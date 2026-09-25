Porumbeii au pus stăpânire pe un oraș important din Europa. Locuitorii cer intervenții urgente

Viena se confruntă cu o situație neobișnuită, dar tot mai vizibilă: orașul este invadat de porumbei, iar populația acestora este estimată la cel puțin 50.000 de exemplare. Administrațiile locale caută soluții pentru reducerea numărului de porumbei și pentru gestionarea lor într-un mod care să nu implice măsuri letale.

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Viena, afectată de prezența porumbeilor

Problemele sunt semnalate în mai multe zone ale capitalei austriece, printre care Julius-Tandler-Platz, Leopoldauer Platz și zona gării Wien Mitte. Situația din apropierea Wien Mitte a ajuns inclusiv în atenția comisiei de mediu din districtul Landstraße, care analizează amenajarea unui adăpost în zonă.

Locuitorii reclamă în special murdăria produsă de păsări, iar autoritățile încearcă să găsească o metodă prin care populația să fie redusă treptat, fără eliminarea porumbeilor, potrivit publicației Vienna.at.

Problema porumbeilor din Viena are și o dimensiune legată de protecția animalelor. În apropierea stației de metrou Spittelau au fost găsiți în repetate rânduri porumbei răniți, cu săgeți înfipte în corp.

Cazurile au atras atenția organizațiilor pentru protecția animalelor și au intensificat presiunea asupra autorităților pentru extinderea rețelei de adăposturi.

Hrănirea porumbeilor, un subiect dezbătut continuu

Hrănirea porumbeilor rămâne însă un subiect controversat. Madeleine Petrovic, președinta Wiener Tierschutzverein, consideră că problema nu este hrănirea în sine, ci tipul de alimente oferite. Ea susține că porumbeii ar trebui să primească semințe și cereale tari, în timp ce pâinea și resturile alimentare ar trebui evitate, deoarece contribuie la murdărirea spațiilor publice.

Wildtierservice Wien are o altă abordare și consideră că hrănirea porumbeilor în apropierea adăposturilor trebuie oprită pentru ca sistemul de gestionare a populației să funcționeze eficient.

Murdăria provocată de porumbei este principala nemulțumire a locuitorilor, în timp ce autoritățile încearcă să reducă numărul păsărilor prin metode non-invazive.

Rolul adăposturilor în această situație

Adăposturile supravegheate au un rol esențial în controlul populației. Ele atrag porumbeii într-un spațiu controlat, unde păsările primesc hrană adecvată, iar ouăle depuse sunt înlocuite cu unele false. Această metodă permite reducerea treptată a numărului de porumbei, fără intervenții letale.

În prezent, Viena dispune de doar patru adăposturi supravegheate, insuficiente pentru o populație atât de mare. Mai multe districte analizează posibilitatea amenajării unor noi spații unde porumbeii să poată fi hrăniți și monitorizați.

În Alsergrund se caută un teren potrivit, Floridsdorf evaluează la rândul său o locație, iar Innere Stadt și-a exprimat interesul pentru un astfel de proiect.

Margareten, Rudolfsheim-Fünfhaus și Währing au avansat deja cu identificarea unor amplasamente concrete, iar Landstraße ar putea intra pe lista districtelor care vor amenaja un adăpost. Un nou spațiu supravegheat a fost inaugurat recent în Ottakring.

Extinderea rețelei de adăposturi nu este deloc simplă: autoritățile trebuie să identifice terenuri potrivite, să asigure finanțarea și să obțină acordul proprietarilor și al locuitorilor.

Dacă proiectele aflate acum în discuție vor primi undă verde, Viena ar putea ajunge să aibă, în anii următori, mult mai multe adăposturi supravegheate decât cele patru existente în prezent