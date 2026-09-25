Alertă în Arad: o profesoară a dispărut după cursuri. Sute de oameni au pornit să o caute

O profesoară din Sebiș, județul Arad, a fost dată dispărută după ce a plecat de la locul de muncă și nu a mai ajuns acasă. Dispariția femeii a mobilizat atât autoritățile, cât și comunitatea locală, iar printre cei care au pornit în căutarea ei s-au numărat și elevi.

Monica Oancea Fereștean Foto: Poliția Română

Monica Oancea Fereștean a plecat joi, 24 septembrie 2026, de la locul de muncă din Sebiș, în jurul orei 14:00. Pentru că nu a mai fost văzută ulterior, polițiștii au transmis un apel public și au cerut sprijinul celor care ar fi putut să ofere informații despre locul în care se afla.

Sute de persoane au pornit în căutarea profesoarei

Dispariția a provocat îngrijorare în comunitatea din Sebiș. Mai multe persoane au participat la căutări, iar printre cei care au încercat să dea de urma profesoarei s-au aflat și elevi.

În paralel, polițiștii au transmis semnalmentele femeii și au făcut apel la populație. „Dacă ați văzut-o, sunați la 112!”, a fost mesajul oamenilor legii.

La momentul dispariției, Monica Oancea Fereștean avea aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 60 de kilograme. Are părul negru și tuns scurt. Ultima dată când fusese văzută purta o bluză roșie, un jerseu lung cu forme geometrice albe pe mâneci și avea o poșetă neagră.

Poliția le-a cerut celor care dețineau orice informație despre femeie să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.

Căutările au continuat până în dimineața următoare, când situația a luat o turnură favorabilă. Profesoara a reușit să ia legătura cu autoritățile și a apelat chiar ea numărul 112.

Femeia a fost localizată în pădurea din Cociuba

Apelul făcut de profesoară le-a permis autorităților să stabilească locul în care se afla. Femeia a fost găsită în pădurea din satul Cociuba, localitate situată între Buteni și Revetiș.

Din primele observații ale autorităților, femeia nu ar fi fost victima unei infracțiuni. Nu au fost indicate, până în acest moment, elemente care să sugereze că dispariția ar fi fost provocată de intervenția unei alte persoane.

Potrivit unor surse citate de Observator, profesoara ar avea anumite probleme de sănătate care i-ar putea provoca, uneori, stări de confuzie.