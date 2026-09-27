Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta, a murit la 84 de ani. Mesajul transmis de fostul premier

Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani. Fostul premier a transmis duminică un mesaj public în care a mulțumit celor care i-au fost alături familiei și au trimis mesaje de condoleanțe.

Foto: Facebook

Mama lui Victor Ponta se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate. În urmă cu aproximativ un an, fostul premier vorbea public despre starea mamei sale și preciza că aceasta nu traversa o perioadă bună din punct de vedere medical.

Victor Ponta: „O vom iubi și o vom purta mereu în suflet”

Foto: Facebook

La scurt timp după aflarea veștii, Victor Ponta a avut prima reacție publică, pe Facebook, în legătură cu moartea mamei sale.

Fostul premier a transmis un mesaj în care a vorbit despre legătura cu mama sa și despre locul pe care aceasta îl va păstra în familia sa.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o mamă și o bunică minunată, pe care o vom iubi și o vom purta mereu în suflet! Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru respectul arătat”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Cornelia Naum avea 84 de ani

Foto: Facebook

Cornelia Naum a murit la vârsta de 84 de ani, după o perioadă în care starea sa de sănătate se deteriorase.

Victor Ponta făcuse referire în trecut la problemele medicale ale mamei sale, fără ca în mesajul transmis acum să ofere detalii suplimentare despre cauza decesului.

Familia traversează în aceste zile o perioadă dificilă, iar mesajul fostului premier a fost unul de mulțumire adresat celor care au transmis condoleanțe și gânduri bune după dispariția mamei sale.