 Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul va fi oprit total. Când se va înâmpla acest lucru
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Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul va fi oprit total. Când se va înâmpla acest lucru

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Șoferii care intenționează să traverseze Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse duminică, 27 septembrie 2026, trebuie să țină cont de o restricție temporară de circulație. Traficul rutier va fi oprit pentru toate categoriile de autovehicule timp de o oră, în intervalul 11:00–12:00.

Podul Prieteniei
Podul Prieteniei Foto: Facebook

Măsura a fost comunicată de autoritățile bulgare și este legată de desfășurarea celei de-a IX-a ediții a Crosului Internațional „Alergarea Spiritului Liber Ruse–Giurgiu”, cunoscut și sub denumirea „Free Spirit Run Ruse–Giurgiu”. Aproximativ 450 de persoane sunt așteptate să participe la competiția care va avea loc duminică.

De ce va fi închis traficul pe Podul Prieteniei

Informația privind restricția a ajuns la autoritățile române prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis că oprirea circulației este necesară deoarece participanții la cursă vor traversa podul în timpul competiției.

Evenimentul sportiv este programat în intervalul 11:00–13:00, însă restricția pentru autovehicule este stabilită pentru prima oră a competiției, respectiv între 11:00 și 12:00.

Pe durata închiderii, niciun tip de autovehicul nu va putea traversa Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Astfel, șoferii care au programată o deplasare între România și Bulgaria în acel interval trebuie să ia în calcul întreruperea temporară a traficului.

Cursa internațională presupune traversarea podului de către sportivi, ceea ce impune măsuri speciale de siguranță și organizare în zona de frontieră.

Autoritățile din România și Bulgaria vor coordona traficul

Gestionarea situației va fi realizată prin colaborarea autorităților române și bulgare. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu celelalte instituții competente, va lua măsurile necesare pentru desfășurarea evenimentului și pentru controlul circulației în zona de frontieră.

Șoferii sunt sfătuiți să își organizeze călătoriile ținând cont de intervalul în care accesul pe pod va fi suspendat. Pentru evitarea unor întârzieri, este recomandat ca deplasările să fie planificate din timp.

Autoritățile le cer participanților la trafic să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte echipe aflate în teren.

Restricția este valabilă duminică, 27 septembrie 2026, între orele 11:00 și 12:00, după care circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse urmează să fie reluată.

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