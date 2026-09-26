Are 90 de ani și încă urcă pe podium. Povestea incredibilă a culturistului care refuză să se retragă

La 90 de ani, Toshisuke Kanazawa continuă să concureze în culturism și nu pare pregătit să renunțe la sportul care i-a marcat întreaga viață. Japonezul a câștigat în august o nouă medalie națională, ajungând astfel la 19 titluri obținute în competițiile din țara sa. Și, chiar dacă a trecut de pragul de nouă decenii, spune că mai are obiective de îndeplinit.

Toshisuke Kanazawa Foto: Getty Images

Campionul și-a sărbătorit aniversarea cu o zi înainte de cea mai recentă victorie. La Campionatele Japoniei de Culturism Masters, Kanazawa a concurat la categoria 85+ ani și s-a impus în fața altor șapte participanți. Victoria nu l-a făcut să se gândească la retragere, ci dimpotrivă.

„Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri”, spune Kanazawa.

A început cu înotul, dar o problemă musculară i-a schimbat planurile

Născut în 1936, în prefectura Shimane, Kanazawa a fost atras inițial de înot. În perioada liceului, era remarcat la proba de 1.500 de metri liber și își dorea să ajungă la Jocurile Olimpice. Un impediment de ordin muscular i-a dat însă planurile peste cap, iar tânărul sportiv a ales să își construiască un viitor în culturism.

În familie, hotărârea sa nu a fost primită în același mod de ambii părinți. Mama i-a oferit sprijin, în timp ce tatăl său era împotriva acestei alegeri.

„Mama era sceptică, dar mă susținea, în timp ce tata era categoric împotrivă – considera că tinerii trebuie să muncească”, își amintește Kanazawa pentru The Guardian.

Tânărul japonez era însă hotărât să își atingă obiectivul.

„Le-am spus că vreau să fiu cel mai bun din Japonia, dar că voi avea nevoie de câțiva ani pentru a reuși”, povestește el.

Au urmat cinci ani în care sportul a devenit principala sa preocupare. Kanazawa se antrena aproximativ șase ore în fiecare zi, iar mama sa îi pregătea mesele. Pentru a avea bani pentru alimentație, livra ocazional aparate electrice și cheltuia banii câștigați pe lapte și brânză.

La 24 de ani, eforturile sale au fost răsplătite: a câștigat titlul de Mister Japonia. Trei ani mai târziu, a reușit să repete performanța.

În 1967, a participat la competiția Mr Universe de la Montreal, unde i-a avut printre adversari pe Arnold Schwarzenegger și Sergio Oliva, cel care avea să câștige concursul. Kanazawa a terminat atunci pe locul al patrulea.

S-a retras la 35 de ani, dar a revenit la 50

După cele două titluri de Mister Japonia, Kanazawa a decis să se retragă din activitatea competițională la 35 de ani. Pauza nu avea să fie definitivă. La vârsta de 50 de ani, japonezul s-a întors în culturismul competițional, iar unul dintre motivele sale a fost soția.

„Soția mea m-a susținut întotdeauna, dar era adesea bolnavă.”

Kanazawa consideră că, după retragere, ajunsese să se neglijeze și a vrut să îi transmită soției sale un mesaj prin propria revenire.

„Am văzut cât de mult m-am neglijat după retragere, așa că am vrut să-i arăt că orice este posibil.”

Șapte ani mai târziu, a câștigat campionatul de culturism Masters.

După ce a împlinit 80 de ani, a mai cucerit șase titluri mondiale Masters. În prezent, se antrenează două ore pe zi, șase zile pe săptămână, la sala de sport pe care o administrează în Hiroshima.

Rutina sa s-a schimbat însă odată cu vârsta. Kanazawa nu mai face genuflexiuni și nici împins din culcat și alege aparatele în locul greutăților libere.

„Fac ceea ce este mai bine pentru mine și pentru corpul meu la această vârstă”, explică el.

Și alimentația este diferită față de perioada în care era mai tânăr. Kanazawa nu a fumat niciodată și nu a consumat alcool. De asemenea, a renunțat la carne și pește cu zeci de ani în urmă. Meniul său este alcătuit în principal din orez brun cu puțin furikake, natto și supă miso, în care adaugă câteva ouă crude.

„Obișnuiam să beau șase shake-uri proteice pe zi, dar acum beau trei. Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi este mai greu să consum atât de mult lichid”, spune el.

Kanazawa susține că nu a fost niciodată grav bolnav și că cel mai recent control medical a indicat rezultate asociate de obicei cu un bărbat mult mai tânăr. Recuperarea după antrenamente este însă mai dificilă decât în trecut.

„Recuperarea după antrenamentele cu greutăți durează mai mult decât înainte, așa că mă asigur că mă odihnesc suficient între serii și dorm aproximativ șapte ore pe noapte.”

Japonezul insistă și asupra faptului că performanțele sale nu sunt susținute de substanțe pentru îmbunătățirea performanței.

„Și sunt 100% natural”, spune Kanazawa.

La 90 de ani, sportivul continuă să participe la competiții. Luna aceasta, el s-a clasat pe locul al patrulea la categoria perechi mixte a Campionatelor Japan Open, alături de Asuka Miyamae, cu 39 de ani mai tânără decât el.

Experiența acumulată de-a lungul deceniilor nu i-a schimbat însă obiectivul. Kanazawa spune că nu vrea să accepte pasiv pierderea forței fizice odată cu înaintarea în vârstă.

„Este ca atunci când mușchii picioarelor încep să slăbească și pur și simplu lași lucrurile să se întâmple, pentru că ți se pare că este inevitabil. Eu nu am vrut niciodată să fiu așa, motiv pentru care fac ceea ce fac”, explică el.