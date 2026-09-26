 El Niño „Godzilla” a ajuns deja la niveluri record. Ar putea provoca sute de mii de decese. Cum ne putem pregăti pentru un astfel fenomen meteo
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El Niño „Godzilla” a ajuns deja la niveluri record. Ar putea provoca sute de mii de decese. Cum ne putem pregăti pentru un astfel fenomen meteo

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Fenomenul „Godzilla” El Niño este aici și deja doboară recorduri. Temperaturile la suprafața mării din Oceanul Pacific ecuatorial au depășit deja cele mai ridicate temperaturi înregistrate în timpul oricărui fenomen El Niño anterior, iar fenomenul meteorologic se intensifică în continuare.

Fenomenul El Niño va fi cel mai puternic de până acum.
Fenomenul El Niño va fi cel mai puternic de până acum. Foto: pexels.com

Între iunie 2026 și februarie 2027, experții estimează că temperatura extremă asociată acestuia ar putea aduce 451.000 de decese. Prognoza a declanșat semnale de alarmă în rândul agențiilor meteorologice, autorităților sanitare și guvernelor din întreaga lume, inclusiv o mobilizare fără precedent a Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) pentru a se pregăti pentru fenomenele meteorologice extreme care vor urma.

El Niño, un fenomen îngrijorător 

„El Niño se extinde chiar sub ochii noștri. Planeta se află în ape necunoscute, iar aceste ape se încălzesc”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, la începutul lunii septembrie, scrie euronews.com.

Un fenomen El Niño începe în Pacific, dar efectele sale pot fi resimțite în întreaga lume. Când apele din apropierea ecuatorului devin neobișnuit de calde, ele eliberează căldură în atmosferă, crescând temperaturile globale și schimbând locul în care cad precipitațiile.

Având în vedere că temperaturile oceanelor sunt deja la niveluri record, acest fenomen El Niño ar putea aduce căldură mai intensă, secetă și precipitații abundente în regiunile vulnerabile și ar putea împinge temperaturile globale la noi maxime, ceea ce i-ar aduce denumirile de „Godzilla” și „Super” El Niño.

Unele dintre aceste efecte se resimt deja . India a înregistrat deja precipitații musonice sub normal, în timp ce Africa de Sud se confruntă cu un risc crescut de secetă. Chiar dacă este puțin probabil ca Europa să resimtă cele mai severe efecte directe, El Niño poate influența vremea de iarnă, iar secetele sau recoltele slabe din alte părți pot perturba aprovizionarea cu alimente importate în Europa.

Cum ne putem pregăti pentru un astfel fenomen meteo

El Niño este un fenomen natural. Dar chiar dacă nu îl putem preveni, prognozele ne oferă luni de zile pentru a ne pregăti. 

„Cheia este gestionarea apei și pregătirea pentru schimbările în ceea ce privește locul și momentul în care apar precipitațiile”, spune Davide Faranda, director de cercetare la Centrul Național pentru Cercetare Științifică (CNRS) din Franța și autor principal al Grupului Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU.

Guvernele pot stoca și distribui apa cu mai multă atenție, pot controla mai bine modul în care sunt utilizate rezervoarele și apele subterane, pot ajusta programele agricole și practicile de irigații și pot pregăti comunitățile pentru secetă sau inundații.

Și Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a oferit sfaturi concrete. Fermierii pot reduce pierderile prin schimbarea datelor de plantare, irigarea la ore mai răcoroase ale zilei, stocarea apei înainte de secetă și luarea de măsuri pentru a-și proteja culturile și animalele de căldura extremă.

O planetă mai fierbinte

În mod obișnuit, un fenomen El Niño adaugă în jur de 0,2°C la temperatura medie globală. Deși pare puțin, această mică variație este de ajuns pentru a declanșa dezastre naturale în Sudul Global. Însă impactul său direct reprezintă doar o fracțiune din problema mult mai mare: încălzirea accelerată a planetei.

Arderea combustibililor fosili a urcat deja temperaturile medii globale cu 1,3°C până la 1,4°C peste nivelurile preindustriale. Această creștere de fundal a pregătit terenul pentru verile tot mai toride din Europa, marcate de secete severe și incendii de vegetație devastatoare.

Atunci când El Niño apare pe o planetă deja afectată de încălzirea globală, efectele se multiplică. Așa se explică de ce anul 2025 s-a clasat drept al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor. Un studiu publicat în august a constatat că fenomenele El Niño sunt cu 36% mai puternice decât înainte de era industrială

O planetă mai fierbinte înseamnă o căldură mai extremă, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă și, în unele locuri, mai multe precipitații. Așa cum explică cercetătorul Faranda, reducerea emisiilor de carbon nu va opri ciclul natural El Niño, dar este singura cale de a opri încălzirea provocată de om care îi amplifică forța distructivă.

„Nu putem elimina El Niño prin atenuarea schimbărilor climatice, dar putem reduce măsura în care schimbările climatice le agravează consecințele”, a declarat el, conform sursei citate,

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