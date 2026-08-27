Bill Gates trage un semnal de alarmă: „Nu există niciun plan pentru intrarea în era AI”. Ce se întâmplă cu locurile de muncă

Bill Gates trage un semnal de alarmă cu privire la transformările majore pe care inteligența artificială le-ar putea aduce în următorii ani. Cofondatorul Microsoft susține că societatea nu este pregătită pentru schimbările profunde care vor afecta piața muncii și modul în care oamenii lucrează.

Bill Gates Foto: shutterstock

Într-un eseu publicat recent, Gates a explicat că AI poate deveni fie „cel mai mare factor de egalizare inventat vreodată”, fie „cea mai gravă sursă de nedreptate”, în funcție de felul în care guvernele și instituțiile vor gestiona această tranziție, scrie New York Times.

Potrivit acestuia, liderii politici, experții și comunitățile nu oferă suficiente dovezi că se pregătesc pentru o perioadă care ar putea aduce schimbări sociale, politice și economice importante.

„Nu există niciun plan pentru intrarea în era AI”

Bill Gates consideră că trecerea către o economie dominată de inteligența artificială ar putea fi una dintre cele mai dificile perioade de adaptare din istorie. Principalul motiv este viteza cu care evoluează tehnologia.

Spre deosebire de revoluțiile tehnologice anterioare, AI poate prelua numeroase activități intelectuale într-un timp foarte scurt, iar angajații care își pierd locurile de muncă ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru recalificare.

„Avem nevoie de timp pentru a ne pregăti pentru perioada de transformări sociale, politice și economice în care suntem pe cale să intrăm”, a transmis Gates.

El susține că, în prezent, pregătirile sunt insuficiente și că este nevoie de strategii clare pentru perioada următoare.

Ce domenii ar putea fi afectate de inteligența artificială

Printre primele domenii care ar putea resimți efectele dezvoltării AI se numără locurile de muncă de birou. Gates a menționat activități precum vânzările, serviciile pentru clienți, programarea și anumite sarcini juridice realizate de personalul auxiliar.

În timp, inteligența artificială ar putea ajunge să preia și activități mai complexe, precum analiza datelor, evaluarea creditelor sau anumite procese din domeniul medical.

O preocupare importantă este legată și de locurile de muncă pentru începători. Tinerii care intră pe piața muncii ar putea avea mai puține oportunități, deoarece multe dintre sarcinile care reprezentau primul pas într-o carieră ar putea fi realizate de sisteme automatizate.

Bill Gates avertizează că nici muncitorii din domenii fizice nu vor fi complet protejați. Pe măsură ce roboții devin mai performanți și mai accesibili, unele activități manuale ar putea fi automatizate.

Acesta a oferit exemplul unui angajat plătit cu 20 de dolari pe oră, care ar putea ajunge să concureze cu un robot al cărui cost de operare ar fi echivalentul a 10 dolari pe oră.

Gates cere schimbări majore la nivel global

Fondatorul Microsoft consideră că dezvoltarea AI obligă guvernele să regândească modul în care sunt construite politicile privind educația, piața muncii, fiscalitatea și protecția socială.

El propune crearea unor organisme naționale dedicate coordonării tranziției către era inteligenței artificiale. Aceste instituții ar trebui să analizeze efectele AI asupra mai multor domenii, de la economie și sănătate până la energie, alegeri și securitate națională.

În același timp, Gates consideră că este necesară și o organizație internațională pentru inteligență artificială, deoarece riscurile și efectele acestei tehnologii depășesc granițele unei singure țări.

Potrivit acestuia, o astfel de instituție ar putea avea elemente inspirate din organizațiile internaționale care gestionează probleme precum controlul armelor nucleare, siguranța aviației sau protejarea mediului.

Totuși, Bill Gates nu privește inteligența artificială doar ca pe o amenințare. El consideră că această tehnologie poate contribui la rezolvarea unor probleme majore ale lumii, precum dezvoltarea energiei curate, combaterea schimbărilor climatice, creșterea producției agricole și tratarea unor boli.