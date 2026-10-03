 Ploșnițe la ASE! Peste 4.000 de studenți cer trecerea cursurilor în online. Reacția conducerii
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Ploșnițe la ASE! Peste 4.000 de studenți cer trecerea cursurilor în online. Reacția conducerii

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Academia de Studii Economice (ASE) intră în centrul unei dispute majore, după ce mii de tineri au solicitat suspendarea cursurilor fizice pe fondul imaginilor îngrijorătoare apărute în mediul online.

Alertă de ploșnițe la ASE București
Alertă de ploșnițe la ASE București Foto: arhivă

Problema infestărilor cu ploșnițe se extinde în instituțiile publice din Capitală. După cazurile semnalate recent la Spitalul Militar, acum probleme apar și la ASE. 

Mobilizare masivă a studenților de la ASE: petiție online și temeri de infestare a locuințelor

Peste 4.000 de studenți au semnat o petiție prin care solicită conducerii trecerea temporară a activității didactice în sistem online până la remedierea completă a problemelor.

Nemulțumirile au izbucnit după ce pe rețelele de socializare au circulat clipuri video și fotografii cu insecte observate în sălile universității, în special în clădirile „Mihai Eminescu” și „Cibernetică”, tinerii avertizându-se reciproc pe forumuri să evite canapelele și fotoliile din holuri, potrivit Reddit.

„Am fost informați în mod informal să nu ne așezăm pe canapele/fotolii în clădire 1&2, adică Eminescu și Cibernetică pentru că avem ploșnițe :)

Este informal pentru a evita un scandal (care sper să existe)…” spune un student pe Reddit.

Teama principală a tinerilor este transportarea paraziților în propriile locuințe sau în cămine. David, unul dintre studenții afectați, a povestit prin ce trece:

„Când am ajuns acasă după cursuri am observat pe pat un gândac mic, l-am strivit fără să mă gândesc că ar putea fi o ploșniță sau ceva, după m-am gândit la videoclipul pe care l-am văzut miercuri. Am întors apartamentul cu susul în jos, hainele sunt în saci și lenjeriile sunt la mașina de spălat la 60 de grade. Mulți dintre colegii mei deja au anunțat că nu vor mai merge la cursuri”, potrivit Pro TV.  

ploșnițe ASE
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ploșnițe ASE Foto: reddit

Răspunsul oficial al conducerii ASE: opt dezinsecții în două luni și controale DSP

Conducerea Academiei de Studii Economice susține că a tratat cu maximă seriozitate semnalele apărute, însă controalele efectuate nu au confirmat prezența insectelor reclamate.

Într-un punct de vedere oficial, reprezentanții ASE au precizat că spațiile universitare au fost inspectate amănunțit atât de firma specializată contractată pentru dezinsecție, cât și de inspectori din cadrul Direcției de Sănătate Publică București (DSP).

„Reprezentanții ASE ne-au transmis că, în urma verificărilor făcute în cele două clădiri nu au fost identificate ploșnițe. Universitatea spune însă că, din precauție, mobilierul asupra căruia au existat suspiciuni a fost scos din uz și supus procedurilor de dezinsecție” spun jurnaliștii ProTv.

Totodată, instituția de învățământ superior a subliniat că aplică tratamente periodice și că numai pe parcursul lunilor august și septembrie în imobilul situat în Calea Dorobanților au fost efectuate nu mai puțin de opt intervenții de dezinsecție.

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