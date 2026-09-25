 Alertă de ploșnițe la Spitalul Militar din Capitală. Ce spune conducerea spitalului
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Alertă de ploșnițe la Spitalul Militar din Capitală. Ce spune conducerea spitalului

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Prezența ploșnițelor a fost semnalată la Spitalul Militar Central din București, unde imagini transmise de un telespectator ar fi surprins mai multe insecte într-un cabinet al secției de psihiatrie. Situația apare într-un context în care Direcția de Sănătate Publică București primește zilnic numeroase sesizări privind astfel de infestări.

Ploșnițe
Ploșnițe Foto: Arhivă

La DSP București ajung în jur de 20 de sesizări pe zi referitoare la ploșnițe. Cele mai multe vizează locuințe, însă au fost raportate cazuri și în instituții. În cazul Spitalului Militar Central, surse citate de Observator susțin că insectele ar fi fost observate în secția de psihiatrie în urmă cu mai bine de trei săptămâni.

Imagini cu ploșnițe într-un cabinet al secției de psihiatrie

Filmarea transmisă către Fii Observator arată insecte care se deplasează pe suprafața unui birou dintr-un cabinet. Imaginile au fost realizate de un telespectator și trimise redacției în cursul dimineții de joi.

În unitatea medicală a fost efectuată între timp o operațiune de dezinsecție. Sursele citate susțin însă că, după intervenție, au fost observate în continuare ploșnițe în aceeași zonă.

Conducerea Spitalului Militar Central a confirmat existența insectelor în unitatea medicală. Reprezentanții spitalului au precizat că, în urma unor noi sesizări, a fost efectuată o dezinsecție chiar în ziua în care au fost transmise imaginile.

Potrivit conducerii unității, prezența ploșnițelor nu ar fi afectat pacienții și nu a fost necesară închiderea vreunei secții. Informațiile transmise de spital diferă astfel de imaginea sugerată de filmarea realizată în interiorul unui cabinet, în condițiile în care situația a fost confirmată oficial, iar intervențiile de dezinsecție au fost reluate.

Situația de la Spitalul Militar Central se înscrie într-un număr mai larg de sesizări privind apariția ploșnițelor în București. Potrivit datelor prezentate, cele mai multe reclamații provin din locuințe, însă insectele au fost semnalate și în spații publice sau instituții.

Ploșnițele pot fi transportate și în spațiile medicale

Ploșnițele nu sunt asociate exclusiv cu locuințele. Insectele pot fi transportate între diferite spații prin haine, bagaje sau obiecte, ceea ce face posibilă apariția lor și în clădiri cu trafic intens de persoane.

Problema poate apărea și în timpul călătoriilor. Camerele de hotel reprezintă un alt mediu în care ploșnițele pot fi depistate, iar insectele pot ajunge ulterior în alte locuri prin intermediul bagajelor.

Un clasament realizat pe baza a aproape 13 milioane de recenzii publicate pe TripAdvisor a analizat reclamațiile turiștilor referitoare la ploșnițe și saltele murdare în mai multe orașe europene. Roma s-a aflat în fruntea listei, urmată de Kavos, Atena și Amsterdam, în timp ce Parisul s-a regăsit între primele cinci destinații.

Bucureștiul a ocupat poziția a zecea în respectivul clasament, după Bruxelles, Veneția, Budapesta și Florența.

În cazul camerelor de hotel, verificarea saltelei, a lenjeriei și a zonelor din apropierea patului poate ajuta la identificarea unor eventuale semne ale infestării. Petele mici, de culoare maronie sau ruginie, pot reprezenta un astfel de indiciu, chiar dacă insectele nu sunt observate imediat.

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