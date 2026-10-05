Ani de muncă pot dispărea din acte! Cum verifici dacă ai toată vechimea înainte de pensie

Mulți români descoperă abia când își pregătesc dosarul de pensionare că în evidențele Casei de Pensii lipsesc luni sau chiar ani în care au lucrat. Vechimea care nu apare în acte poate însemna atât lipsa unor puncte de pensie, cât și a unor perioade de cotizare. Vestea bună este că aceste situații pot fi verificate din timp, iar eventualele erori pot fi corectate.

Mulţi români află abia la pensie că le lipsesc ani de vechime Foto: arhiva Click!

Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, datele ar trebui să apară în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice, pe baza declarațiilor depuse de angajatori.

Verificarea se poate face printr-un cont în noul Spațiu Privat Virtual al instituției, pentru care cererea trebuie depusă la registratură. Acolo pot fi consultate stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Pentru pensionari sunt disponibile și decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic.

Dacă anumite perioade lipsesc, trebuie verificat dacă declarațiile angajatorului au fost depuse corect.

„Afectează în două măsuri. 1. Afectează prin faptul că nu ai punctele aferente acelei perioade și 2. Este posibil să nu ai chiar nici partea de vechime. De aceea este foarte important de verificat, cel puțin periodic, să verifici dacă ți sunt virate contribuțiile la Casa Națională de Pensii Publice, dacă îți sunt alocate punctele de pensie care ți se cuvin”, spune George Moţ, specialist pensii, potrivit Observator.

Ce acte sunt necesare pentru perioadele de dinainte de 2001

Pentru anii lucrați înainte de 2001, documentul de bază este cartea de muncă. Dacă aceasta este incompletă sau nu mai există, pot fi solicitate adeverințe de la foștii angajatori.

„Cine vede că există aceste lipsuri, trebuie să scrie, trebuie să sesizeze acest lucru atât a angajatorului propriu, dar și a autorităților. Pentru că trebuie să identifice dacă nu cumva angajatorul nu i-a plătit contribuția de asigurări sociale către stat și acesta să fie motivul”, mai spune George Moţ.

Dacă firma la care ai lucrat a intrat în faliment sau nu mai există, vechimea nu dispare. Trebuie identificat locul în care a ajuns arhiva fostului angajator, de unde pot fi solicitate documentele necesare.

Informații despre arhiva unei firme desființate pot fi obținute de la Arhivele Naționale sau de la structurile județene ale instituției.