 Bill Gates trage un semnal de alarmă despre cât de periculoasă este inteligența artificială: „Cauzează un miliard de morți”
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Bill Gates trage un semnal de alarmă despre cât de periculoasă este inteligența artificială: „Cauzează un miliard de morți”

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Bill Gates cere control mai mare asupra inteligenței artificiale. Miliardarul a cerut Washingtonului să reglementeze dezvoltarea inteligenței artificiale, la câteva săptămâni după ce directorii generali ai unora dintre cele mai mari laboratoare de inteligență artificială din țară au convenit asupra necesității de a încetini ritmul progresului în domeniul inteligenței artificiale.

Bill Gates crede că inteligența artificială ne-ar putea ucide.
Bill Gates crede că inteligența artificială ne-ar putea ucide. Foto: X

Cofondatorul Microsoft susține că AI-ul este atât de puternic încât ar putea ucide un miliard de oameni. Bill Gates trage un semnal de alarmă.

Bill Gates cere reglementări mai serioase

„Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”, a declarat Gates în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC News. Așadar, miliardarul consideră că și guvernul ar trebui să se implice în controlul asupra instrumentelor cu inteligență artificială.

„Avem nevoie ca forțele de ordine și politicienii să participe la discuția despre cum ar trebui să arate măsurile de siguranță și monitorizare. Și acesta trebuie să fie un lucru obligatoriu. Și va reprezenta o mică cheltuială generală pentru industrie, dar nu o încetinire dramatică a activității lor”, a mai declarat Bill Gates.

La începutul acestei luni, directorii generali ai Anthropic și OpenAI, două dintre cele mai mari laboratoare de inteligență artificială au declarat că ei consideră că ar trebui să se încetinească dezvoltarea AI-ului.

Declarațiile lor pe această temă au venit după ce un cercetătorul care a demisionat recent de la Anthropic, Jacob Coxon, a declarat public că „niciuna dintre companii nu acționează responsabil. Se grăbesc direct spre superinteligența auto-îmbunătățită și se joacă cu viețile noastre”.

„Cei care construiesc inteligența artificială cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”, a adăugat Coxon într-o serie de postări și interviuri pe rețelele de socializare în acea săptămână.

Cofondatorul Microsoft, despre posibilitatea ca AI-ul să ne omoare

Bill Gates nu a minimalizat riscul ca inteligența artificială să distrugă omenirea în câțiva ani, dar a cerut americanilor să nu ignore riscurile ca inteligența artificială să fie folosită de oameni răi pentru a provoca daune la scară largă chiar de astăzi.

„Inteligența artificială este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care, știți, cauzează un miliard de morți. Știți, așa că, deși este destul de greu să ajungi la 100%, nu a existat niciodată o armă la fel de puternică precum combinarea unor oameni cu intenții rele care folosesc cele mai noi instrumente de inteligență artificială”, a spus el, conform sursei citate

Mark Zuckerberg nu vrea ca aceleași reguli să fie impuse tuturor

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a vorbit miercuri în fața unei reuniuni a Națiunilor Unite, solicitând standarde internaționale pentru „măsurarea capacităților, evaluarea riscurilor, determinarea dacă măsurile de siguranță sunt suficiente și menținerea unei supravegheri umane semnificative” asupra inteligenței artificiale. Fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, nu a fost de acord cu această abordare.

„Nu cred că avem nevoie de un fel de coordonare la nivelul întregii industrii. Cred că fiecare laborator trebuie să își facă timp, iar atunci când observă că există probleme, își face timp intern pentru a se asigura că se procedează în siguranță” a declarat Zuckerberg pentru NBC News.

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