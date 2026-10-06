Meteorologii anunță o toamnă atipică. Cum vor fi temperaturile și ploile până în noiembrie

Românii vor avea parte de o toamnă mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele săptămâni. Cele mai recente estimări meteorologice pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie indică temperaturi care se vor situa peste valorile considerate normale pentru această perioadă din an.

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Prima săptămână a intervalului analizat vine și cu cele mai importante abateri termice pozitive. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării, însă diferențele cele mai mari față de normal sunt așteptate în zonele montane și în nord-estul României.

În același timp, începutul perioadei va fi marcat de un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării. Situația se va schimba treptat în săptămânile următoare, când cantitățile de apă se vor apropia, în general, de valorile normale pentru această perioadă.

Temperaturile cresc în prima săptămână

În perioada 5-12 octombrie, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pe întreg teritoriul României. Potrivit estimărilor, cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în zonele montane și în regiunile din nord-est.

Diferențele față de valorile obișnuite pentru această perioadă vor fi resimțite, astfel, la nivelul întregii țări, însă nu în mod uniform. În anumite zone, temperaturile se vor îndepărta mai mult de media specifică începutului de octombrie.

Nici precipitațiile nu vor fi distribuite uniform în prima săptămână. În regiunile din nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru intervalul analizat. În restul țării, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar.

Astfel, debutul intervalului 5 octombrie – 2 noiembrie va combina temperaturile mai ridicate cu un număr mai redus de precipitații în cea mai mare parte a României.

Cum va fi vremea în a doua jumătate a lunii octombrie

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Tendința de încălzire față de media climatologică se va menține, însă abaterea termică va fi mai redusă decât în prima săptămână.

În privința ploilor, situația se va echilibra. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.

Aceeași tendință este anunțată și pentru intervalul 19-26 octombrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În același timp, regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

Ultima săptămână din prognoză, respectiv perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, nu aduce o schimbare majoră din punct de vedere termic. Mediile temperaturilor se vor menține ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a României. Prin urmare, până la începutul lunii noiembrie, tendința generală rămâne una de vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.