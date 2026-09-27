Momente de panică în Cluj. O mașină a luat foc în mers, iar șoferii au trecut nepăsători pe lângă ea

Au fost momente de panică pentru un șofer, după ce mașina s-a a luat foc în mers. Acesta a tras pe dreapta și a făcut semne celorlalți participanți la trafic pentru a-l ajuta să stingă incendiu, însă mai multe mașini trec pe lângă el fără să oprească.

O mașină a luat foc, în Cluj. Foto: captură video Info Trafic Cluj Facebook

Cu toate acestea, la un moment dat, un alt șofer oprește imediat, scoate stingătorul său și reușește să stingă focul, care a izbucnit de sub capotă. Și acesta cere ajutor, așa că încă trei persoane trag pe dreapta.

O mașină a luat foc în Cluj

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16.00, între Turda și Tureni. Un șofer a tras pe dreapta, pe DN1, după ce au început să iasă flăcări de sub capotă. Imaginile de la fața locului au fost surprinse chiar de unul dintre participanții la trafic ce a oprit să-l ajute cu un stingător.

Pe filmare se observă cum primul șofer vorbește la telefon foarte agitat, în timp ce bărbatul care a oprit sare cu un stingător și reușește să potolească flăcările. Ulterior, cei doi fac semne celor care trec pentru a aduce un alt stingător.

Nu este primul incident de acest gen în Cluj

Pe 15 septembrie, o mașină a luat foc din senin pe autostrada A3, pe sensul Turda–Gilău, în zona localității Stolna, la kilometrul 45. Autoritățile au intervenit de urgență, iar pompierii din cadrul Gărzii Gilău au intervenit rapid.

Echipajul de intervenție a observat cum flăcările proveneau din compartimentul motor și s-au extins și către zona bordului, în interiorul habitaclului. Acesta a reușit să stingă incendiul în siguranță. Între timp, persoanele care se aflau în autoturism au reușit să iasă la timp. Din primele verificări a reieșit faptul că, cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni la instalația electrică a autoturismului.

Patru zile mai târziu, pe 19 septembrie, pompierii s-au confruntat cu o situație asemănătoare. De data aceasta a fost implicato o autoutilitare, ce se deplasa raza localității Feleacu, județul Cluj, moment în care a luat foc. Motivul? Tot o defecțiune a instalației electrice.