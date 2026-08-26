Elon Musk face o predicție uluitoare despre inteligența artificială: „Va fi mai deșteaptă decât toată omenirea la un loc”

Elon Musk și-a împărtășit opiniile privind viitorul inteligenței artificiale și spune că această tehnologie va deveni atât de avansată încât oamenilor le va fi greu să o mai controleze. Cel mai bogat om din lume a vorbit despre acest subiect în fața angajaților Cursor AI, o companie pe care a achiziționat-o recent.

Elon Musk a vorbit despre viitorul inteligenței artificiale Foto: Shutterstock

Cel mai bogat om din lume a vorbit despre inteligența artificială și despre modul în care această tehnologie poate evolua în viitor. În opinia sa, inteligența artificială va deveni atât de avansată încât oamenilor le va fi imposibil să o mai controleze eficient.

Din acest motiv, Elon Musk consideră că este important ca SpaceXAI să reușească să construiască o tehnologie care să poată realiza acest control în mod automat, înaintea altor companii rivale.

Ce spune Elon Musk despre inteligența artificială

În cadrul aceluiași eveniment, Musk a recunoscut și faptul că modelul de inteligență artificială folosit de compania sa, Grok, este mult în urma competitorilor săi. La acest moment, în opinia afaceristului originar din Africa de Sud, Anthropic este liderul detașat, atunci când vine vorba despre modelele de inteligență artificială.

„Vom avea modele de inteligență artificială mai inteligente decât omul până la finalul anului. Nu mai târziu de anul următor. Apoi, probabil că până în 2030 sau 2031, inteligența artificială va fi mai deșteaptă decât toată omenirea la un loc”, a spus Elon Musk.

„Vom avea modele de inteligență artificială mai inteligente decât omul”

În trecut, Elon Musk a vorbit și despre asocierea sa cu Donald Trump, cât și despre faptul că a dat declarații în care a susținut partide de extremă dreapta din Europa.

„Partenera mea este pe jumătate indiană și avem împreună patru copii. Unul dintre ei poartă numele unui celebru fizician indian. Aș spune că nu sunt rasist”, a declarat Elon Musk, care a fost întrebat cum comentează acuzațiile de rasism care i s-au adus în ultimii ani.