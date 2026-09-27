6 metri cubi de lemne gratis pentru iarna 2026-2027. Cine poate primi ajutorul

Un ajutor important pentru sezonul rece este pregătit la Galați. Aproximativ 252 de familii și persoane singure aflate în situații dificile ar putea primi gratuit câte 6 metri cubi de lemne de foc pentru iarna 2026-2027. Lemnele provin din tăieri realizate pe domeniul public și din deșeuri, iar transportul până la domiciliul beneficiarilor va fi suportat de autoritățile locale.

Lemne Foto: arhiva

1.512 metri cubi de lemne sunt disponibili

Consiliul Local Galați a aprobat acordarea acestui sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027.

Municipalitatea are în gestiune 1.512 metri cubi de lemne de foc, provenite din tăieri efectuate pe domeniul public și din deșeuri. Direcția de Asistență Socială a propus ca materialul lemnos să fie distribuit persoanelor și familiilor aflate în dificultate, în condițiile în care ajutorul obișnuit pentru încălzirea locuinței nu este suficient pentru întreaga perioadă rece.

Fiecare beneficiar care îndeplinește condițiile stabilite poate primi 6 metri cubi de lemne de foc. Cantitatea disponibilă în prezent ar permite acordarea ajutorului pentru aproximativ 252 de familii și persoane singure.

Cine poate primi 6 metri cubi de lemne gratis

Acordarea ajutorului este condiționată, în primul rând, de veniturile beneficiarilor.

Persoanele sau familiile care solicită sprijinul trebuie să aibă un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie.

Nu este însă singurul criteriu. Situația solicitanților va fi verificată prin anchetă socială, în urma căreia autoritățile vor stabili dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea ajutorului.

Printre persoanele care pot beneficia de sprijin se numără:

pensionarii singuri;

familiile formate din pensionari care nu au aparținători legali;

pensionarii care au rude obligate legal să îi sprijine, dar acestea nu dispun de resursele necesare pentru achiziționarea lemnelor;

familiile care se confruntă cu probleme grave de sănătate;

persoanele cu handicap mediu, accentuat sau grav;

persoane aflate în alte situații sociale deosebite, identificate de asistenții sociali.

Familiile cu probleme grave de sănătate, printre beneficiarii prioritari

În cazul familiilor în care există probleme grave de sănătate, autoritățile vor analiza mai multe aspecte înainte de acordarea sprijinului.

Vor fi luate în calcul veniturile și cheltuielile familiei, documentele medicale, dar și concluziile rezultate în urma anchetei sociale.

Astfel, ajutorul nu se acordă automat, ci în urma evaluării situației sociale și financiare a fiecărui solicitant.

Transportul lemnelor până la domiciliu este plătit de autorități

Un alt aspect important este că beneficiarii nu vor trebui să achite transportul lemnelor.

Pentru sezonul rece 2026-2027, Consiliul Local Galați a aprobat suma de 160.000 de lei, cu TVA, din bugetul Direcției de Asistență Socială. Banii sunt destinați transportului lemnelor până la domiciliile persoanelor care vor primi ajutorul.

Măsura este acordată în baza legislației privind asistența socială și venitul minim de incluziune și vizează perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.