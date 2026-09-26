Ți-a intrat ceva în ochi? Greșelile pe care le fac aproape toți și care pot agrava situația

Experții spun ce să faci atunci când simți că ți-a intrat ceva în ochi. E ca și cum ai avea nisip, e o senzație deranjantă. Adesea suntem obișnuiți să frecăm ochiul și cresc șansele de a se agrava situația. De asemenea, există posibilitatea ca ceva să se fi blocat acolo și trebuie scos.

Ce faci dacă ți-a intrat ceva în ochi. Foto: istock

O abordare greșită poate duce la probleme mari, cum ar fi infecții, cicatrici, ulcere sau zgârieturi pe cornee. O ignorare a disconfortului poate, de asemenea, să ducă la consecințe similare. Experții explică ce trebuie să faci, când este timpul să consulți un medic și care sunt cele mai frecvente greșeli.

Ce se întâmplă atunci când ți se blochează ceva în ochi

Oricât de inofensive ar părea, genele sunt printre cele mai frecvente corpuri străine care se blochează în ochi. Dacă o geană ajunge sub pleoapă, poate fi destul de dureros, a explicat Dr. Douglas Lazzaro, oftalmolog și profesor la NYU Grossman School of Medicine, scrie The Guardian.

Alte exemple comune pe care le întâlnește Lazzaro includ praful și alte resturi mici ce ajung acolo într-o zi în care vântul bate mai tare. De asemenea, și lipiciul de gene false poate ajunge cu ușurință acolo unde nu trebuie. Adesea, persoanele care lucrează în construcții se confruntă cu astfel de probleme.

Disconfortul poate apărea și la cele care poartă lentile de contact. Acestea se pot rula și ascunde sub pleoapa superioară, se pot sparge în ochi sau pot fi uitate și neîndepărtate înainte de a fi pusă altele.

Senzația de a avea ceva în ochi poate depinde de obiect, dar simptomele generale includ arsură și iritație, vedere încețoșată, senzație de zgârietură sau sensibilitate la lumini puternice.

Cum poți îndepărta în siguranță ceva ce ți-a intrat în ochi

Pentru unele obiecte mici, cum ar fi genele, nisipul sau petele de rimel, clipitul și propriile lacrimi sunt adesea tot ce ai nevoie pentru a le elimina. Dar dacă asta nu funcționează, s-ar putea să fie nevoie să faceți mai mult.

Spălați-vă mai întâi pe mâini și lucrați într-o zonă bine luminată. Lazzaro recomandă examinarea atentă a ochiului pentru a localiza orice ar putea fi blocat. Aceasta poate include tragerea ușoară în jos a pleoapei inferioare cu degetele curate sau utilizarea unui bețișor de ureche pentru a ridica încet pleoapa superioară.

Dacă obiectul este mic și nu pătrunde în ochi, clipirea și picăturile de ochi pot ajuta la îndepărtarea acestuia. Dacă nici asta nu funcționează, atunci trebuie să consultați un medic, potrivit sursei citate.

Ce faci dacă ți-a intrat un lichid în ochi

Dacă un lichid străin intră în ochi, cum ar fi detergenți și dezinfectanți, este important să acționați rapid, a declarat Dr. Keith Baratz, oftalmolog la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota. El recomandă clătirea ochilor cu apă de la robinet cât mai curând posibil.

O regulă generală este că lichidele cu un pH ridicat (de exemplu, înălbitorul, amoniacul și majoritatea produselor de curățare a scurgerilor) sunt mai dăunătoare decât cele cu un pH scăzut, dar ar trebui să vă grăbiți să vă clătiți ochii cu apă de la robinet, indiferent de situație.

„Viteza este importantă. Vrei să o faci imediat, nu să aștepți o jumătate de oră cât timp conduci spre camera de gardă”, a spus Baratz.

„După ce clătiți ochiul, ar trebui să mergeți la urgențe. Pot exista în continuare daune chiar dacă ai clătit cu apă”, a mai spus dr. Avnish Deobhakta, oftalmolog în New York.

Când trebuie să mergi la medic

De cele mai multe ori, dacă nu reușești să scoți singur obiectul din ochi trebuie să te adresezi unui medic. Uneori, însă, chiar dacă ai reușit acasă, tot este nevoie de un consult. Dr. Lazzaro susține că o greșeală frecventă este aceea de a ignora.

Potrivit Mayo Clinic, nu ar trebui să încerci să îndepărtezi singur un obiect care a pătruns în ochi sau care este prins între pleoape și iese în exterior. Medicii au instrumente care facilitează procesul, cum ar fi picături care amorțesc ochiul, dispozitive de mărire, precum microscopul cu lampă cu fantă, și instrumente sterile, inclusiv pense sau ace speciale folosite pentru îndepărtarea particulelor.

Dacă și după ce ai îndepărtat obiectul și încă te doare, în primele 24 de ore poți continua să clătești ochiul cu lacrimi artificiale. Compresele reci pot, de asemenea, să facă ochiul să se simtă puțin mai bine, dar nu oferă niciun beneficiu vindecător.

Dacă picăturile nu funcționează și încă simțiți că ceva vă deranjează și începeți să aveți probleme cu vederea, trebuie neapărat să mergeți la spital. În general, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc în 24 de ore atunci trebuie să mergeți la consult.

„Este posibil ca, atunci când ați îndepărtat obiectul, fie să fi provocat o vătămare, fie ca obiectul să fi provocat deja o vătămare”, a explicat Deobhakta. O altă probabilitate este ca rana să fi expus ochiul la infecție. Un medic poate examina rana și poate oferi îngrijirea ulterioară corectă, a spus oftalmologul.

De exemplu, o bucată de lemn sau o materie vegetală îndepărtată ar putea lăsa în urmă o infecție fungică . Sau, dacă o bucată de metal se află pe ochi, rugina se poate acumula și se poate lipi de cornee. Dacă nu este tratată, acest lucru poate duce la infecții și cicatrici care pot afecta vederea.

Greșelile frecvente care trebuie evitate

„Frecarea ochiului este categoric descurajată. Dacă obiectul este încă în ochi, îl puteți împinge și mai mult în cornee”, a afirmat Lazzaro. Frecarea poate introduce bacterii din mâini în ochi și poate, de asemenea, crește inflamația.

Oamenii nu ar trebui să folosească acasă instrumente metalice, cum ar fi pensetele, pentru a scoate ceva din ochi. Acest lucru poate provoca leziuni suplimentare.

„Unul dintre cele mai grave scenarii este ca persoana să se ducă la o oglindă și să încerce să scoată obiectul străin cu o scobitoare sau o pensetă”, a spus Deobhakta.

„De asemenea, nu vrei să încerci să scoți ceva din ochi cu degetele”, a spus Baratz. „Aceasta este greșeala numărul unu pe care o vedem”.

Persoanele care folosesc lentile de contact au tendința de a ignora disconfortul, chiar dacă ceva le irită ochii. O altă tendință este de a-și pune la loc lentilele de contact imediat după o leziune oculară.

„Nu pune lentile de contact pe un ochi care deja te doare. Dacă se ameliorează și te simți bine, folosește picături lubrifiante și poartă ochelari”, spune Deobhakta.

În general, oamenii subestimează pericolele legate de ochi. Medicii au văzut, adesea, oameni care în timpul unor activități folosesc ochelari normali și nu de protecție. Chiar și când tai iarba cu o mașinărie trebuie să te protejezi.