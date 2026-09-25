 Greșelile care te pot trimite în „închisoarea” de pe un vas de croazieră
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Greșelile care te pot trimite în „închisoarea” de pe un vas de croazieră

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vasele de croazieră moderne sunt adevărate centre plutitoare de divertisment, cu restaurante, piscine, săli de spectacole, magazine și servicii medicale. Dincolo de luxul oferit pasagerilor, aceste nave dispun însă și de zone despre care puțini turiști știu, inclusiv spații de detenție pentru situațiile în care cineva încalcă grav regulile de siguranță.

Croazieră
Croazieră Foto: Shutterstock

Celulele de pe vasele de croazieră sunt amplasate, de regulă, în zonele inferioare ale navei, departe de spațiile frecventate de pasageri. Acestea sunt folosite atunci când un turist devine periculos pentru ceilalți sau pentru propria persoană.

Regula care nu poate fi încălcată niciodată pe mare

Membri ai echipajelor unor nave de croazieră au explicat, pentru publicația Travel + Leisure, că siguranța la bord depinde de respectarea unor reguli foarte stricte.

Una dintre cele mai importante interdicții este aruncarea oricărui obiect peste bord. Nu contează dacă este vorba despre un rest alimentar, un obiect personal sau un obiect mai voluminos: nimic nu trebuie aruncat în ocean în timpul navigației.

Motivul este legat de sistemele de siguranță ale navei. Vasele moderne sunt dotate cu senzori care pot detecta căderea unui obiect în apă. În cazul în care aceștia se activează, echipajul poate declanșa proceduri asemănătoare celor folosite într-o situație de tip „om la apă”.

De-a lungul timpului au existat incidente în care pasageri au aruncat obiecte peste bord, inclusiv șezlonguri, în urma unor conflicte izbucnite pe punte. Astfel de gesturi sunt tratate foarte serios de echipaj.

Căpitanul are autoritate deplină pe durata călătoriei

În timpul unei croaziere, comandantul navei are puteri extinse pentru a menține ordinea și siguranța. Autoritatea acestuia se aplică tuturor persoanelor aflate la bord, indiferent dacă sunt pasageri sau membri ai echipajului.

Cei care reprezintă un pericol pot fi izolați în spațiile speciale ale navei până când aceasta ajunge într-un port. În funcție de gravitatea situației, persoana respectivă poate fi debarcată și predată autorităților locale.

Alcoolul, conflictele și gesturile riscante pot avea consecințe grave

Angajații navelor de croazieră au povestit despre numeroase situații provocate de consumul excesiv de alcool.

Unul dintre cele mai periculoase incidente a implicat un pasager care, inspirat de celebra scenă din filmul „Titanic”, s-a urcat pe balustrada exterioară a navei pentru a recrea momentul. Bărbatul a fost oprit imediat, reținut de echipaj și debarcat la prima oprire a vasului.

Într-un alt caz, doi turiști aflați sub influența alcoolului au fost surprinși încercând să escaladeze peretele de alpinism al navei fără echipament de protecție.

Conflictele între pasageri pot duce, de asemenea, la intervenția personalului de securitate. Un echipaj a relatat cazul unei dispute între soți care a început în zona restaurantului, a continuat în apropierea cazinoului și s-a încheiat cu izolarea celor implicați.

Cea mai gravă consecință: intervenția autorităților dintr-o țară străină

Pentru pasagerii care încalcă grav regulile, detenția temporară la bord nu este cea mai dificilă situație posibilă. Cea mai complicată variantă poate fi predarea către autoritățile dintr-o țară străină.

Un astfel de caz a avut loc după o bătaie izbucnită pe un vas oprit în Mexic. Mai mulți pasageri au fost debarcați și preluați de poliția locală, urmând să răspundă în fața legilor țării respective.

Ghid de cumpărături

banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi, contestat de acționarii Farul: naționala României e îmbătrânită și slabă. Reacția FRF www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Mașinile care nu vor mai putea circula în București în anumite intervale orare. Amenzi de până la 5.000 de lei. Ce prevede proiectul playtech.ro
image
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA www.fanatik.ro
image
BREAKING 🔴 Iosif a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
pensie, foto shutterstock jpg
Ce pensie primești după 35 de ani de muncă. Ce se ia în considerare la calcul Fapt divers
Cum influențează vremea eficiența unui sistem de panouri solare pentru apă caldă jpg
FotoSectoarele 4 și 5 vor rămâne fără apă caldă. Peste 1.800 de locuințe, afectate de lucrările de mentenanță Național
image png
O femeie de 87 de ani a fost evacuată din locuința sa, după 71 de ani. Comunitatea a ieșit să protesteze Internațional
AVRAM IOSIF LAURENȚIU png
Sfârșit tragic pentru Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut în Bacău: a fost găsit mort în râul Trotuș Național
prețuri la gaze jpg
Val de scumpiri la energie: furnizorii trimit deja contracte mai mari cu 20% pentru sezonul rece. Cât vor plăti consumatorii pentru gaze Național
prognoză luna octombrie jpg
Cum va fi vremea în luna octombrie. Prognoza detaliată emisă de ANM pentru fiecare săptămână în parte Național
Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul”
FotoSiegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net