Victor Ponta, imagine emoționantă alături de fiica adoptată. Cum au reacționat internauții: „I-ați schimbat destinul”

Victor Ponta a atras atenția în mediul online după ce a publicat, de Sfânta Maria, o fotografie în care apare alături de Maria, fiica adoptată împreună cu Daciana Sârbu. Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii.

Fostul premier a ales să marcheze ziua de nume a fiicei sale printr-un mesaj publicat pe Facebook, în dreptul fotografiei în care apare alături de aceasta.

„Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta pe celebra rețea de socializare, în dreptul imaginii cu el și Maria.

Postarea nu a trecut neobservată. Fotografia a adunat peste 7.000 de like-uri, aproximativ 1.000 de comentarii și câteva zeci de distribuiri. Mulți dintre cei care au văzut imaginea au avut cuvinte de laudă pentru politician și fiica sa.

„Felicitări domnule Ponta pentru adopția și susținerea acestei fetițe! Sunt convinsă că i-ați schimbat destinul”, „Felicitări, Maria. Să ai succes în continuare, astfel ca părinții tăi să fie mândri de tine” și „Mult succes în continuare și vacanță plăcută” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții în dreptul fotografiei.

Victor Ponta, fotografii cu toți copiii săi

Nu este singura fotografie pe care Victor Ponta a publicat-o în ultima perioadă pe rețelele de socializare. În luna iunie, politicianul a publicat o imagine în care fiica sa apare alături de învățătoarea ei, la finalul anului școlar.

„Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, a scris fostul premier al României pe internet în urmă cu aproximativ două luni.

Tot atunci, Victor Ponta a distribuit și imagini în care apar ceilalți doi copii ai săi, Irina și Andrei. Politicianul a vorbit despre fiica sa biologică și despre sentimentele pe care le are în calitate de tată.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, scria el atunci pe Facebook, după ce fiica biologică a lui și a Dacianei Sârbu termina liceul.

Atac la adresa guvernanților, de Ziua Marinei

În aceeași perioadă în care a publicat fotografia cu Maria, Victor Ponta a lansat și un atac la adresa guvernanților. Politicianul s-a arătat nemulțumit că nu a fost invitat la manifestările organizate de Ziua Marinei.

„Anul acesta nu am fost invitat la Ziua Marinei. Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât «focile» care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina!

Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța, aflat sub ocupație useristă! Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes”, a scris politicianul pe internet.

Ce a spus Victor Ponta despre divorțul de Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să divorțeze după 19 ani de căsnicie, iar fostul premier a vorbit ulterior despre despărțire și despre lucrurile pe care le regretă. Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, politicianul a recunoscut că s-a întrebat dacă ar fi putut face lucrurile diferit în timpul mariajului.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă!

Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Ce spunea despre copiii lui

Într-o ediție mai veche a aceleiași emisiuni, Victor Ponta a vorbit și despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi și despre felul în care încearcă să rămână prezent în viețile lor.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică.

Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, spunea Victor Ponta.