 Victor Ponta, imagine emoționantă alături de fiica adoptată. Cum au reacționat internauții: „I-ați schimbat destinul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Victor Ponta, imagine emoționantă alături de fiica adoptată. Cum au reacționat internauții: „I-ați schimbat destinul”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Victor Ponta a atras atenția în mediul online după ce a publicat, de Sfânta Maria, o fotografie în care apare alături de Maria, fiica adoptată împreună cu Daciana Sârbu. Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii.

Victor Ponta, fotografie rară alături de Maria, fiica adoptată de el și Daciana Sârbu / foto: arhivă
Victor Ponta, fotografie rară alături de Maria, fiica adoptată de el și Daciana Sârbu / foto: arhivă

Fostul premier a ales să marcheze ziua de nume a fiicei sale printr-un mesaj publicat pe Facebook, în dreptul fotografiei în care apare alături de aceasta.

Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta pe celebra rețea de socializare, în dreptul imaginii cu el și Maria.

Postarea nu a trecut neobservată. Fotografia a adunat peste 7.000 de like-uri, aproximativ 1.000 de comentarii și câteva zeci de distribuiri. Mulți dintre cei care au văzut imaginea au avut cuvinte de laudă pentru politician și fiica sa.

Felicitări domnule Ponta pentru adopția și susținerea acestei fetițe! Sunt convinsă că i-ați schimbat destinul”, „Felicitări, Maria. Să ai succes în continuare, astfel ca părinții tăi să fie mândri de tine” și „Mult succes în continuare și vacanță plăcută” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții în dreptul fotografiei.

Victor Ponta, fotografii cu toți copiii săi

Victor Ponta și fiica lui adoptată, apariție rară în mediul online / foto: Facebook
Victor Ponta și fiica lui adoptată, apariție rară în mediul online / foto: Facebook

Nu este singura fotografie pe care Victor Ponta a publicat-o în ultima perioadă pe rețelele de socializare. În luna iunie, politicianul a publicat o imagine în care fiica sa apare alături de învățătoarea ei, la finalul anului școlar.

Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, a scris fostul premier al României pe internet în urmă cu aproximativ două luni.

Tot atunci, Victor Ponta a distribuit și imagini în care apar ceilalți doi copii ai săi, Irina și Andrei. Politicianul a vorbit despre fiica sa biologică și despre sentimentele pe care le are în calitate de tată.

Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, scria el atunci pe Facebook, după ce fiica biologică a lui și a Dacianei Sârbu termina liceul.

Atac la adresa guvernanților, de Ziua Marinei

În aceeași perioadă în care a publicat fotografia cu Maria, Victor Ponta a lansat și un atac la adresa guvernanților. Politicianul s-a arătat nemulțumit că nu a fost invitat la manifestările organizate de Ziua Marinei.

Anul acesta nu am fost invitat la Ziua Marinei. Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât «focile» care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina!

Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța, aflat sub ocupație useristă! Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes”, a scris politicianul pe internet.

Ce a spus Victor Ponta despre divorțul de Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să divorțeze după 19 ani de căsnicie, iar fostul premier a vorbit ulterior despre despărțire și despre lucrurile pe care le regretă. Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, politicianul a recunoscut că s-a întrebat dacă ar fi putut face lucrurile diferit în timpul mariajului.

Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă!

Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Ce spunea despre copiii lui

Într-o ediție mai veche a aceleiași emisiuni, Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi și despre felul în care încearcă să rămână prezent în viețile lor.

Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică.

Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, spunea Victor Ponta.

Ghid de cumpărături

9 litoral romanesc jpg jpeg
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot” Național
Andreea Esca, foto captura YouTube png
FotoAndreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!” Vedete românești
image
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii adevarul.ro
image
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români adevarul.ro

Parteneri

image
Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle! www.fanatik.ro
image
Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci observatornews.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei www.antena3.ro
image
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
Panouri fotovoltaice cu sau fără baterie? Diferența de preț și în câți ani îți recuperezi investiția playtech.ro
image
Aryna Sabalenka, declarație șocantă după ce a stat peste 100 de săptămâni pe locul 1 în WTA: ”Să-mi văd numele undeva acolo este destul de bolnav” www.fanatik.ro
image
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Elena Udrea i-a lăsat pe toți mască, pozând în costum de baie. Arată senzațional la 52 de ani okmagazine.ro
image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
image png
Crimă șocantă în Bacău. Un bărbat și-a ucis soția și cumnata, iar mai apoi a încercat să-și pună capăt zilelor Național
cosmin avram captura video jpg
VideoȚara care „a umilit” Grecia și România: „Nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici” Fapt divers
utilaj agricol, camp, agricultura foto pixabay jpg
A apelat la inteligența artificială pentru a-și salva culturile, dar rezultatul a fost devastator. Hectare întregi au fost distruse în doar o noapte Internațional
9 litoral romanesc jpg jpeg
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot” Național
ploaie romania jpg
Scădere bruscă a temperaturilor în România. În ce zone se răcește vremea cu până la 12 grade Național
cuptor_curatare_curatenie_shutterstock 2166945839 jpg
Metoda ieftină și naturală care curăță rapid cuptorul. Vei scăpa de pete în numai jumătate de oră Fapt divers
paine alba istock jpg
Trucul simplu care păstrează pâinea proaspătă mai mult timp. Ingredientul surprinzător pe care trebuie să-l folosești Fapt divers
spalat pe dinti adobestock jpg
Înainte sau după masă? Dentiștii spun când este, de fapt, momentul ideal să te speli pe dinți Fapt divers
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net