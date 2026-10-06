 Meteorologii anunță o toamnă atipică. Cum vor fi temperaturile și ploile până în noiembrie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Meteorologii anunță o toamnă atipică. Cum vor fi temperaturile și ploile până în noiembrie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Românii vor avea parte de o toamnă mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele săptămâni. Cele mai recente estimări meteorologice pentru perioada 5 octombrie – 2 noiembrie indică temperaturi care se vor situa peste valorile considerate normale pentru această perioadă din an.

vremea
vremea Foto: arhivă

Prima săptămână a intervalului analizat vine și cu cele mai importante abateri termice pozitive. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării, însă diferențele cele mai mari față de normal sunt așteptate în zonele montane și în nord-estul României.

În același timp, începutul perioadei va fi marcat de un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării. Situația se va schimba treptat în săptămânile următoare, când cantitățile de apă se vor apropia, în general, de valorile normale pentru această perioadă.

Temperaturile cresc în prima săptămână

În perioada 5-12 octombrie, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale pe întreg teritoriul României. Potrivit estimărilor, cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în zonele montane și în regiunile din nord-est.

Diferențele față de valorile obișnuite pentru această perioadă vor fi resimțite, astfel, la nivelul întregii țări, însă nu în mod uniform. În anumite zone, temperaturile se vor îndepărta mai mult de media specifică începutului de octombrie.

Nici precipitațiile nu vor fi distribuite uniform în prima săptămână. În regiunile din nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru intervalul analizat. În restul țării, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar.

Astfel, debutul intervalului 5 octombrie – 2 noiembrie va combina temperaturile mai ridicate cu un număr mai redus de precipitații în cea mai mare parte a României.

Cum va fi vremea în a doua jumătate a lunii octombrie

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Tendința de încălzire față de media climatologică se va menține, însă abaterea termică va fi mai redusă decât în prima săptămână.

În privința ploilor, situația se va echilibra. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.

Aceeași tendință este anunțată și pentru intervalul 19-26 octombrie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. În același timp, regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

Ultima săptămână din prognoză, respectiv perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, nu aduce o schimbare majoră din punct de vedere termic. Mediile temperaturilor se vor menține ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a României. Prin urmare, până la începutul lunii noiembrie, tendința generală rămâne una de vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Ghid de cumpărături

neti sandu zodii colaj instagram pixabay jpg
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile Horoscop
1 adina buzatu jpeg
Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară: „E un secret foarte bun”. Ritualurile care le ajută pe vedete să se mențină în formă, indiferent de vârstă Vedete românești
image
Oamenii de știință au prezis „sfârșitul lumii” pentru 13 noiembrie 2026. De ce calculele lor au părut corecte zeci de ani adevarul.ro
image
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Nețoiu, amendat de instituția cu care și Gigi Becali a avut probleme. Ce au descoperit inspectorii la ferma de 6 milioane de euro www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Bătaie ca în filme între frații Costel și Emil Caran. Este război la vârful lumii interlope www.gandul.ro
image
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat playtech.ro
image
“Nicușor, eterna față a înfrângerii!” Editorial devastator din tribună despre asemănarea izbitoare dintre Stanciu și Președintele României: “Seamănă la performanțe și discurs” www.fanatik.ro
image
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Aristocrata adulteră și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
accident atv vaslui jpg
Tragedie în Vaslui! Un adolescent de 16 ani a murit după o plimbare cu ATV-ul. Era împreună cu doi prieteni Național
Mașină de Poliție în Finlanda FOTO Shutterstock
VideoCopil de 4 ani, prins în aer după ce a căzut de la etajul al doilea. Momentul în care un trecător i-a salvat viața Internațional
lactate shutter jpg
3 lactate pe care trebuie să le arunci imediat după expirare. Nu le consuma, chiar dacă par în regulă Fapt divers
oua ochi istock jpg
Trucul simplu care te ajută să faci ouă ochiuri perfecte, fără să se mai lipească de tigaie. Metoda ingenioasă pe care puțini o știu Fapt divers
pixabay dating jpg
Platformă de dating lansată de guvernul din Singapore. Utilizatorii primesc câte o singură potrivire Internațional
pisica neagra marti 13 jpeg
Pisica neagră, oglinda spartă și palma care te mănâncă. Cele mai cunoscute superstiții românești și ce „prevestesc” Fapt divers
young woman is coughing while sitting home wrapped blanket jpg
#Exclusiv Click!
Vreme schimbătoare: cum ne protejăm organismul? Ce recomandă medicii Național
caine istock jpg
8 greșeli pe care majoritatea stăpânilor le fac artunci când își plimbă câinii fără să-și dea seama Fapt divers
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier” actualitate.net