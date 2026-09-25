 Alertă în Arad: o profesoară a dispărut după cursuri. Sute de oameni au pornit să o caute
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă în Arad: o profesoară a dispărut după cursuri. Sute de oameni au pornit să o caute

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O profesoară din Sebiș, județul Arad, a fost dată dispărută după ce a plecat de la locul de muncă și nu a mai ajuns acasă. Dispariția femeii a mobilizat atât autoritățile, cât și comunitatea locală, iar printre cei care au pornit în căutarea ei s-au numărat și elevi.

Monica Oancea Fereștean
Monica Oancea Fereștean Foto: Poliția Română

Monica Oancea Fereștean a plecat joi, 24 septembrie 2026, de la locul de muncă din Sebiș, în jurul orei 14:00. Pentru că nu a mai fost văzută ulterior, polițiștii au transmis un apel public și au cerut sprijinul celor care ar fi putut să ofere informații despre locul în care se afla.

Sute de persoane au pornit în căutarea profesoarei

Dispariția a provocat îngrijorare în comunitatea din Sebiș. Mai multe persoane au participat la căutări, iar printre cei care au încercat să dea de urma profesoarei s-au aflat și elevi.

În paralel, polițiștii au transmis semnalmentele femeii și au făcut apel la populație. „Dacă ați văzut-o, sunați la 112!”, a fost mesajul oamenilor legii.

La momentul dispariției, Monica Oancea Fereștean avea aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 60 de kilograme. Are părul negru și tuns scurt. Ultima dată când fusese văzută purta o bluză roșie, un jerseu lung cu forme geometrice albe pe mâneci și avea o poșetă neagră.

Poliția le-a cerut celor care dețineau orice informație despre femeie să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.

Căutările au continuat până în dimineața următoare, când situația a luat o turnură favorabilă. Profesoara a reușit să ia legătura cu autoritățile și a apelat chiar ea numărul 112.

Femeia a fost localizată în pădurea din Cociuba

Apelul făcut de profesoară le-a permis autorităților să stabilească locul în care se afla. Femeia a fost găsită în pădurea din satul Cociuba, localitate situată între Buteni și Revetiș.

Din primele observații ale autorităților, femeia nu ar fi fost victima unei infracțiuni. Nu au fost indicate, până în acest moment, elemente care să sugereze că dispariția ar fi fost provocată de intervenția unei alte persoane.

Potrivit unor surse citate de Observator, profesoara ar avea anumite probleme de sănătate care i-ar putea provoca, uneori, stări de confuzie.

Ghid de cumpărături

Melania Trump, foto Shutterstock jpg
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile Vedete internaționale
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
image
Lacul care dispărea complet și apoi reapărea. Explicația unui fenomen care i-a uimit pe localnicii unui sat și a dat naștere unei legende adevarul.ro
image
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare” adevarul.ro

Parteneri

image
"Suedia nu e FCSB!" Marcel Pușcaș trage semnalul de alarmă: Băluță și Bancu, la națională parcă joacă alt sport www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan prezintă lista completă a miniștrilor alături de care își formează Guvernul. Câți au fost și subalternii lui Bolojan. Câte ministere îi revin fiecărui partid www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momente cumplite pentru Teodora Stoica după pierderea teribilă suferită! Ce se întâmplă cu fiica lui Mihai Stoica as.ro
image
Închiderea balconului la bloc. Când este necesară autorizația și ce documente cere legea playtech.ro
image
Ianis Hagi, nota 6.3 în Suedia: 34 de atingeri și 82% pase reușite la primul meci cu Gică Hagi selecționer www.fanatik.ro
image
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Porumbei Foto Dimitris Vetsikas , Pixabay jpg
Porumbeii au pus stăpânire pe un oraș important din Europa. Locuitorii cer intervenții urgente Internațional
ryanair jpg
Un avion Ryanair cu 177 de pasageri, la un pas de tragedie după ce i s-a refuzat aterizarea. Mai avea combustibil pentru doar 9 minute de zbor Internațional
image png
Cu cât se vinde cea mai ieftină casă din Capitală și ce potențial uriaș ascunde Fapt divers
fabrica auto jpg
Fabrica din România care concediază peste 300 de angajați. Este a doua restructurare majoră în mai puțin de doi ani Național
image png
Misterul „lacului fantomă” din Italia. Motivul pentru care apa din el putea să dispară aproape complet Internațional
image png
Viteza te poate lăsa fără mașină în Europa. Unde sunt cele mai dure restricții de circulație Internațional
front 1 jpg
A alergat 21 km pe picioroange! Record mondial pentru cel mai rapid semimaraton parcurs în acest mod. „Sunt foarte mândru de mine” Internațional
podul prieteniei foto facebook itpf giurgiu jpg
Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul va fi oprit total. Când se va înâmpla acest lucru Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net