estimată la 129,15 lei.

În cazul MVM Energie România, valoarea estimată pentru oferta destinată clienților casnici este de 139,12 lei, în timp ce oferta „Fix 12” a Local Gaz ajunge la 140,81 lei.

Pentru oferta „Rezidențial Energie Verde” a Alive Capital, comparatorul indică 145,37 lei pentru consumul de 100 kWh. Oferta indică energie regenerabilă în proporție de 100%.

Ofertele de curent trec și de 150 de lei

PPC Energie are oferta „PPC Fix 27 Muntenia Sud”, cu o valoare estimată a facturii de 147,83 lei.

Oferta de serviciu universal a OMV Petrom și oferta concurențială pentru clienții casnici sunt calculate la 148,31 lei.

Premier Energy are și oferta „PE REZIDENTIAL ONLINE”, cu o valoare estimată de 149,40 lei.

La Electrica Furnizare, oferta „Stabil 30_Muntenia Sud” ajunge la 150,31 lei, în timp ce „PPC Fix Verde Muntenia Sud” are o valoare estimată de 150,37 lei.

Oferta „ElectriGaz” a ENGIE România este calculată la 150,61 lei, iar „Ampero Verde Online”, tot de la ENGIE România, ajunge la 151,82 lei.

Mai multe oferte se află apoi în zona 152-160 de lei. Dacia Energy Solutions are o valoare estimată de 152,63 lei, iar oferta de serviciu universal a Electrica Furnizare ajunge la 152,92 lei.

Termo Ploiești are o ofertă estimată la 153,47 lei, iar EM Power ajunge la 155,56 lei.

Pentru Nova Power & Gas, oferta cu preț fix pentru două luni este estimată la 157,10 lei. Mai multe produse Premier Energy, printre care „PE HOME PREMIUM”, „PE HOME START” și „PE HOME PLUS”, sunt calculate la 157,87 lei.

Aceeași valoare este indicată și pentru oferta Next Energy Partners, în timp ce „Mobil 30_Muntenia Sud” a Electrica Furnizare ajunge la 157,92 lei.

Diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte la curent

În partea superioară a listei apar oferte care depășesc 160 de lei.

Luxten are o valoare estimată de 161,93 lei, iar Energy Core Development ajunge la 162,71 lei.

Oferta de serviciu universal a MVM Energie România este calculată la 164,35 lei.

În cazul PPC Energie, „PPC Simplu Online Muntenia Sud” are o valoare estimată de 164,77 lei, „PPC Simplu Anual Muntenia Sud” ajunge la 165,01 lei, iar serviciul universal este calculat la 165,37 lei.

Mai multe produse E.ON se situează între 166 și 168 de lei, în timp ce ofertele MET România Energy ajung la 169,47 lei.

Verbund Wind Power Romania are o valoare estimată de 171,18 lei, iar mai multe oferte E.ON, Fundpole Capital și E.ON Promo Electric Digital se situează în jurul valorii de 172 de lei.

Monsson Trading ajunge la 173,60 lei, iar Electricom la 174,33 lei.

Mai multe oferte Tinmar Energy, Tinmar Green Energy, Eye Mall, Mar-Tin Solar Energy și M.D.A. Energy sunt estimate la 176,87 lei pentru consumul de 100 kWh.

PPC Relaxat Muntenia Sud ajunge la 178,32 lei.

La capătul superior al listei se află oferta ALRO, cu 183,28 lei, oferta de serviciu universal a ENGIE, cu 187,07 lei, și oferta Photovoltaic Green Project, cu 187,52 lei.

Cooperativa de Energie Furnizare are o valoare estimată de 188,07 lei, în timp ce Ges Furnizare ajunge la 189,65 lei, iar Werk Energy la 190,50 lei.

Entrex Services are oferte cu o valoare estimată de 194,47 lei.

Pentru ofertele OMV Petrom care devin valabile în perioada 1-31 octombrie 2026, comparatorul indică o factură estimată de 201,31 lei.

Astfel, între oferta de 111,12 lei și cea de 201,31 lei există o diferență de 90,19 lei pe lună, pentru același consum de 100 kWh.

La gaze, diferențele dintre oferte sunt și mai mari.

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