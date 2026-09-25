Greșelile care te pot trimite în „închisoarea” de pe un vas de croazieră

Vasele de croazieră moderne sunt adevărate centre plutitoare de divertisment, cu restaurante, piscine, săli de spectacole, magazine și servicii medicale. Dincolo de luxul oferit pasagerilor, aceste nave dispun însă și de zone despre care puțini turiști știu, inclusiv spații de detenție pentru situațiile în care cineva încalcă grav regulile de siguranță.

Croazieră Foto: Shutterstock

Celulele de pe vasele de croazieră sunt amplasate, de regulă, în zonele inferioare ale navei, departe de spațiile frecventate de pasageri. Acestea sunt folosite atunci când un turist devine periculos pentru ceilalți sau pentru propria persoană.

Regula care nu poate fi încălcată niciodată pe mare

Membri ai echipajelor unor nave de croazieră au explicat, pentru publicația Travel + Leisure, că siguranța la bord depinde de respectarea unor reguli foarte stricte.

Una dintre cele mai importante interdicții este aruncarea oricărui obiect peste bord. Nu contează dacă este vorba despre un rest alimentar, un obiect personal sau un obiect mai voluminos: nimic nu trebuie aruncat în ocean în timpul navigației.

Motivul este legat de sistemele de siguranță ale navei. Vasele moderne sunt dotate cu senzori care pot detecta căderea unui obiect în apă. În cazul în care aceștia se activează, echipajul poate declanșa proceduri asemănătoare celor folosite într-o situație de tip „om la apă”.

De-a lungul timpului au existat incidente în care pasageri au aruncat obiecte peste bord, inclusiv șezlonguri, în urma unor conflicte izbucnite pe punte. Astfel de gesturi sunt tratate foarte serios de echipaj.

Căpitanul are autoritate deplină pe durata călătoriei

În timpul unei croaziere, comandantul navei are puteri extinse pentru a menține ordinea și siguranța. Autoritatea acestuia se aplică tuturor persoanelor aflate la bord, indiferent dacă sunt pasageri sau membri ai echipajului.

Cei care reprezintă un pericol pot fi izolați în spațiile speciale ale navei până când aceasta ajunge într-un port. În funcție de gravitatea situației, persoana respectivă poate fi debarcată și predată autorităților locale.

Alcoolul, conflictele și gesturile riscante pot avea consecințe grave

Angajații navelor de croazieră au povestit despre numeroase situații provocate de consumul excesiv de alcool.

Unul dintre cele mai periculoase incidente a implicat un pasager care, inspirat de celebra scenă din filmul „Titanic”, s-a urcat pe balustrada exterioară a navei pentru a recrea momentul. Bărbatul a fost oprit imediat, reținut de echipaj și debarcat la prima oprire a vasului.

Într-un alt caz, doi turiști aflați sub influența alcoolului au fost surprinși încercând să escaladeze peretele de alpinism al navei fără echipament de protecție.

Conflictele între pasageri pot duce, de asemenea, la intervenția personalului de securitate. Un echipaj a relatat cazul unei dispute între soți care a început în zona restaurantului, a continuat în apropierea cazinoului și s-a încheiat cu izolarea celor implicați.

Cea mai gravă consecință: intervenția autorităților dintr-o țară străină

Pentru pasagerii care încalcă grav regulile, detenția temporară la bord nu este cea mai dificilă situație posibilă. Cea mai complicată variantă poate fi predarea către autoritățile dintr-o țară străină.

Un astfel de caz a avut loc după o bătaie izbucnită pe un vas oprit în Mexic. Mai mulți pasageri au fost debarcați și preluați de poliția locală, urmând să răspundă în fața legilor țării respective.