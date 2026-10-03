 Primele declarații ale pilotului Flydubai, înjunghiat de copilot. Cum a reușit să salveze avionul cu peste 170 de oameni la bord
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Primele declarații ale pilotului Flydubai, înjunghiat de copilot. Cum a reușit să salveze avionul cu peste 170 de oameni la bord

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Clipe de coșmar s-au derulat la bordul cursei FZ1073 a companiei aeriene Flydubai, operată pe ruta Dubai – Tel Aviv, după ce căpitanul a fost atacat și înjunghiat chiar de către copilot.

Pilotul Flydubai, primele declarații după ce a fost înjunghiat
Pilotul Flydubai, primele declarații după ce a fost înjunghiat Foto: arhivă

Deși se afla rănit grav și prăbușit la podea, comandantul de bord a găsit resursele fizice să deblocheze ușa cabinei din interior, permițând pasagerilor și celorlalți membri ai echipajului să intervină înainte ca avionul să intre într-o cădere fatală.

Mărturia căpitanului Smit Machchhar: gestul disperat de la podeaua cabinei

Incidentul a survenit la aproximativ două ore și jumătate de la decolare, moment în care aeronava plină cu peste 170 de pasageri a pierdut brusc peste 5.200 de metri din altitudinea de croazieră.

După transmiterea semnalului inițial de alarmă către controlorii de trafic aerian, echipajul a activat transponderul pe codul internațional 7500, rezervat situațiilor de deturnare a zborului.

Potrivit prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, copilotul ar fi urmărit prăbușirea deliberată a aparatului de zbor după ce a încercat să-l elimine pe căpitan.

Aflat în recuperare medicală, comandantul indian Smit Machchhar, un profesionist cu 17 ani de experiență în aviația civilă comercială, a relatat desfășurarea evenimentelor dramatice în cursul unei videoconferințe purtate cu premierul indian Narendra Modi.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac o ultimă încercare pentru a deschide ușa din interior. Alții au intrat și au jucat, de asemenea, un rol în controlarea situației. Desigur, luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a povestit Smit Machchhar, adăugând că lunga carieră i-a permis să evalueze devierile aeronavei chiar și în momentele critice: „Pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu avionul chiar și cu ochii închiși”,  potrivit BBC

Gestul său a fost decisiv: pasagerii au pătruns rapid în cabină și l-au imobilizat pe atacator. Doi piloți de rezervă aflați la bord au preluat imediat manșa și au reușit să stabilizeze traiectoria, executând o aterizare de urgență la ora locală 06:58 pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite.

Starea de sănătate și aprecierile diplomatice la nivel înalt

După stabilizarea inițială primită la unitatea spitalicească din Tabuk, Smit Machchhar a fost transferat pe calea aerului către o clinică din Abu Dhabi, starea sa clinică fiind în prezent stabilă. Ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite a precizat prin vocea ambasadorului Deepak Mittal că pilotul se recuperează bine în urma intervențiilor chirurgicale.

Reacțiile liderilor internaționali au evidențiat actul de eroism al comandantului. Premierul israelian l-a catalogat drept un „adevărat erou”, în timp ce prim-ministrul indian Narendra Modi a subliniat că „stăpânirea de sine, curajul și viteza de decizie au împiedicat o catastrofă de proporții”. La rândul său, pilotul a asigurat că rămâne încrezător în revenirea completă pe linia de zbor, tratând convalescența drept o etapă temporară a carierei sale.

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