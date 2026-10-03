 Iarna bate la ușă! Unde sunt anunțate ninsori din 16 octombrie
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Iarna bate la ușă! Unde sunt anunțate ninsori din 16 octombrie

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Deși prima parte a lunii octombrie este caracterizată de o vreme deosebit de caldă și plăcută, cu valori ce urcă frecvent între 20 și 25 de grade Celsius, prognozele meteorologice actualizate indică o schimbare bruscă de registru în a doua parte a lunii.

Primele ninsori, așteptate în România
Primele ninsori, așteptate în România Foto: Arhiva

În zonele înalte, iarna își va trimite primele semnale mult mai repede decât era anticipat, aducând primii fulgi de nea la altitudini de peste 1.000 de metri.

Primele ninsori din sezon, semnalate la munte la mijlocul lunii octombrie

În timp ce prima jumătate a lunii aduce un deficit accentuat de precipitații și soare generos, începând cu 16 octombrie temperaturile vor coborî simțitor, deschizând calea primelor episoade de iarnă autentică.

Orașul Predeal, situat la peste 1.000 de metri altitudine, se numără printre primele localități unde precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Pentru data de 16 octombrie, meteorologii estimează la munte o răcire accentuată, cu valori maxime ce nu vor depăși 7 grade Celsius pe timpul zilei și o minimă nocturnă ce va coborî până în jurul valorii de 0 grade Celsius, favorizând depunerea primilor fulgi de zăpadă.

Cum va fi vremea în București: pragul de îngheț este atins abia în noiembrie

Spre deosebire de zona montană, în Capitală tranziția către sezonul rece va fi considerabil mai lentă. Regimul termic din București va rămâne blând pe tot parcursul lunii octombrie, primele minime negative urmând să își facă apariția abia spre mijlocul lunii viitoare.

Conform prognozelor AccuWeather pentru luna noiembrie 2026, prima noapte cu temperaturi sub pragul de îngheț este prognozată pentru data de 10 noiembrie.

În acea zi, bucureștenii vor resimți o răcire clară, cu maxime de 8 grade Celsius în cursul prânzului și temperaturi minime nocturne care vor coborî până la -1 grad Celsius.

Super El Niño schimbă prognozele pentru iarna 2026-2027

Iarna 2026-2027 ar putea fi puternic influențată de fenomenul El Niño, care s-a intensificat în ultimele luni.

Potrivit celor mai recente date NOAA, există o probabilitate de peste 90% ca în toamna și iarna din emisfera nordică să se formeze un eveniment El Niño foarte puternic.

Temperaturile apelor din Pacificul tropical au ajuns la valori mult peste normal, iar aceste schimbări pot influența circulația atmosferică și evoluția vremii în lunile următoare.

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